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Стиль и красота Модные советы Обзор Самые модные куртки на весну 2026 года: вы не поверите, их скупают все

Самые модные куртки на весну 2026 года: вы не поверите, их скупают все

Возможно, и вам пора присмотреться к этим моделям

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В трендовых моделях весны каждый выход в город будет сравним с показом на подиуме | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаВ трендовых моделях весны каждый выход в город будет сравним с показом на подиуме | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В трендовых моделях весны каждый выход в город будет сравним с показом на подиуме

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Говорят, терпение и труд всё перетрут, но не тогда, когда дело касается выбора весенней куртки. Можно потратить весь день на примерку идеальной модели и через несколько дней осознать, что это совсем не то, что нужно: неудобно, не стильно и от переменчивой погоды не защищает. Стилист Влад Лисовец каждый год задается вопросами о жизни, вселенной и о том, какие модели будут в тренде. Вот какие он выделил на весну 2026 года.

На радость всем, кто с нежностью вспоминает свой 2017-й и в восторге от фильма «Твое сердце будет разбито» (16+), весной 2026-го остаются в тренде кожаные куртки-косухи. Если у вас не сохранилась любимая кожанка с прошлых лет, Лисовец рекомендует при покупке обращать внимание на линию плеч. Она должна быть достаточно широкой.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В цветах лучше остановиться на классическом черном или присмотреться к анималистичному принту, не стоит забывать и про акценты.

— Две главные фишки, которые стоит учесть в выборе: или ее фактура (кожа, замша и т. д.), или ее форма (например, акцент на талии). Анималистичная кожа не выйдет из моды никогда, если у вас еще нет в гардеробе, присмотритесь, — написал в своем блоге Лисовец.

Один из самых необычных трендов последних месяцев — мундир. Его уже носят Аглая Тарасова и звезда «Уэнсдей» (18+) Дженна Ортега.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

— Сейчас на подиуме часто встречается исторический костюм: шляпы, пышные юбки, корсеты. Вот и мундир вполне логично смотрится, особенно если вы любите стиль рок-н-ролл, — отмечает Влад Лисовец.

Несмотря на необычный фасон, непривычный для городских улиц, его легко вписать в повседневный гардероб. На подиуме его сочетают с голубыми и синими джинсами, классическими черными юбками и шортами.

Последний, но не по значимости, в топе модных курток на весну 2026 года — тренч. Только не спешите закрывать статью со словами «одно и то же». Классический фасон тренча слишком долго был во главе шкафа любой модницы, и теперь ему на смену пришло новое прочтение — укороченная модель.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

— Классика весеннего гардероба. Старайтесь выбирать не бежевые, лучше уж белые цвета. Очень важен силуэт, — поделился стилист.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
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Гость
17 апреля, 14:20
Это страшно когда все в одних куртках.
Гость
17 апреля, 13:04
«вы не поверите, их скупают все» Мы не поверим
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Гость
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