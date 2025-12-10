Притянут счастье и успех: астролог назвала главные цвета для встречи Нового года

Забудьте про слово «слишком» в новогоднем образе Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Сколько раз вы хотели начать новую жизнь с Нового года, но всё время что-то мешало? В 2026 году отговорки не принимаются. По словам астролога Ольги Врублевской, в ближайшие 12 месяцев успех придет к тем, кто научится без жалости прощаться со старым и принимать новое и непривычное. И первые шаги к своему счастью можно сделать уже при выборе наряда на новогоднюю ночь.

Астролог рекомендует встречать новый 2026 год шумно, ярко и в идеале в новом для себя месте. Забронируйте столик в ресторане, забуритесь в бар или караоке, соберите дома компанию друзей. Подобная атмосфера уже сама вас подтолкнет к тому, что отделаться пижамой и джинсами с футболкой не получится — надо подбирать наряд под стать.

— Новогодняя ночь — прекрасная возможность отпустить тревогу и зажечь наше внутреннее Солнце! — уверена Ольга.

Перебирая платья и юбки, первое, что стоит сделать, — отложить в сторону всю одежду в мрачных сатурнианских цветах. К ним относятся черный, коричневый, темно-синий и фиолетовый. Все они вызывают уныние и мысли о прошлом, а этого при встрече нового года делать совсем не надо.

Подумайте над своими истинными желаниями, и пусть ваш образ транслирует то, что вы хотите привлечь. Не на уровне ума, а на уровне сердца. Ольга Врублевская джйотиш-астролог, стаж 10 лет

Если ваши желания на будущий год связаны с путешествиями, страстными романами, стремительным подъемом по карьерной лестнице и другими активностями — смело добавляйте в образ красный цвет.

Вам не хватает новых знакомств, интересных курсов, профессионального роста или ваш бизнес перестал приносить доход? Добавьте в свой образ зеленый цвет.

В Новый год не стоит забывать про царственно-золотой или желтый и оранжевый. Они помогут прокачать креативность, усилят жизненную энергию и дадут внутреннюю опору, которую вы потеряли к концу года.

В рекомендациях от астролога не обошлось и без пастельных цветов. Они помогают во внутреннем развитии. Так, например, бежевый укрепит веру и подарит благополучие, а нежно-розовый поможет найти в будущем году любовь и стабильность. Тем, кто мечтает о роскоши, тоже стоит обратить внимание именно на розовый или другие пастельные оттенки.

Подбирая наряд, откажитесь от минималистичных костюмов и платьев. В вашем луке должна быть какая-то деталь и изюминка, которая сделает его особенным. Это могут быть объемные рукава или подол, О-образный силуэт — Солнце любит масштаб. И не забудьте про украшения, без них никуда.

— Не скупимся на яркие и крупные аксессуары, особенно золотого цвета, — подмечает астролог.

В новогоднюю ночь вы не должны чувствовать себя одной из многих. Будьте уверены в себе, в своей красоте и силе. Вы королева новогодней ночи, так что и наряд должен быть с царственным шиком.

Астролог предлагает примерить платье кимоно из струящейся шелковой ткани или рубашку с рукавами как у мантии. Добавьте в свой образ богато украшенный пояс или головной убор. Сейчас в тренде ободок-кокошник, который легко вписать в аутфит и носить до самого утра.

