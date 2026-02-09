Ну что за нимфа! Девушка из России стала мисс Европа — гордимся и смотрим фото красавицы

Помимо победы, сибирская красавица завела десятки новых знакомств. На конкурсе она подружилась почти со всеми участницами

Среди десятков конкурсов красоты на олимпе самых престижных стоят три: «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Европа». Финал последнего прошел в выходные в Ливане, и победу в нем одержала россиянка Ксения Гнедина. Девушка покорила членов жюри, и мы их прекрасно понимаем — только полюбуйтесь на эту красавицу.

Ксении 26 лет, конкурсы красоты она успела изучить вдоль и поперек, ведь принимает в них участие с 11 лет. Первый блин был для нее комом: на детском соревновании в родном Омске она не получила ничего, но сама атмосфера настолько ее зарядила, что она захотела попробовать еще. В 13 лет она заняла свое первое призовое место и сразу на международном конкурсе красоты в Праге.

Параллельно с карьерой модели Ксения также занималась теннисом и планировала стать профессиональной спортсменкой. Однако в 14 лет от этой мечты пришлось отказаться из-за травмы.

— Я росла очень спокойным, целеустремленным и спортивным ребенком. В четыре года папа привел меня в большой теннис, и следующие десять лет мой мир был подчинен графику: школа, корт, снова корт. Детство, полное волевых побед и горьких поражений на площадке, — рассказала Ксения в одном из интервью.

После того как о теннисе пришлось забыть, Гнедина ударилась в учебу. Она не хотела всю жизнь зависеть лишь от своей красоты, ведь, как известно, она не бесконечна. Ксения переехала в Москву и поступила на факультет политической журналистики.

Учеба давалась ей легко, поэтому в скором времени ей предложили место телеведущей на канале Fashion TV. При этом о съемках и конкурсах красоты Ксения не забывала. Она стала мисс Останкино — 2021, где на нее обратили внимание организаторы «Мисс Европа» и предложили поучаствовать в следующем году, Ксения согласилась.

С первой попытки Гнедина покорить Европу не смогла и получила лишь титул «Мисс элегантность». Отчаиваться было не в правилах эффектной сибирячки. Ксения поблагодарила за опыт, оставила о себе приятное впечатление и двинулась дальше строить карьеру телеведущей.

Прошло 3 года, и Ксении снова позвонили организаторы.

— Мне поступило предложение от организаторов еще раз поучаствовать во внутреннем кастинге. Всегда Россию хотят представлять очень много девушек, и для меня большая честь, что организаторы выбрали именно меня, — скромно рассказала Ксения.

Небольшое видеоинтервью с организаторами, и вот Ксения снова участница «Мисс Европа». Сибирячка учла все ошибки прошлого, которые помешали ей прийти к победе. Гнедина начала готовиться за три месяца до финала: тренировки стали жестче, кроме спортивных занятий, Ксения начала изучать языки и практиковать дефиле. Ее график был расписан по минутам.

— Основной упор будет на ежедневную подготовку. Мне нужно хорошо проявить себя перед жюри и, конечно, на финальных выходах. А самое главное — я хочу, чтобы просто увидели мои главные, по моему мнению, качества: интеллигентность, элегантность и доброту, — делилась своими планами Ксения.

Одним мастерством судей не покоришь, поэтому Гнедина сделала упор и на подготовку национального костюма. Для финала девушке сшили пышное платье с триколором, а дополнили образ кокошником, расшитым стразами. Весь образ Ксении весил около 9 килограммов, а она должна была в нем грациозно дефилировать, словно на ней лишь невесомое платье.

Ксения справилась и забрала главный приз. Королева красоты считает, что конкурсы еще долго будут жить, так что не исключено, что это не последняя ее награда.