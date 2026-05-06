Стать лучиком света: молодая мама пережила три ампутации, чтобы встать на протез, а потом выиграла конкурс красоты

Екатерина воспитывает двух детей, преподает цирковое искусство и хочет заняться благотворительностью Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Екатерина Рашева из Новодвинска получила титул «Миссис Архангельская область» на региональном этапе конкурса красоты. Она воспитывает двоих детей, учит цирковому искусству, а еще пережила 13 операций, чтобы встать на протез. Больше двух лет назад из-за ДТП она лишилась ноги. Екатерина признается: конкурс — это еще один шанс, который предоставила жизнь. Сдаваться не в ее стиле. История Екатерины — в материале 29.RU.

Смотрите историю молодой мамы, которая встала на протез и выиграла конкурс красоты Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Человек, который не любит отказываться от авантюр»

На конкурс Екатерина шла без конкретной цели.

— Я просто тот человек, который не любит отказываться от авантюр, — рассказывает она. — Стараюсь не упускать ни одного шанса, который мне предоставляет жизнь. Лучше попробовать и понять, что ты еще слаб и не можешь, чем сидеть и горевать, что ты не попробовал. Вызов самой себе — это классная штука.

В итоге вызов превратился в череду приятных моментов. Екатерина признается: за два с половиной года непростого пути организаторы конкурса — первые, кто предложил ей бесплатную психологическую помощь на территории региона. А еще конкурс помог раскрыть внутреннюю женственность.

На конкурсе девушке впервые предложили психологическую помощь Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

С момента ампутации в жизни Екатерины многое поменялось.

— На первую линию встал комфорт, психологическое и физическое состояние, у меня стерлись рамки красивого и удобного, практичного. Но я не готова отказываться от одного ради второго, если имею возможность это соединить.

Попытка встать на протез для девушки была не первой.

— До этого я встала, проходила чуть больше полугода, начались осложнения со стороны здоровья. Мне пришлось лечь еще раз на хирургический стол, это было 13-я операция и третья ампутация, — делится девушка. — В конкурс я вошла, передвигаясь на костылях, во время конкурса я съездила в Красноярский край и еще раз попробовала встать на протез после проделанной операции.

Думаю, что победа и титул — подтверждение, что у меня получилось. Екатерина Рашева миссис Архангельская область

Цели победить в конкурсе, по словам девушки, не было.

— Для меня это до сих пор удивление. Я ухватилась за возможность проявить себя, посмотреть на себя под другим углом. В борьбу с девчонками я не вступала, я вступала в борьбу с собой и обстоятельствами . Я не несу статус победителя, я несу статус человека, который, судя по всему, достоин быть здесь и сейчас.

«Я никогда не…»

На микропроцессорном коленном модуле жизнь Екатерины открывается заново. Ей интересно сопоставить до и после, чтобы вынести все плюсы и минусы. Молодая мама уверена: в каждой ситуации они есть.

— Сейчас я обрела возможность снова пережить моменты «Я никогда не…» Одно дело — просто встать и пойти, другое — встать и пойти на протезе. Я никогда не летала на протезе, я никогда не бегала на протезе. Я хочу исследовать мир, понять, чтобы в дальнейшем передавать навыки и опыт другим людям, которые тоже попали в сложные ситуации, которым нужен свет . Я сама планирую встать на ноги и освещать этот путь остальным.

Для Екатерины важно нести свет тем, кому его не хватает Источник: из личного архива Екатерины Рашевой

Сложности для Екатерины — возможность искать выход, смотреть на происходящее с разных сторон. Девушка уверена: каждая ситуация в жизни что-то нам показывает, вопрос только в том, видим мы это или нет.

Конкурс «Миссис Архангельск и Архангельская область» стал одной из таких ситуаций. Девушка признается: было очень сложно.

— Сложным было всё. Конкурс открыл свои двери в период снега, дождя. Я была на костылях, времени с операции прошло мало. Всё так живо, больно . Я старалась бережно к себе относиться.

Большинство эмоций, по словам Екатерины Рашевой, поглотил страх за передвижение. Но эмоции от конкурса были ярче. На сцене девушка выступила с номером в жанре воздушной гимнастики, где чувствовала себя уверенно.

— Я за красивый шаг, за красивое лицо переживала больше, чем за акробатические элементы, которые предстояло сделать на сцене. В цирке я чувствую себя как рыба в воде.

Выходить на подиум и сделать идеальную походку было очень сложно. Ведь остальные участницы все два месяца посещали мастер-классы, учились.

В это время не то что красиво, а просто училась ходить. Екатерина Рашева

Но, по словам Екатерины, если взять проделанную работу, всё, что было возможно, она выполнила.

— Я за этот период мало раз садилась в инвалидную коляску. В рамках конкурса я смогла выйти на сцену и понять, что тебя общество примет ровно так, как ты принимаешь себя, что ты транслируешь . Я собрала все свои силы, все мысли в общее целое, и из этого получилось что-то крутое, позволило себе проявиться и выйти психологически из этой ситуации. Все границы только в твоей голове.

При этом психологические барьеры всё еще остались. Но, как говорит Екатерина, нет границ работы над собой.

— У меня нет цели вылечиться, я не чувствую себя больной.

Екатерина живет наполненной жизнью Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

После победы в Сети появились публикации, а вместе с ними и хейтеры. Екатерина отвечать им не хочет, лишь делает вывод: удобным и классным для всех однозначно не будешь, главное, что у тебя внутри.

— Был комментарий, что выиграл протез, а не я. Протез без меня бы тоже не выиграл . Я не выходила на сцену, чтобы показать себя или отдельную свою часть. Я вышла на сцену, чтобы сделать вызов себе, чтобы показать свои новые стороны. Ни на какие негативные моменты я бы отвечать не стала, потому что меня выбрали, значит, я достойна.

Хочется создать сообщество

Чтобы встать на протез, Екатерина пережила три ампутации, и последняя прошла тяжелее предыдущих. Сложно было найти для нее основания, диагнозы, место проведения. Оперировалась девушка в Санкт-Петербурге.

— Тяжелым был именно период реабилитации, после операции еще 90 дней на костылях, а я на них уже 2,5 года. Сложно было психологически понять, что это требуется, что потребуется большой период восстановления. Это снова, и снова, и снова . Благо, что я на опыте, складывалось понимание, зачем я это делаю.

Источник: из личного архива Екатерины Рашевой Источник: из личного архива Екатерины Рашевой

В таких обстоятельствах, считает Екатерина, главное — не погружаться в историю, которая с тобой сейчас происходит.

— Потому что вокруг еще много чего может происходить. На контрасте: что-то хорошее, а что-то плохое, где-то больно, а где-то на душе хорошо. Нужно переключать внимание, фокусироваться на беде — небезопасная штука.

На протяжении долгого времени девушка находилась в хроническом болевом синдроме. К этому она привыкла. И сейчас говорить об отсутствии боли пока сложно, но для Екатерины это не препятствие.

— Психологические рамки я себе ставить не хочу. Я встала на этот путь, иду и останавливаться не собираюсь. Сейчас я уверенно чувствую себя с протезом, а на нем — еще предстоит проверить.

Екатерина чувствует боль, но она не мешает идти вперед Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Несмотря на сложности, Екатерина ведет активную жизнь. В том числе преподает цирковое искусство в Доме детского творчества. Сейчас из-за больничного занятия приостановлены, но с августа дети снова вместе с педагогом начнут готовиться к открытию творческого сезона. Именно цирковое искусство привело девушку к конкурсу.

— Нас пригласили на «Абилимпикс» — чемпионат среди людей с инвалидностью. Там я познакомилась с Анной Ермолиной, которая предложила поучаствовать в конкурсе. Это еще одно доказательство, что все сферы деятельности связаны и найти нужное можно в самый неопределенный, неожиданный момент.

Екатерина, помимо работы и подготовки к следующему этапу конкурса, воспитывает двоих детей.

Источник: из личного архива Екатерины Рашевой Источник: из личного архива Екатерины Рашевой

— Сложно совмещать, но можно. Ты везде идеальной не будешь. Но это же не повод ставить на себе крест. Где-то может быть чуть лучше, где-то — чуть хуже. Но жизнь вмещает в себя много разных направлений, в которых я хочу развиваться, в которых мне нравится. Секрет — в искренности с самой собой, и можно нести это в свет.

Дети Екатерину поддерживают, она рассказывает им и о победах, и о поражениях.

— Они понимают, о чем я, стараются разделить эти эмоции со мной. С конкурса я приехала со своей короной и лично для дочки привезла корону, а сыну сказала: «Ты живешь в компании королевы и принцессы, нужно соответствовать». Тут не надо много говорить, всем всё понятно, потому что мы семья.

Еще одна сфера жизни, в которой Екатерина хочет развиваться, — помощь людям с приобретенной инвалидностью.

— Я попросила помощи у конкурса — дать мне возможность поддерживать людей, которые, как и я когда-то, погрузились в темноту и ищут лучик света, который может их поддержать и дать понять: что бы ни произошло, жизнь на этом не заканчивается. В том числе у ребят с ампутацией.

Екатерина хочет поддерживать тех, кто прошел ампутацию Источник: из личного архива Екатерины Рашевой

По словам Екатерины, людям с инвалидностью может не хватать места, где можно поговорить, обсудить сложности и просто знать, что тебя понимают.

— Хочется создать сообщество. Я бы хотела заходить в ту палату, где человек лежит и даже не понимает, как загуглить, что с тобой произошло. Это самое тяжелое, когда не знаешь, с чего начать, как искать ступеньки, по которым ты можешь дальше идти .

На пути Екатерины ее поддержало много людей из Архангельской области и не только.

— Я бы хотела вернуть этот долг в формате помощи, начать эстафету, запустить ее, чтобы мы друг другу помогали в сложных ситуациях, словом и делом.