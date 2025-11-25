НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Студентка представит Россию на престижном конкурсе красоты. Смотрим на фото и восхищаемся

Студентка представит Россию на престижном конкурсе красоты. Смотрим на фото и восхищаемся

Дарья Орлова победила на российском этапе международного конкурса Miss Cosmo

181
Иркутянка представит Россию на престижном конкурсе красоты | Источник: Дарья Орлова

Иркутянка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Источник:
Дарья Орлова

Иркутянка Дарья Орлова стала победительницей российского этапа международного конкурса Miss Cosmo, который прошел в Москве в октябре. Теперь она представит Россию на мировом финале Miss Cosmo 2025, он будет проходить во Вьетнаме с 26 ноября по 21 декабря. Дарья рассказала корреспонденту IRCITY.RU, как готовилась к конкурсу.

«Это полный восторг»

Miss Cosmo — конкурс молодой, ему всего пять лет. Но за это время он уже стал одним из главных в индустрии.

Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова

— Это очень престижный конкурс. У организаторов огромное финансирование, серьезные требования и месячная программа подготовки, — рассказала Дарья. — За первое место дают 100 тысяч долларов, а каждый день на международном этапе расписан до минуты: фотосессии, встречи со звездами, тренировки и благотворительные акции. В этом году в финал прошли девушки из 80 стран, каждая — победительница в отборочном туре, как я.

Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова

Российский отборочный тур проходил в Москве. Всего участвовали 25 девушек. Они встречались со звёздами, брали у них мастер-классы. Неделю до ключевого события участницы с утра до вечера проводили на репетициях.

Видеовизитка Дарьи

Источник:

Дарья Орлова

— У нас были всевозможные примерки. Все платья предоставляли организаторы. К финалу мы прямо очень серьезно готовились, потому что он был в прямом эфире, — отметила иркутянка.

Иркутянка на сцене конкурса

Источник:

Дарья Орлова

По словам Дарьи, к победе она себя готовила и хотела занять первое место. Она участвовала в конкурсах красоты и раньше, но полноценное первое место за ней осталось впервые.

— Я вообще даже не помню, что я подумала, когда объявили, что корона моя, но это восторг, полное счастье, абсолютное ощущение победы, ощущение того, что всё то, к чему я стремилась и как работала над собой, было не зря и у меня наконец-то получилось. И конечно, невыразимое счастье оттого, что я поеду на международный проект, — делится Дарья.

«Уходить было обидно»

Красавица призналась, что перед конкурсом сомневалась, ехать ли на него, потому что накануне закончился другой проект с ее участием — реалити-шоу «Королева ринга», поддержанный Федерацией бокса России. Главным критерием отбора были естественная красота, уверенность в себе и любовь к здоровому образу жизни. На проекте девушки выполняли разные задания, по итогам которых решалось, кто дойдет до финала.

Дарья летом приняла участие в телешоу «Королева ринга» | Источник: Дарья Орлова

Дарья летом приняла участие в телешоу «Королева ринга»

Источник:
Дарья Орлова
Она дошла до последних испытаний | Источник: Дарья Орлова

Она дошла до последних испытаний

Источник:
Дарья Орлова

— Летом я поехала на «Мисс Туризм России», и там увидела рекламу кастинга на «Королеву ринга». Я ничего не ожидала, подала заявку, и меня утвердили. А там было более 10 тысяч заявок, а на очный кастинг в Москве выбрали только 90 девушек. Из них для шоу утвердили всего 30, — рассказывает Дарья.

Героиня отмечает, что опыт участия в телешоу был интересный и вместе с тем непростой.

Опыт участия в таком проекте оказался интересным… | Источник: Дарья Орлова

Опыт участия в таком проекте оказался интересным…

Источник:
Дарья Орлова
…но непростым | Источник: Дарья Орлова

…но непростым

Источник:
Дарья Орлова

— Я не думала, что в телешоу так тяжело сниматься. Постоянное присутствие камеры — это очень непривычно. И испытания у нас были довольно сложные, и в эмоциональном, и в физическом плане. К сожалению, до конца реалити я не продержалась, ушла последней на одном из испытаний. Конечно, обидно было в самом конце уходить, но жизнь открыла новые возможности, — отмечает Дарья.

Девушка готова повторить опыт участия в телепроекте, но признаёт, что сейчас не видит для себя что-то интересное.

«Университет точно окончу»

Сейчас девушка совмещает подготовку к международному этапу с учебой в вузе — она студентка Байкальского госуниверситета. Сам конкурс Miss Cosmo 2025 будет проходить во время сессии.

Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова

— Но с этим проблем нет. Да, мне придется побегать, потрудиться, но преподаватели идут на уступки, они понимают, что я не просто так прогуливаю. Понимают, что такой шанс бывает один раз в жизни. Поэтому, в принципе, всё нормально, — делится девушка. — В какие-то моменты бывает непросто, потому что я часто не в городе, но уверена, что справлюсь. Университет в этом году окончу точно.

Об отдыхе Дарье сейчас думать некогда. Помимо учебы и участия в разных проектах, она занимается благотворительностью. Помогает приюту «Барбоскин дом» в деревне Позднякова Иркутского района и говорит, что свою медийность, которую так или иначе приобретает, пытается направить во благо.

Фото официального анонса конкурса во Вьетнаме | Источник: Дарья Орлова

Фото официального анонса конкурса во Вьетнаме

Источник:
Дарья Орлова

— В «Барбоскин дом» увожу корм и провожу время с собаками. На самом деле очень тяжело уезжать, понимая, что никого забрать не можешь. Каждый песик заглядывает в глаза с надеждой, что его смогут забрать домой, сердце разрывается, — отмечает она.

Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова
Источник: Дарья Орлова

Дарья признаёт: то, что она делает сейчас, — это инвестиция в ее будущее и имя, поскольку мечту открыть школу для девушек и женщин, где их будут учить быть увереннее, в сторону она не откладывает.

Алёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
