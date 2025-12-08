НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стиль и красота Слюда как сверкающий снег и ручная роспись: заводчанка делает уникальные елочные игрушки из ваты — ее история

Слюда как сверкающий снег и ручная роспись: заводчанка делает уникальные елочные игрушки из ваты — ее история

Первую игрушку Наталия Крыжановская сделала в новогоднюю ночь

187
Пермячка любит лепить из ваты сказочных персонажей | Источник: предоставлено Наталией КрыжановскойПермячка любит лепить из ваты сказочных персонажей | Источник: предоставлено Наталией Крыжановской

Пермячка любит лепить из ваты сказочных персонажей

Источник:

предоставлено Наталией Крыжановской

Пермячка Наталия Крыжановская начала делать игрушки из ваты в новогоднюю ночь. Любопытство превратилось в хобби на долгие годы, и мастерица стала дарить свои изделия близким. 59.RU поговорил с ней о том, как началась история увлечения, как сделать такую игрушку и где она черпает вдохновение.

Игрушечный зайчик из ваты

Наталия Крыжановская родилась в Комсомольске-на-Днепре на Украине. Когда она была маленькой, семья переехала в Пермский край, родственников раскидало по региону, а мама с маленькой Наташей поселились в Перми. Девочка много рисовала и перенесла это увлечение во взрослую жизнь, но потом его вытеснили игрушки.

— Тогда я много рисовала акварельными красками, — рассказала 59.RU Наталия. — А во взрослом возрасте расписывала акрилом мамины игрушки из грунтованного текстиля — она на пенсии увлеклась ими. И однажды в новогоднюю ночь заинтересовалась елочными игрушками из ваты.

В ту праздничную ночь, 1 января 2017 года, Наталия наткнулась в Сети на фото игрушек Ирины Черепановой. Ей показалось, что сделать зайчика из ваты будет проще всего. Так появилась ее первая елочная игрушка, и новое увлечение захватило пермячку — игрушки стали придумываться сами. Это были сказочные персонажи, а потом и фигурки мальчиков и девочек.

Первая игрушка&nbsp;— мальчик-зайчик | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comПервая игрушка&nbsp;— мальчик-зайчик | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
А это уже мальчик-тигренок! | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comА это уже мальчик-тигренок! | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
У Наталии получилась небольшая серия таких игрушек | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comУ Наталии получилась небольшая серия таких игрушек | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

В советское время, делится воспоминаниями Наталия, делали разные игрушки, которые дети, конечно, часто роняли. Среди них были и стеклянные, и ватные — последние не разбивались. Но мастерица говорит, что любит современные ватные игрушки: они более детализированы, но, как и советские, могут радовать глаз долгие годы.

Фото и видео со своими творениями пермячка публикует в группе во «ВКонтакте» — сейчас в сообществе более 2,4 тысячи подписчиков. В разговоре с 59.RU Наталия признается, что изготовление игрушек для нее только хобби, а не дело всей жизни. Она работает контролером в отделе технического контроля на одном из заводов и получает пенсию по уходу за пожилой мамой.

Первые игрушки Наталии из грунтованного текстиля | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comПервые игрушки Наталии из грунтованного текстиля | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comИсточник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

— Елочная игрушка — это любимое дело в мое свободное время, — говорит Наталия. — Я постоянно дарю их своим родным и друзьям — они главные ценители моего творчества! Все родственники относятся к моему хобби с позитивом — у них эти игрушки в Новый год висят на елках. А если с игрушкой что-то не так, а у меня замыливается глаз, это всегда замечает дочь и подсказывает: «Мама, здесь немного неровно, нужно исправить!»

Как сделать игрушку из ваты

На изготовление одной игрушки у Наталии уходит примерно от трех до семи дней. Высота каждой фигурки может быть разной — в основном от 12 до 17 сантиметров. Наша собеседница уверена, что сделать такую игрушку может каждый, и рассказала, как создает такие изделия.

«Анютка с куклой на прогулке» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Анютка с куклой на прогулке» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
«Девочка с корзиной подснежников» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Девочка с корзиной подснежников» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comИсточник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
+1
«Васька&nbsp;— деловая колбаса» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Васька&nbsp;— деловая колбаса» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

— Сначала я делаю каркас или «скелет» игрушки из проволоки, а затем набираю объем ватой, — рассказывает 59.RU мастерица. — Чтобы сделать личико для игрушки, я леплю его из пластилина, а потом по нему делаю молд из гипса. Молд — это полая форма, в которой можно отмять личико из самозастывающей глины. После этого нужно подождать, когда оно высохнет, а потом его можно расписать.

Готовую фигурку можно посыпать слюдой — это даст эффект мерцающего на солнце снега. А мелкие детали Наталия делает из картона, ваты и других подручных материалов: например, скамью, на которой сидит бабушка, Наталия сделала из палочек для мороженого. Потом она приклеивает уже высохшее личико и одевает игрушку. Вещи для нее пермячка делает из ваты и крахмального клейстера.

«Емелька с щукой» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Емелька с щукой» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
Емеля будто бы живой | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comЕмеля будто бы живой | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
«Бабушка с котейкой» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Бабушка с котейкой» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
+2
Скамейка сделана из палочек для мороженого | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / vk.comСкамейка сделана из палочек для мороженого | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / vk.com
Набор деревянных ложек: длина большой ложки&nbsp;— 8 сантиметров, а самой маленькой&nbsp;— всего 3,3 сантиметра! | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / vk.comНабор деревянных ложек: длина большой ложки&nbsp;— 8 сантиметров, а самой маленькой&nbsp;— всего 3,3 сантиметра! | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / vk.com

До пандемии Наталия проводила мастер-классы по изготовлению елочной ватной игрушки и ходила на встречи с другими мастерами. Со временем пермячка перестала этим заниматься: мастер-классы отнимали у нее много энергии. Вдохновение Наталия часто черпает из наблюдений за происходящим вокруг, книг и фильмов.

«Пасхальные малыши» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Пасхальные малыши» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

«Пасхальные малыши»

Источник:

«ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Все мелкие детали Наталия расписывает вручную | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comВсе мелкие детали Наталия расписывает вручную | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Все мелкие детали Наталия расписывает вручную

Источник:

«ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

— Однажды летом я гуляла в парке и увидела маленького мальчика, которому на нос села бабочка. Он растерялся и смотрел на нее, смешно скосив глазки, — делится с 59.RU Наталия. — Мне это очень понравилось, и потом я сделала фигурки мальчика и девочки, только бабочку поменяла на снегиря, сидящего на снеговике. Получилось мило и забавно!

Удивленные дети со снегирями | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comУдивленные дети со снегирями | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Удивленные дети со снегирями

Источник:

«ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comИсточник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
Источник:

«ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Есть и еще одна милая история: однажды внук Наталии сам себе постриг челку. Она вспомнила, что тоже делала так в детстве, так делали и дети ее знакомых. Теперь пермячка делает фигурку девочки, пытающейся постричь себе челку.

«Если был тяжелый день, возьмите дома лист бумаги»

Бывают у Наталии и периоды, когда сложно довести задуманное до конца.

— Иногда бывает, что делаешь игрушку сразу, а иногда начинаешь и никак не можешь ее закончить, — рассказывает наша собеседница. — У меня так лежат личики персонажей, на которые пока нет времени. И больших Снегурочку с Дедом Морозом под елку я всё хочу сделать, но не доберусь.

Наталья сделала набор персонажей из сказки «Колобок» из грунтованного текстиля | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comНаталья сделала набор персонажей из сказки «Колобок» из грунтованного текстиля | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Наталья сделала набор персонажей из сказки «Колобок» из грунтованного текстиля

Источник:

«ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Иногда родные и друзья пермячки просят ее повторить понравившуюся игрушку, но в ручной работе невозможно сделать абсолютно одинаковые изделия. Готовые фигурки мастерицы всё равно хоть немного, но отличаются друг от друга.

«Уроки рукоделия. Вышивальщица» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Уроки рукоделия. Вышивальщица» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
На пяльцах&nbsp;— ткань с вышивкой | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comНа пяльцах&nbsp;— ткань с вышивкой | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
«Прасковьюшка с грабельками» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com«Прасковьюшка с грабельками» | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com
+1
У Прасковьюшки разноцветный сарафан | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.comУ Прасковьюшки разноцветный сарафан | Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Наталия очень любит ручную работу и советует пермякам в тяжелые и загруженные дни попробовать порисовать: по ее словам, это отвлечет от проблем и эмоционально разгрузит.

— Любое ручное творчество — это антистресс. Если у вас был тяжелый день, возьмите дома лист бумаги, намочите его водой, обмакните кисточку в акварельные краски и просто поводите по бумаге, — рекомендует Наталия. — Акварель по мокрой бумаге очень красиво растекается, образует плавные переходы из одного цвета в другой. Для этого не нужно уметь рисовать и обладать особыми навыками, просто попробуйте! Когда рисунок высохнет, может быть, вы увидите в нем пляж и море. А потом, возможно, вы захотите дорисовать какие-то детали — и вот у вас уже получилась целая картина!

Ранее мы рассказывали о пермском кузнеце Владимире Кашине. Он превращает металл в авторские светильники и посуду, которые разлетаются по другим странам.

Наталия Главатских
журналист
Наталия Главатских
журналист
Елочная игрушка Ручная работа Игрушка
