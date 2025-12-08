Слюда как сверкающий снег и ручная роспись: заводчанка делает уникальные елочные игрушки из ваты — ее история

Пермячка любит лепить из ваты сказочных персонажей Источник: предоставлено Наталией Крыжановской

Пермячка Наталия Крыжановская начала делать игрушки из ваты в новогоднюю ночь. Любопытство превратилось в хобби на долгие годы, и мастерица стала дарить свои изделия близким. 59.RU поговорил с ней о том, как началась история увлечения, как сделать такую игрушку и где она черпает вдохновение.

Игрушечный зайчик из ваты

Наталия Крыжановская родилась в Комсомольске-на-Днепре на Украине. Когда она была маленькой, семья переехала в Пермский край, родственников раскидало по региону, а мама с маленькой Наташей поселились в Перми. Девочка много рисовала и перенесла это увлечение во взрослую жизнь, но потом его вытеснили игрушки.

— Тогда я много рисовала акварельными красками, — рассказала 59.RU Наталия. — А во взрослом возрасте расписывала акрилом мамины игрушки из грунтованного текстиля — она на пенсии увлеклась ими. И однажды в новогоднюю ночь заинтересовалась елочными игрушками из ваты.

В ту праздничную ночь, 1 января 2017 года, Наталия наткнулась в Сети на фото игрушек Ирины Черепановой. Ей показалось, что сделать зайчика из ваты будет проще всего. Так появилась ее первая елочная игрушка, и новое увлечение захватило пермячку — игрушки стали придумываться сами. Это были сказочные персонажи, а потом и фигурки мальчиков и девочек.

В советское время, делится воспоминаниями Наталия, делали разные игрушки, которые дети, конечно, часто роняли. Среди них были и стеклянные, и ватные — последние не разбивались. Но мастерица говорит, что любит современные ватные игрушки: они более детализированы, но, как и советские, могут радовать глаз долгие годы.

Фото и видео со своими творениями пермячка публикует в группе во «ВКонтакте» — сейчас в сообществе более 2,4 тысячи подписчиков. В разговоре с 59.RU Наталия признается, что изготовление игрушек для нее только хобби, а не дело всей жизни. Она работает контролером в отделе технического контроля на одном из заводов и получает пенсию по уходу за пожилой мамой.

— Елочная игрушка — это любимое дело в мое свободное время, — говорит Наталия. — Я постоянно дарю их своим родным и друзьям — они главные ценители моего творчества! Все родственники относятся к моему хобби с позитивом — у них эти игрушки в Новый год висят на елках. А если с игрушкой что-то не так, а у меня замыливается глаз, это всегда замечает дочь и подсказывает: «Мама, здесь немного неровно, нужно исправить!»

Как сделать игрушку из ваты

На изготовление одной игрушки у Наталии уходит примерно от трех до семи дней. Высота каждой фигурки может быть разной — в основном от 12 до 17 сантиметров. Наша собеседница уверена, что сделать такую игрушку может каждый, и рассказала, как создает такие изделия.

— Сначала я делаю каркас или «скелет» игрушки из проволоки, а затем набираю объем ватой, — рассказывает 59.RU мастерица. — Чтобы сделать личико для игрушки, я леплю его из пластилина, а потом по нему делаю молд из гипса. Молд — это полая форма, в которой можно отмять личико из самозастывающей глины. После этого нужно подождать, когда оно высохнет, а потом его можно расписать.

Готовую фигурку можно посыпать слюдой — это даст эффект мерцающего на солнце снега. А мелкие детали Наталия делает из картона, ваты и других подручных материалов: например, скамью, на которой сидит бабушка, Наталия сделала из палочек для мороженого. Потом она приклеивает уже высохшее личико и одевает игрушку. Вещи для нее пермячка делает из ваты и крахмального клейстера.

До пандемии Наталия проводила мастер-классы по изготовлению елочной ватной игрушки и ходила на встречи с другими мастерами. Со временем пермячка перестала этим заниматься: мастер-классы отнимали у нее много энергии. Вдохновение Наталия часто черпает из наблюдений за происходящим вокруг, книг и фильмов.

«Пасхальные малыши» Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com Все мелкие детали Наталия расписывает вручную Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

— Однажды летом я гуляла в парке и увидела маленького мальчика, которому на нос села бабочка. Он растерялся и смотрел на нее, смешно скосив глазки, — делится с 59.RU Наталия. — Мне это очень понравилось, и потом я сделала фигурки мальчика и девочки, только бабочку поменяла на снегиря, сидящего на снеговике. Получилось мило и забавно!

Удивленные дети со снегирями Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Есть и еще одна милая история: однажды внук Наталии сам себе постриг челку. Она вспомнила, что тоже делала так в детстве, так делали и дети ее знакомых. Теперь пермячка делает фигурку девочки, пытающейся постричь себе челку.

«Если был тяжелый день, возьмите дома лист бумаги»

Бывают у Наталии и периоды, когда сложно довести задуманное до конца.

— Иногда бывает, что делаешь игрушку сразу, а иногда начинаешь и никак не можешь ее закончить, — рассказывает наша собеседница. — У меня так лежат личики персонажей, на которые пока нет времени. И больших Снегурочку с Дедом Морозом под елку я всё хочу сделать, но не доберусь.

Наталья сделала набор персонажей из сказки «Колобок» из грунтованного текстиля Источник: «ELKA_VATA» Авторская елочная игрушка / Vk.com

Иногда родные и друзья пермячки просят ее повторить понравившуюся игрушку, но в ручной работе невозможно сделать абсолютно одинаковые изделия. Готовые фигурки мастерицы всё равно хоть немного, но отличаются друг от друга.

Наталия очень любит ручную работу и советует пермякам в тяжелые и загруженные дни попробовать порисовать: по ее словам, это отвлечет от проблем и эмоционально разгрузит.

— Любое ручное творчество — это антистресс. Если у вас был тяжелый день, возьмите дома лист бумаги, намочите его водой, обмакните кисточку в акварельные краски и просто поводите по бумаге, — рекомендует Наталия. — Акварель по мокрой бумаге очень красиво растекается, образует плавные переходы из одного цвета в другой. Для этого не нужно уметь рисовать и обладать особыми навыками, просто попробуйте! Когда рисунок высохнет, может быть, вы увидите в нем пляж и море. А потом, возможно, вы захотите дорисовать какие-то детали — и вот у вас уже получилась целая картина!