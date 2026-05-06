«Как денди лондонский одет». Студент собрал коллекцию антикварной одежды и ходит в ней на пары

Источник: Предоставлено Яном Мартином МакАйвером

Студент из Петербурга Ян Мартин МакАйвер собрал коллекцию антикварной и винтажной одежды, в которой уже более двухсот вещей. Он не только хранит предметы гардероба со столетней историей, но и носит их в повседневной жизни. «Фонтанка» поговорила с винтажным денди о том, как он учился крахмалить воротнички по книгам Джека Лондона, о грязи времени и игре в прошлое как стиле жизни.

Ян Мартин МакАйвер собирает европейскую одежду, обувь и аксессуары XIX — начала XX века, в том числе из Российской империи. Также в его коллекции есть предметы декоративного искусства: картины, мебель, граммофоны и пластинки. Всего собрание насчитывает более 200 предметов.

Антиквариат — это предметы старше 100 лет, имеющие историческую или художественную ценность. Винтаж — вещи старше 20, но моложе 100 лет, являющиеся яркими представителями моды своего времени. Понятия также различают по цели покупки. Антиквариат — это инвестиция и коллекционирование, а винтаж — это стиль и использование в интерьере или гардеробе.

В социальных сетях Ян Мартин делится находками, показывает процесс реставрации, а также позирует в старинной одежде на фоне интерьеров Академии Штиглица и петербургских пейзажей. Фотографии не только постановочные — некоторые костюмы коллекционер носит в обычной жизни, называя себя «винтажным денди». Например, запросто может прогуливаться по городу в костюме 1930-х годов.

Ян Мартин на фоне своей коллекции на выставке «La mode 1900-1930. Шик дневной и вечерней моды» Источник: Предоставлено Яном Мартином МакАйвером В образе Рудольфа Валентино в пальто 1910-х годов Источник: Предоставлено Яном Мартином МакАйвером

Недавно Ян Мартин пришел на учебу, одевшись в стиле 1860-х и специально для этого отрастив бакенбарды, как у Александра II. «Я собрал образ из одежды 1910-х годов, потому что она очень похожа на то, что было раньше. Конечно, есть отличия, но она настолько старая, что выглядит как надо», — объясняет он. Наряд имел успех. «Художники-монументалисты меня пригласили позировать. Но я шёл на пару философии, пришлось отказать. Зато я сделал фотографию на фоне [бюстов] барона Штиглица и Месмахера и выглядел как человек абсолютно из этой эпохи», — радуется Ян Мартин произведенному эффекту.

Костюм в стиле 1860-х Источник: Предоставлено Яном Мартином МакАйвером

От бинокля Первой мировой до сюртука: как возникла идея собирать и носить старинную одежду

Ян Мартин МакАйвер родился в Хабаровске в шотландско-русской семье. Позже семья переехала «поближе к Европе» в Петербург, Ян Мартин поступил в Академию Штиглица, где сейчас учится на искусствоведа.

Интерес к истории и моде возник еще в школьные годы. Первым предметом в антикварной коллекции стал французский бинокль времен Первой мировой войны, подаренный отцом. А увлечение советской военной формой периода Великой Отечественной войны привело Яна Мартина на Удельный рынок. «Там я хотел детально собрать всё то, что видел в фильмах, на картинках, фотографиях», — вспоминает он.

Страсти к коллекционированию во многом способствовала и семейная история. «Я принадлежу к клану МакАйверов. Мы бережно храним историю нашего клана — с 1292 года», — отмечает Ян Мартин МакАйвер. Фамильных вещей сохранилось не так уж много, но среди них, например, викторианская водяная грелка.

Кинематограф и созданные в нем прекрасные образы прошлого стали одним из главных источников вдохновения. «Например, в фильме „Титаник“ мне нравился инженер Томас Эндрюс, у него был сюртук. И я всегда хотел найти подлинный сюртук той эпохи», — рассказывает Ян Мартин. Такой сюртук удалось найти во время одной из поездок в Великобританию. Он был на несколько размеров больше, чем носил сам Ян Мартин, поэтому мысли надеть его поначалу не возникало.

«Но потом я захотел найти что-то себе по размеру и что будет не жалко носить. Я нашёл винтажный немецкий сюртук тридцатых годов, который по крою был идентичен тому, что носили в начале века. И на мне он блестяще сидел», — вспоминает молодой человек.

«Сейчас, конечно, шьют хорошие костюмы, они есть, но душа лежала к чему-то более экзотическому: к Викторианской эпохе или началу XX века, Серебряному веку. Хотелось нечто такое носить». Ян Мартин МакАйвер коллекционер и винтажный денди

Винтажный стиль как игра в прошлое

Любимые периоды Яна Мартина — belle epoque или модерн (1890-1910-е) и art déco (1920-1930-е). По его словам, на эстетические предпочтения повлияла и городская среда.

«Петербург — это столица, которая расцвела в эпоху модерна. Эта архитектура сохранилась, а костюм — как та же самая архитектура. Одежда, как и здания, сохраняется, только люди меняются», — рассуждает он.

Облачение в старинную одежду — своего рода игра, как внутри себя, так и на публику.

«Сюртук так скроен, у него такая талия, что сразу спина становится ровная и ты себя в этом костюме несёшь. Безусловно, это [привлекает] много внимания, [в этом есть] некая театральность», — рассказывает он. Впрочем, сочетания антикварной и винтажной одежды с современной тоже не исключаются.

+1

Жить полностью по правилам XIX века в XXI веке стильно, но непрактично, признает коллекционер. Полный комплект мужского костюма столетней давности состоит из 15 предметов одежды: это рубашка, съемные воротничок и манжеты, пиджак, жилет, брюки, галстук, обувь, а также аксессуары — запонки, цепочка для часов, армбенды (специальные цепочки, чтобы регулировать длину рукава рубашки) и верхняя одежда — пальто, шляпа, трость, перчатки.

При должной тренировке облачиться в старинный костюм, сложный для современного человека из-за большого количества деталей, не так уж сложно. По словам Яна Мартина, надеть простой костюм можно за 5–10 минут. А вот на вечерний образ может уйти полчаса и даже час.

Пальто «как у Черчилля»: как найти вещь с историей

По словам Яна Мартина МакАйвера, чаще всего он привозит одежду из Великобритании. «В Лондоне, конечно, плохо с блошиными рынками. Но есть магазины и временные рынки, которые собираются в центре города и целиком заточены под одежду. Конечно, я общаюсь в Европе с разными коллекционерами, такими же винтажными денди, как я, которые тоже что-то находят на блошиных рынках, на eBay», — рассказывает он. Но и в России удается пополнять коллекцию: интересные находки бывают на Avito, различных интернет-аукционах, также в антикварных магазинах. «Надо искать везде», — подчеркивает он.

Одной из самых значительных находок стало пальто, сшитое в начале XX века тем же портным, который шил пальто для Уинстона Черчилля. Его продавал житель Лондона, чей предок жил недалеко от дома премьер-министра и, по-видимому, заказывал одежду у того же портного. «Оно практически полностью идентично тому, что носил Черчилль», — рассказывает Ян Мартин.

+1

Еще одна вещь с историей — фрак периода Первой мировой войны, который принадлежал генералу горского полка Кэмерон сэру Дрю. «В 1914 году он вернулся из колонии, его повысили в звании, и, видимо, перед тем как отправиться руководить горским полком на Сомме, он решил сшить себе как подарок фрак», — рассказывает коллекционер.

Иногда в купленных вещах находятся сюрпризы: например, в карманах фалд фрака — носовые платки с вензелями и газеты, в подкладке цилиндра — упаковка порошка от моли.

Также в коллекции Яна Мартина есть пальто, сшитое в Российской империи. Владелец, по словам родственников, был как-то связан с революционной деятельностью, сохранилась фотография от 1919 года, где он запечатлен в этом пальто.

Пока Ян Мартин хранит коллекцию у себя дома — в шкафах и на стеллажах. Иногда некоторые предметы покидают их для участия в выставках, а также в лекциях об истории одежды, с которыми периодически выступает их владелец.

Также коллекционер думает об оцифровке своего собрания. «Чтобы не только хранилось у меня и не только через соцсети я показывал и рассказывал, как я это ношу, но и чтобы можно было посмотреть это на сайте», — говорит он. Один из костюмов Ян Мартин планирует подарить Музею Академии Штиглица.

Как ухаживать за старинной одеждой

Часто винтажная, а особенно антикварная одежда имеет следы бытования — дыры, потертости, пятна. Коллекционер старается сохранять все в первозданном виде — даже в вещах, которые сам носит.

«Мы с моим другом Андреем Скатковым, который тоже занимается модой, недавно обсуждали последний показ Prada, где в образах использовались съёмные манжеты и воротники в стиле начала XX века, которым намеренно придавали пигментацию, как будто они очень-очень старые. В этой грязи времени тоже есть какой-то шарм и стиль», — рассуждает он.

Но есть и исключения. Например, чтобы вернуть форму соломенной шляпе-канотье, пришлось промазать ее желатином. Пришлось реставрировать и пальто от портного Черчилля.

«Оно было в жутком состоянии, местами мех подгнил очень сильно», — объясняет Ян Мартин. У пальто полностью перешили меховую подкладку, укрепили швы, восстановили карманы, сделанные из бархата. При реставрации использовалось то же сукно, из которого было сшито пальто, его взяли из запасов в подкладке. Химчистку пальто начала XX века выдержало без ущерба.

Старинная верхняя одежда — пиджаки, жилеты и пальто — не предполагала стирки — ее достаточно почистить щеткой, говорит Ян Мартин. Антикварные рубашки коллекционер не носит, заменяя их современной стилизацией.

Крахмалить сменные воротнички Ян Мартин научился благодаря художественной литературе. «У Джека Лондона в романе „Мартин Иден“ процесс тщательно описан. Я это всё вычитывал, представлял, как это делается, и по его описаниям у меня это получилось», — рассказывает он. Впрочем, современные сменные воротнички, которые сохраняют форму при стирке, коллекционер тоже носит.

Винтаж как бизнес

Несколько лет назад Ян Мартин со своим кузеном Кеннетом создали винтажный магазин. Клиенты — преимущественно артисты, например музыканты джазовых ансамблей, а также люди, которые тоже хотят носить старинные вещи, но не знают, где их достать, рассказывает он.

В постоянном ассортименте копии рубашек 20-х годов, а также съемные воротнички. Можно и собрать образ под ключ, правда, скорее всего, верхнюю одежду придется подгонять по фигуре. Например, полный костюм начала 1900-х годов (фрак, жилет, брюки) продается за 60 тысяч рублей.

«Костюм довольно интересный, потому что он, видимо, был не для какой-то жаркой страны: он из плотного сукна, а ещё в брюках полностью, до верха, дублируется подклад. Я такое никогда не встречал» Ян Мартин МакАйвер коллекционер и винтажный денди

Винтажный гардероб доступнее. Например, английское пальто 1980–1990-х годов предлагается за 13 тысяч рублей. Впрочем, торговля старинной одеждой — это скорее хобби и побочный продукт от коллекционирования, нежели полноценный бизнес, отмечает он.

Подарок от барона Штиглица

Недавно Ян Мартин приобрел в Петербурге квартиру в доме 1886 года постройки рядом с Финляндским вокзалом и сейчас занимается ее реставрацией. В ней уцелели исторические двери, лепнина, а также полы. В их восстановлении Яну Мартину помогают его товарищи по Академии Штиглица.

В процессе реставрации удалось сделать несколько находок, которые рассказали о прошлом квартиры и ее обитателей. Так, под советскими обоями обнаружились немецкие газеты 1911–1912 годов и куски дореволюционных обоев с узором югендштиль (немецкое название модерна). Это позволяет предположить, что в квартире жили немцы — возможно, рабочие Нобелевского городка. Также в квартире нашлась пломба с логотипом фабрик барона Штиглица. «Студент Академии Штиглица получил такой подарок от барона», — радуется Ян Мартин.

Пломба с логотипом фабрик барона Штиглица Источник: Предоставлено Яном Мартином МакАйвером

Интерьер будет дополнен антикварными предметами, найденными на Avito. Одна из находок — люстра в стиле северного модерна, сделанная около 1912 года. Ее дизайн приписывают русско-шведскому архитектору Федору Лидвалю, который также занимался созданием интерьеров. Другая находка — водопроводный кран-смеситель 1913 года, принадлежавший инженеру Владимиру Краузе.

Ян Мартин с «лидвалевской» люстрой Источник: Предоставлено Яном Мартином МакАйвером

После завершения ремонта Ян Мартин рассчитывает устроить в квартире экспозицию своей коллекции, а также использовать ее как пространство для мероприятий.