Вышли из тени легендарной тети: как выглядят племянницы принцессы Дианы и чем они живут сегодня

Племянницы Дианы выстроили собственные карьеры — от подиумов до запуска винного бренда Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Племянницы покойной принцессы Уэльской — Китти, Элиза и Амелия Спенсер — давно выросли из образа «девочек из знатной семьи» и сегодня сами стали заметными фигурами в мире моды, благотворительности и светской жизни. Все три — дочери графа Чарльза Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд и носят титулы леди, но не считаются официальными членами британской королевской семьи. Но это не мешает им держать поистине царскую планку.

Что известно про племянниц принцессы Дианы Источник: Городские медиа

Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер родилась в Лондоне 28 декабря 1990 года и с ранних лет ощущала внимание публики: она появилась на обложке Harper’s Bazaar UK в младенчестве, а позже начала профессиональную карьеру модели.

Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Китти сотрудничает с крупными модными домами, регулярно выходит на красные дорожки и входит в число самых обсуждаемых представительниц британской аристократии в мире fashion. Она работала с такими брендами, как Dolce & Gabbana и Bulgari, и состоит в агентстве Storm Model Management.

Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Образование у нее тоже внушительное: она окончила Университет Кейптауна, где изучала психологию, политику и английскую литературу, а затем получила магистерскую степень по управлению люксовыми брендами в Лондоне.

Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2021 году Китти вышла замуж за бизнесмена Майкла Льюиса. Спустя некоторое время у пары родилась дочь Афина. Китти также активно участвует в благотворительных инициативах, связанных с поддержкой бездомных и продвижением молодежных программ.

Источник: kitty.spencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Леди Элиза Спенсер

Элиза Спенсер родилась 10 июля 1992 года — буквально на минуту раньше своей сестры-близняшки Амелии. После гибели Дианы семья переехала в Южную Африку, и детство Элизы прошло вдали от британской таблоидной суеты.

Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже она вернулась в Лондон и вместе с Амелией начала активно работать в модельной индустрии. Сестры часто появляются на мероприятиях в согласованных образах, а их светские выходы стабильно попадают в хронику глянца.

Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно Элиза решила расширить сферу деятельности и вышла за пределы модного подиума. 33-летняя племянница Дианы запустила собственный винный бренд. Первой позицией стало розовое вино из Прованса.

Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В личной жизни у Элизы тоже перемены: в 2025-м она объявила о помолвке с предпринимателем Ченнингом Миллердом. Предложение он сделал во время романтического ужина на закате в Санторини в Греции после почти десяти лет отношений.

Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара планирует свадьбу в Италии или Испании — любимых местах обоих, а Элиза открыто говорит о своих мечтах создать уютный семейный очаг.

Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: elizavspencer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Леди Амелия Спенсер

Амелия Спенсер родилась в тот же день, что и Элиза. Девушки всегда были особенно близки — вместе учились, вместе строили карьеру и продолжают поддерживать друг друга в публичной жизни.

Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Амелия получила образование в Университете Кейптауна, где изучала корпоративные коммуникации. Позже она вышла замуж за Грега Маллетта — их свадьба прошла в Южной Африке.

Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Амелия, как и сестра, участвовала в различных модных кампаниях, а также вместе с Элизой была послом британского бренда Aspinal of London в 2025 году.

Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотя Диана ушла из жизни, когда девочки были еще совсем маленькими, ее влияние ощущается косвенно. Родители постарались оградить дочерей от чрезмерного внимания прессы, поэтому их взросление прошло относительно спокойно.

Источник: ameliaspencer15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)