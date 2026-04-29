Вышли из тени легендарной тети: как выглядят племянницы принцессы Дианы и чем они живут сегодня

Племянницы покойной принцессы Уэльской — Китти, Элиза и Амелия Спенсер — давно выросли из образа «девочек из знатной семьи» и сегодня сами стали заметными фигурами в мире моды, благотворительности и светской жизни. Все три — дочери графа Чарльза Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд и носят титулы леди, но не считаются официальными членами британской королевской семьи. Но это не мешает им держать поистине царскую планку.
Леди Китти Спенсер
Китти Спенсер родилась в Лондоне 28 декабря 1990 года и с ранних лет ощущала внимание публики: она появилась на обложке Harper’s Bazaar UK в младенчестве, а позже начала профессиональную карьеру модели.
Китти сотрудничает с крупными модными домами, регулярно выходит на красные дорожки и входит в число самых обсуждаемых представительниц британской аристократии в мире fashion. Она работала с такими брендами, как Dolce & Gabbana и Bulgari, и состоит в агентстве Storm Model Management.
Образование у нее тоже внушительное: она окончила Университет Кейптауна, где изучала психологию, политику и английскую литературу, а затем получила магистерскую степень по управлению люксовыми брендами в Лондоне.
В 2021 году Китти вышла замуж за бизнесмена Майкла Льюиса. Спустя некоторое время у пары родилась дочь Афина. Китти также активно участвует в благотворительных инициативах, связанных с поддержкой бездомных и продвижением молодежных программ.
Леди Элиза Спенсер
Элиза Спенсер родилась 10 июля 1992 года — буквально на минуту раньше своей сестры-близняшки Амелии. После гибели Дианы семья переехала в Южную Африку, и детство Элизы прошло вдали от британской таблоидной суеты.
Позже она вернулась в Лондон и вместе с Амелией начала активно работать в модельной индустрии. Сестры часто появляются на мероприятиях в согласованных образах, а их светские выходы стабильно попадают в хронику глянца.
Недавно Элиза решила расширить сферу деятельности и вышла за пределы модного подиума. 33-летняя племянница Дианы запустила собственный винный бренд. Первой позицией стало розовое вино из Прованса.
В личной жизни у Элизы тоже перемены: в 2025-м она объявила о помолвке с предпринимателем Ченнингом Миллердом. Предложение он сделал во время романтического ужина на закате в Санторини в Греции после почти десяти лет отношений.
Пара планирует свадьбу в Италии или Испании — любимых местах обоих, а Элиза открыто говорит о своих мечтах создать уютный семейный очаг.
Леди Амелия Спенсер
Амелия Спенсер родилась в тот же день, что и Элиза. Девушки всегда были особенно близки — вместе учились, вместе строили карьеру и продолжают поддерживать друг друга в публичной жизни.
Амелия получила образование в Университете Кейптауна, где изучала корпоративные коммуникации. Позже она вышла замуж за Грега Маллетта — их свадьба прошла в Южной Африке.
Амелия, как и сестра, участвовала в различных модных кампаниях, а также вместе с Элизой была послом британского бренда Aspinal of London в 2025 году.
Хотя Диана ушла из жизни, когда девочки были еще совсем маленькими, ее влияние ощущается косвенно. Родители постарались оградить дочерей от чрезмерного внимания прессы, поэтому их взросление прошло относительно спокойно.
Сегодня каждая из сестер выстраивает собственный путь — без королевских обязанностей, но с пониманием социальной ответственности. Они участвуют в благотворительных проектах, поддерживают культурные инициативы и при этом не отказываются от удовольствия блистать на светских приемах.