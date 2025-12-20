Когда глянец надоел: 5 идей «бархатного» маникюра, которые выглядят дорого

Если захотите сделать «бархатный» маникюр, предупредите мастера заранее, чтобы у него была пудра или специальный топ Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В нейл-индустрии последний месяц обживается уютный микротренд на «бархатный» маникюр. За счет матовой нежности и игре текстур он воспринимается как любимая игрушка из детства, его хочется гладить и рассматривать. Идей маникюра масса, и, чтобы не заплутать среди сотни дизайнов, мы спросили Татьяну Красотовскую, какие из них смотрятся стильно, а какие — мимо.

Леопардовый маникюр

Маникюр, где совместили сразу три дизайна и получили эффект «вау». За счет «кошачьего глаза» покрытие выглядит праздничным и будет переливаться под светом новогодних гирлянд и бенгальских огней. Бархатный здесь только леопардовый принт, но даже этих небольших элементов достаточно, чтобы ноготочки выглядели как кусочки велюровой ткани.

Если хочется разнообразия, попробуйте поменять оттенки: от шоколада до холодного бежа, но не стоит уходить в сильно кричащие цвета, чтобы не перегрузить маникюр. Также можно добавить золото, минималистичный блеск или сделать акцент на одном ногте.

Выглядит как бархат, но при касании гладкий и завораживает при каждом наклоне. Татьяна Красотовская владелица салона красоты Krasotovskaya

«Бархатный» маникюр с праздничным элементами

Самый интересный прием в «бархатном» маникюре — играть на контрасте. Это подчеркивает необычное покрытие и так и манит, чтобы прикоснуться и погладить каждый ноготок. Татьяна предлагает покрыть ногти матовым нюдовым лаком, а, чтобы добавить праздничного настроения, сделать необычный декор в виде блестящих елочных игрушек.

С нежно-бежевым или молочным покрытием можно смело идти на работу в новогодние праздники и не нарваться на выговор. Однако, если руководство позволяет, попробуйте взять лак поярче, например алый, как шапка у Деда Мороза, или зеленый — в цвет новогодней елке.

«Бархатный» френч

Какой дизайн без френч-интерпретации? Правда, от классического французского маникюра здесь осталась только идея, что кончик ногтя отличается от остальной пластины. Вместо разных лаков в дизайне используют разные текстуры. Весь ноготь матовый с «бархатным» эффектом, а «улыбка» глянцевая.

Дорого такой маникюр смотрится с винным, черным цветом, а также с оттенками натуральной шерсти. Если глаза разбегаются по палитре и непонятно, на чем остановиться, сделайте ногти в тон вашей модной шубе.

Для тех, кому однотонное покрытие надоело, есть еще один необычный вариант: сделать полностью ногти «бархатными», но «улыбки» выделить с помощью леопардового принта.

Винный бархат

Когда как не зимой делать красный маникюр, который будет выделяться эффектно хоть на фоне снега и льда, так и вместе с елкой или натуральными оттенками шуб и пуховиков. Стоит заметить: лучше делать не морковный или кислотный маникюр, а благородный винный, бордовый или в оттенке маджента. С «бархатным» топом они смотрят дороже и создают эстетику Нового года и Рождества.

Однотонное покрытие Татьяна Красотовская предлагает разбавить яркими акцентами. Например, один ноготь сделать с синим леопардовым принтом. Также можно взять желтый, коричневый или золотой.

Стилисты и астрологи рекомендуют встречать Новый год в образе с красным цветом. И он может отлично себя проявить лишь в «бархатном» маникюре. Убьете сразу двух зайцев: и удачу притянете, и будете выглядеть как королева.

«Бархатный» нюд

Если этой зимой вы планируете экспериментировать с ярким макияжем, блестящими нарядами, украшениями и прическами, но не с маникюром, бьюти-эксперт советует остановиться на классике — нюде.

Он не будет перетягивать внимание на себя, подойдет для любой длины. При этом только зимой «бархатное» покрытие будет выглядеть уютно и драматично одновременно. Если хочется сделать маникюр более романтичным и мягким — сделайте форму «миндаль» или «мягкий квадрат».

