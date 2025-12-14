Металлические оттенки и сияющая кожа: визажист рассказала, какой макияж сделать на Новый год

Визажист рассказала, какой макияж сделать на Новый год Источник: Светлана Иванова

Любая женщина знает, что макияж в праздничных образах не менее важен, чем наряд. И в преддверии Нового года самое время задуматься о том, каким именно он будет.

Советами по созданию идеального макияжа поделилась визажист и создатель бьюти-бренда MYECLAIR из Ярославля Светлана Иванова. Она рассказала, какие цвета и техники будут в тренде в уходящем 2025 и грядущем 2026 годах.

«В новогоднем макияже 2025–2026 года можно смело экспериментировать, но есть несколько трендов в цветах и техниках», — рассказала Светлана Иванова.

Цвета

Металлические оттенки: золото, серебро, бронза и медь останутся в тренде. Их можно использовать в тенях, подводке или в качестве хайлайтера.

Глубокие синие и зеленые: эти насыщенные цвета добавят загадочности и элегантности.

Ягодные оттенки: сливовый, вишневый и клюквенный цвет на губах или в тенях создадут праздничное настроение.

Пастельные тона: нежные розовые, лавандовые и голубые оттенки подойдут для создания более романтичного и утонченного образа.

Классический красный: вечная классика, которая всегда актуальна для новогодней ночи.

Техники

Сияющая кожа: идеально ровная, сияющая и увлажненная кожа. Достигается за счет многослойного ухода и использования легких тональных средств. Хайлайтер здесь играет ключевую роль, но важно не переборщить. Используйте хайлайтер, чтобы подчеркнуть скулы, внутренние уголки глаз и дугу купидона.

Дуга купидона — изгиб верхней губы, имеющий углубление посередине, напоминающее арку.

Смоки айс: классический вариант, который можно адаптировать под любой цвет глаз и наряд. Наиболее эффектными сочетаниями в новогоднюю ночь будут: изумрудный и золотой, синий и серебро.

Акцент на глаза: яркие тени, глиттер, стрелки необычной формы или накладные ресницы помогут создать выразительный взгляд.

Четкие губы: используйте карандаш для губ, чтобы придать им форму и стойкость.

Цветные стрелки: отличный способ добавить акцент в макияж, не используя тени.

Inner Corner Pop: яркий, светлый акцент во внутреннем уголке глаза. Используйте перламутровые, голографические или неоновые тени, чтобы визуально «открыть» взгляд.

Глиттер: глиттер можно использовать на веках, губах или даже на волосах. Главное — не переборщить.

Извечный вопрос — сделать акцент на глаза или губы? По словам Светланы Ивановой, все зависит от того, какая техника макияжа будет выбрана.

Выбирать акцент на глаза следует если больше нравятся такие техники как: графика, ярко выделенный внешний угол с прокрашенным кайялом, стразы, глиттеры или смоки айс.

Акцент на губы стоит выбирать в случае, когда макияж глаз дневной и нюдовый.

«Выбирать нужно то, что больше нравится и подходит к наряду! Главное — чувствовать себя уверенно», — рассказала визажист.

Губная помада

Каждый год меняются тренды на цвета губной помады. В новогоднюю ночь 2026 года стоит использовать классический красный, ягодные оттенки (винный, бордо, сливовый, вишневый и клюквенный цвета), нюд с шиммером, блеск для объема и металлик (золото, бронза).

«Лучше отказаться от слишком бледных, коричневых, неоновых, темных матовых оттенков», — рассказала эксперт.

Устаревшие техники

В новогоднюю ночь 2026 года, по словам Светланы Ивановой, стоит избегать нескольких техник макияжа, чтобы не выглядеть вульгарно или неактуально.

Чрезмерный контуринг: слишком четкие и темные линии контуринга могут выглядеть неестественно.

Слишком много глиттера: обильное использование глиттера по всему лицу может выглядеть вульгарно. Лучше использовать его акцентно.

Тяжелые, матовые текстуры: плотный матовый тон и помада могут добавить возраста. Обратите внимание на сияющие и увлажняющие продукты.

Яркие неоновые тени, нанесенные на все веко: этот тренд уходит в прошлое.

Тонкие выщипанные брови: естественные, ухоженные брови — актуальный тренд.

«В тренде — естественность и сияние», — рассказала Светлана Иванова.

Какой макияж будет актуален в 2026 году

Полные и окончательные тренды на весь 2026 год еще только формируются и будут официально закреплены позже, рассказала визажист.

«Обычно ближе к весне нового года, когда ведущие бьюти-дома представляют свои коллекции. Однако основываясь на последних тенденциях конца 2025 года, можно выделить несколько вероятных направлений на 2026 год», — рассказала Светлана Иванова.

Акцент на естественность с «изюминкой» (Elevated Natural): будет сохраняться тренд на чистую, ухоженную кожу, но с более выразительными, акцентными деталями, чем в прошлые годы.

Возвращение смелых текстур: ожидается подъем интереса к продуктам с влажным, глянцевым, металлическим или даже слегка голографическим финишем.

Сохранится доминирование «нюда в оттенке губ»: соответствие натуральному цвету, но он станет более насыщенным — оттенки ягод, терракоты и темного какао. Вероятно, вернется глубокий винный или бордо для вечерних образов.

Глаза: продолжит доминировать монохром — использование одного цвета на всем веке. Актуальными будут пастельные, «пыльные» оттенки, например, пыльная роза, лавандовый. А также насыщенные, землистые тона: оттенок мокрого асфальта, глубокий хаки.

Румяна: персиковые и абрикосовые тона останутся в фаворитах для придания свежести, но станут наноситься более заметно — это будет частью «цветовой архитектуры» лица, а не просто легкий румянец.

«Сохранится акцент на безупречный не матовый финиш кожи, использование легких, сияющих тональных средств. Возможно, ожидается уход от идеальных стрелок в пользу „небрежной“ подводки. Если кратко, сочетание идеальной кожи с одним смелым, но чистым акцентом: либо яркие губы, либо заметные, необычно нанесенные тени», — уточнила визажист.