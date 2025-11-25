НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

ю-з.

 753мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,96
EUR 90,97
Экопроекты российских компаний
Чего ждать от погоды в Ярославле
«Умные решения»
Перенесли концерт юмориста
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Новые авиарейсы
Стиль и красота Мнение «Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист

«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист

Избегайте символики животных, которые могут напасть на лошадь!

127
Огненная Лошадь&nbsp;— это вам не шутки! | Источник: Мария Романова / Городские медиа Огненная Лошадь&nbsp;— это вам не шутки! | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Огненная Лошадь — это вам не шутки!

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Совсем скоро мы будем встречать 2026 год — Год Лошади по восточному календарю. Уже пора задуматься о нарядах, ведь праздничные корпоративы не за горами, а там пора садиться и за сам новогодний стол.

2026 год по восточному календарю будет годом Красной Огненной Лошади. Этот год символизирует энергию, изменения и страсть. Стихия огня привносит в этот период импульсивность, жажду свободы и перемен, а красный цвет ассоциируется с радостью и защитой.

Как выглядеть, чтобы не обидеть лошадь? От каких цветов и аксессуаров лучше отказаться, а какие прикупить к декабрю? Наши коллеги из 63.RU попросили рассказать об этом стилиста Татьяну Еремееву. Далее — от первого лица.

Татьяна ЕремееваТатьяна Еремеева
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»

Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание. Практическое руководство по созданию грамотного образа»

Личный сайт

Каждый год одно и то же: во что нарядиться на Новый год? Эта традиция одновременно и новая, ведь пришла к нам относительно недавно из китайского календаря, и уже привычная — боимся обидеть символ года.

Год Красной Огненной Лошади… Ясно, что красный — фаворит, притягивает удачу. Но давайте подумаем, чего стоит избегать, если не хочется быть «как все» или просто не любите красный? Как найти образ, который не нарушит гармонию, но и не будет банальным?

Прежде всего, помните: наряд не должен сковывать движения. Лошадь — это свобода и грация! Ей некомфортно в тесноте. Она должна чувствовать устойчивость, а это подталкивает к размышлениям о форме каблука и удобстве обуви.

Лошадь — животное изящное, с лоснящейся шерстью. Значит, и нам стоит избегать матовых тканей, блеклых оттенков, отсутствия блеска. Забудьте про заменители кожи и пластиковые детали.

Этой ночью можно и нужно сиять! | Источник: Мария Романова / Городские медиа Этой ночью можно и нужно сиять! | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Этой ночью можно и нужно сиять!

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В противовес красному, символу огня, есть цвета, способные его приглушить. Это синий — цвет воды. Белый — цвет металла — в меньшей степени ослабляет стихию огня. Их не стоит включать в свой наряд в новогоднюю ночь.

Если вы всё-таки хотите угодить стихии огня, то можно попробовать сыграть на нюансах. Красный — это ведь не только алый. Бордовый, винный, гранатовый — всё это оттенки, говорящие о страсти, но сдержанной, благородной. А если добавить аксессуары и кожаные ремешки, получится достойный образ.

Все оттенки красного категорически приветствуются! | Источник: Мария Романова / Городские медиаВсе оттенки красного категорически приветствуются! | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Все оттенки красного категорически приветствуются!

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Подкова приносит счастье, а что еще нужно в новом году? | Источник: Мария Романова / Городские медиа Подкова приносит счастье, а что еще нужно в новом году? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Подкова приносит счастье, а что еще нужно в новом году?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Не забывайте и про детали. Брошь в виде подковы, колье с изображением лошади, даже аккуратный пояс, напоминающий упряжь, могут стать той изюминкой, которая подчеркнет вашу осведомленность о символе года, но не сделает образ кричащим.

Тонкий пояс сделает образ стильным и уместным | Источник: Мария Романова / Городские медиа Тонкий пояс сделает образ стильным и уместным | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Тонкий пояс сделает образ стильным и уместным

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Главное — умеренность и вкус. Дополните образ тонкой цепочкой с подвеской в виде лошадки, и вы точно не останетесь незамеченной.

Избегайте символики животных, которые могут напасть на лошадь: волк, тигр, леопард и даже милая ласка, похожая на горностая.

И помните: главное — это ваше настроение! Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно, то любой наряд будет смотреться на вас великолепно.

Как вам такой лук? | Источник: Мария Романова / Городские медиаКак вам такой лук? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как вам такой лук?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Новый год — это праздник, а значит, нужно создавать атмосферу веселья и радости вокруг себя. А какой наряд вы выберете для этого — решать только вам.

Уже задумались о наряде на Новый год?

Да
Нет
Я мужчина! Какую рубашку жена погладит, в той и буду встречать
Сейчас всё-всё расскажу в комментариях

Кто достоин Народной премии 63.RU? Голосуйте за любимые компании!

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Новый год Лошадь Наряд Стилист Одежда Праздник Мода Символ года
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
14 минут
В секс шопе такие пояса есть!🤣
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление