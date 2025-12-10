Притянут счастье и успех: астролог назвала главные цвета для встречи Нового года

Сколько раз вы хотели начать новую жизнь с Нового года, но всё время что-то мешало? В 2026 году отговорки не принимаются. По словам астролога Ольги Врублевской, в ближайшие 12 месяцев успех придет к тем, кто научится без жалости прощаться со старым и принимать новое и непривычное. И первые шаги к своему счастью можно сделать уже при выборе наряда на новогоднюю ночь.
Астролог рекомендует встречать новый 2026 год шумно, ярко и в идеале в новом для себя месте. Забронируйте столик в ресторане, забуритесь в бар или караоке, соберите дома компанию друзей. Подобная атмосфера уже сама вас подтолкнет к тому, что отделаться пижамой и джинсами с футболкой не получится — надо подбирать наряд под стать.
— Новогодняя ночь — прекрасная возможность отпустить тревогу и зажечь наше внутреннее Солнце! — уверена Ольга.
Перебирая платья и юбки, первое, что стоит сделать, — отложить в сторону всю одежду в мрачных сатурнианских цветах. К ним относятся черный, коричневый, темно-синий и фиолетовый. Все они вызывают уныние и мысли о прошлом, а этого при встрече нового года делать совсем не надо.
Подумайте над своими истинными желаниями, и пусть ваш образ транслирует то, что вы хотите привлечь. Не на уровне ума, а на уровне сердца.
Если ваши желания на будущий год связаны с путешествиями, страстными романами, стремительным подъемом по карьерной лестнице и другими активностями — смело добавляйте в образ красный цвет.
Вам не хватает новых знакомств, интересных курсов, профессионального роста или ваш бизнес перестал приносить доход? Добавьте в свой образ зеленый цвет.
В Новый год не стоит забывать про царственно-золотой или желтый и оранжевый. Они помогут прокачать креативность, усилят жизненную энергию и дадут внутреннюю опору, которую вы потеряли к концу года.
В рекомендациях от астролога не обошлось и без пастельных цветов. Они помогают во внутреннем развитии. Так, например, бежевый укрепит веру и подарит благополучие, а нежно-розовый поможет найти в будущем году любовь и стабильность. Тем, кто мечтает о роскоши, тоже стоит обратить внимание именно на розовый или другие пастельные оттенки.
Подбирая наряд, откажитесь от минималистичных костюмов и платьев. В вашем луке должна быть какая-то деталь и изюминка, которая сделает его особенным. Это могут быть объемные рукава или подол, О-образный силуэт — Солнце любит масштаб. И не забудьте про украшения, без них никуда.
— Не скупимся на яркие и крупные аксессуары, особенно золотого цвета, — подмечает астролог.
В новогоднюю ночь вы не должны чувствовать себя одной из многих. Будьте уверены в себе, в своей красоте и силе. Вы королева новогодней ночи, так что и наряд должен быть с царственным шиком.
Астролог предлагает примерить платье кимоно из струящейся шелковой ткани или рубашку с рукавами как у мантии. Добавьте в свой образ богато украшенный пояс или головной убор. Сейчас в тренде ободок-кокошник, который легко вписать в аутфит и носить до самого утра.
— Нужно максимально поймать энергию обновления, перерождения и уверенности. Избегайте контакта с водной (лунной) стихией — это энергия памяти и прошлого, она уводит назад и гасит энергию Солнца, — напоследок предупреждает астролог.