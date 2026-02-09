Стиль и красота Обзор Ну что за нимфа! Девушка из России стала мисс Европа — гордимся и смотрим фото красавицы

Ну что за нимфа! Девушка из России стала мисс Европа — гордимся и смотрим фото красавицы

Она покорила жюри и обошла 40 соперниц, и мы понимаем, как ей это удалось

Помимо победы, сибирская красавица завела десятки новых знакомств. На конкурсе она подружилась почти со всеми участницами

Помимо победы, сибирская красавица завела десятки новых знакомств. На конкурсе она подружилась почти со всеми участницами

Среди десятков конкурсов красоты на олимпе самых престижных стоят три: «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Европа». Финал последнего прошел в выходные в Ливане, и победу в нем одержала россиянка Ксения Гнедина. Девушка покорила членов жюри, и мы их прекрасно понимаем — только полюбуйтесь на эту красавицу.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
Ксении 26 лет, конкурсы красоты она успела изучить вдоль и поперек, ведь принимает в них участие с 11 лет. Первый блин был для нее комом: на детском соревновании в родном Омске она не получила ничего, но сама атмосфера настолько ее зарядила, что она захотела попробовать еще. В 13 лет она заняла свое первое призовое место и сразу на международном конкурсе красоты в Праге.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
Параллельно с карьерой модели Ксения также занималась теннисом и планировала стать профессиональной спортсменкой. Однако в 14 лет от этой мечты пришлось отказаться из-за травмы.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
— Я росла очень спокойным, целеустремленным и спортивным ребенком. В четыре года папа привел меня в большой теннис, и следующие десять лет мой мир был подчинен графику: школа, корт, снова корт. Детство, полное волевых побед и горьких поражений на площадке, — рассказала Ксения в одном из интервью.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
После того как о теннисе пришлось забыть, Гнедина ударилась в учебу. Она не хотела всю жизнь зависеть лишь от своей красоты, ведь, как известно, она не бесконечна. Ксения переехала в Москву и поступила на факультет политической журналистики.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
Учеба давалась ей легко, поэтому в скором времени ей предложили место телеведущей на канале Fashion TV. При этом о съемках и конкурсах красоты Ксения не забывала. Она стала мисс Останкино — 2021, где на нее обратили внимание организаторы «Мисс Европа» и предложили поучаствовать в следующем году, Ксения согласилась.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
С первой попытки Гнедина покорить Европу не смогла и получила лишь титул «Мисс элегантность». Отчаиваться было не в правилах эффектной сибирячки. Ксения поблагодарила за опыт, оставила о себе приятное впечатление и двинулась дальше строить карьеру телеведущей.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
Прошло 3 года, и Ксении снова позвонили организаторы.

— Мне поступило предложение от организаторов еще раз поучаствовать во внутреннем кастинге. Всегда Россию хотят представлять очень много девушек, и для меня большая честь, что организаторы выбрали именно меня, — скромно рассказала Ксения.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
Небольшое видеоинтервью с организаторами, и вот Ксения снова участница «Мисс Европа». Сибирячка учла все ошибки прошлого, которые помешали ей прийти к победе. Гнедина начала готовиться за три месяца до финала: тренировки стали жестче, кроме спортивных занятий, Ксения начала изучать языки и практиковать дефиле. Ее график был расписан по минутам.

Источник: Роза Гадиева
— Основной упор будет на ежедневную подготовку. Мне нужно хорошо проявить себя перед жюри и, конечно, на финальных выходах. А самое главное — я хочу, чтобы просто увидели мои главные, по моему мнению, качества: интеллигентность, элегантность и доброту, — делилась своими планами Ксения.

Источник: Роза Гадиева
Одним мастерством судей не покоришь, поэтому Гнедина сделала упор и на подготовку национального костюма. Для финала девушке сшили пышное платье с триколором, а дополнили образ кокошником, расшитым стразами. Весь образ Ксении весил около 9 килограммов, а она должна была в нем грациозно дефилировать, словно на ней лишь невесомое платье.

Источник: Ксения Гнедина / Vk.com
Ксения справилась и забрала главный приз. Королева красоты считает, что конкурсы еще долго будут жить, так что не исключено, что это не последняя ее награда.

— Я работаю телеведущей уже лет пять и всё это время слышу, что скоро телевидение закроют, но это не так. Так же будут актуальны конкурсы красоты. Но сегодня они должны показывать не только красоту, а внутренний мир, что девушка может дать этому миру, — поделилась своим мнением Ксения.

Комментарии
17
Гость
9 февраля, 12:25
Как ИИ, лицо то нарисовано , никакой естесвеннсоти
Гость
9 февраля, 12:39
Если бы я был в жури, у меня ни одна муха бы не пролетела мимо.
