Вам уже за 40? Тогда вы будете блистать в этих образах на корпоративе

Что надеть на корпоратив зимой 2025 года Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Близится пора новогодних корпоративов. И, конечно, многие хотят подобрать образ, который будет актуален для подобного мероприятия. А вдобавок собрать комплименты от коллег.

Стилист и автор паблика во «Вконтакте» на полмиллиона подписчиков «Раздетый стилист Лена Червова» Елена Червова рассказала, как стильно выглядеть на корпоративе тем, кому уже исполнилось 40 лет и больше.

По словам эксперта, ключевые принципы органичного образа для женщин подобного возраста, это элегантность, качественные ткани и идеальный крой.

Для начала, стоит отложить в сторону модели «мини», если таковые имеются в вашем гардеробе, и отдать предпочтение юбкам ниже колена. В такой длине можно выбрать элегантное платье прямого кроя, фасона «футляр» например, или выбрать модель с драпировкой.

Если вы цените удобство, можно обратить внимание на образ, состоящий из брючного костюма, который будет отлично сочетаться с шелковой или атласной блузкой.

Также можно скомбинировать образ: надеть прямую юбку из костюмной ткани, а вместе с ней нарядный топ и пиджак.

При выборе цвета наряда можно ориентироваться, в том числе, на свой цвет волос. Например, блондинкам подходят средние по яркости оттенки: вишневый, изумрудный, синий, и металлик серебро.

«Эти цвета подчеркнут цвет волос и будут смотреться наиболее гармонично», — рассказала Елена Червова.