НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,81
EUR 89,43
Экопроекты российских компаний
Увеличат пенсии с 1 января
«Умные решения»
Пятиэтажку аккупировали тараканы
Крушение самолета в Ивановской области
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Стиль и красота Обзор Притянут счастье и успех: астролог назвала главные цвета для встречи Нового года

Притянут счастье и успех: астролог назвала главные цвета для встречи Нового года

Огненная Лошадь останется в восторге

101
Забудьте про слово «слишком» в новогоднем образе | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЗабудьте про слово «слишком» в новогоднем образе | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Забудьте про слово «слишком» в новогоднем образе

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Сколько раз вы хотели начать новую жизнь с Нового года, но всё время что-то мешало? В 2026 году отговорки не принимаются. По словам астролога Ольги Врублевской, в ближайшие 12 месяцев успех придет к тем, кто научится без жалости прощаться со старым и принимать новое и непривычное. И первые шаги к своему счастью можно сделать уже при выборе наряда на новогоднюю ночь.

Астролог рекомендует встречать новый 2026 год шумно, ярко и в идеале в новом для себя месте. Забронируйте столик в ресторане, забуритесь в бар или караоке, соберите дома компанию друзей. Подобная атмосфера уже сама вас подтолкнет к тому, что отделаться пижамой и джинсами с футболкой не получится — надо подбирать наряд под стать.

— Новогодняя ночь — прекрасная возможность отпустить тревогу и зажечь наше внутреннее Солнце! — уверена Ольга.

Перебирая платья и юбки, первое, что стоит сделать, — отложить в сторону всю одежду в мрачных сатурнианских цветах. К ним относятся черный, коричневый, темно-синий и фиолетовый. Все они вызывают уныние и мысли о прошлом, а этого при встрече нового года делать совсем не надо.

<p>Ольга Врублевская</p><p>Ольга Врублевская</p>

Подумайте над своими истинными желаниями, и пусть ваш образ транслирует то, что вы хотите привлечь. Не на уровне ума, а на уровне сердца.

Ольга Врублевская

джйотиш-астролог, стаж 10 лет

Если ваши желания на будущий год связаны с путешествиями, страстными романами, стремительным подъемом по карьерной лестнице и другими активностями — смело добавляйте в образ красный цвет.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Вам не хватает новых знакомств, интересных курсов, профессионального роста или ваш бизнес перестал приносить доход? Добавьте в свой образ зеленый цвет.

В Новый год не стоит забывать про царственно-золотой или желтый и оранжевый. Они помогут прокачать креативность, усилят жизненную энергию и дадут внутреннюю опору, которую вы потеряли к концу года.

В рекомендациях от астролога не обошлось и без пастельных цветов. Они помогают во внутреннем развитии. Так, например, бежевый укрепит веру и подарит благополучие, а нежно-розовый поможет найти в будущем году любовь и стабильность. Тем, кто мечтает о роскоши, тоже стоит обратить внимание именно на розовый или другие пастельные оттенки.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Подбирая наряд, откажитесь от минималистичных костюмов и платьев. В вашем луке должна быть какая-то деталь и изюминка, которая сделает его особенным. Это могут быть объемные рукава или подол, О-образный силуэт — Солнце любит масштаб. И не забудьте про украшения, без них никуда.

— Не скупимся на яркие и крупные аксессуары, особенно золотого цвета, — подмечает астролог.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

В новогоднюю ночь вы не должны чувствовать себя одной из многих. Будьте уверены в себе, в своей красоте и силе. Вы королева новогодней ночи, так что и наряд должен быть с царственным шиком.

Астролог предлагает примерить платье кимоно из струящейся шелковой ткани или рубашку с рукавами как у мантии. Добавьте в свой образ богато украшенный пояс или головной убор. Сейчас в тренде ободок-кокошник, который легко вписать в аутфит и носить до самого утра.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

— Нужно максимально поймать энергию обновления, перерождения и уверенности. Избегайте контакта с водной (лунной) стихией — это энергия памяти и прошлого, она уводит назад и гасит энергию Солнца, — напоследок предупреждает астролог.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Новый год Образ Наряд Платье Астролог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление