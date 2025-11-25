«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист

Огненная Лошадь — это вам не шутки! Источник: Мария Романова / Городские медиа

Совсем скоро мы будем встречать 2026 год — Год Лошади по восточному календарю. Уже пора задуматься о нарядах, ведь праздничные корпоративы не за горами, а там пора садиться и за сам новогодний стол.

2026 год по восточному календарю будет годом Красной Огненной Лошади. Этот год символизирует энергию, изменения и страсть. Стихия огня привносит в этот период импульсивность, жажду свободы и перемен, а красный цвет ассоциируется с радостью и защитой.

Как выглядеть, чтобы не обидеть лошадь? От каких цветов и аксессуаров лучше отказаться, а какие прикупить к декабрю? Наши коллеги из 63.RU попросили рассказать об этом стилиста Татьяну Еремееву. Далее — от первого лица.

Татьяна Еремеева Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание» Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание. Практическое руководство по созданию грамотного образа» Личный сайт

Каждый год одно и то же: во что нарядиться на Новый год? Эта традиция одновременно и новая, ведь пришла к нам относительно недавно из китайского календаря, и уже привычная — боимся обидеть символ года. Год Красной Огненной Лошади… Ясно, что красный — фаворит, притягивает удачу. Но давайте подумаем, чего стоит избегать, если не хочется быть «как все» или просто не любите красный? Как найти образ, который не нарушит гармонию, но и не будет банальным? Прежде всего, помните: наряд не должен сковывать движения. Лошадь — это свобода и грация! Ей некомфортно в тесноте. Она должна чувствовать устойчивость, а это подталкивает к размышлениям о форме каблука и удобстве обуви. Лошадь — животное изящное, с лоснящейся шерстью. Значит, и нам стоит избегать матовых тканей, блеклых оттенков, отсутствия блеска. Забудьте про заменители кожи и пластиковые детали.

Этой ночью можно и нужно сиять! Источник: Мария Романова / Городские медиа

В противовес красному, символу огня, есть цвета, способные его приглушить. Это синий — цвет воды. Белый — цвет металла — в меньшей степени ослабляет стихию огня. Их не стоит включать в свой наряд в новогоднюю ночь. Если вы всё-таки хотите угодить стихии огня, то можно попробовать сыграть на нюансах. Красный — это ведь не только алый. Бордовый, винный, гранатовый — всё это оттенки, говорящие о страсти, но сдержанной, благородной. А если добавить аксессуары и кожаные ремешки, получится достойный образ.

Все оттенки красного категорически приветствуются! Источник: Мария Романова / Городские медиа

Подкова приносит счастье, а что еще нужно в новом году? Источник: Мария Романова / Городские медиа

Не забывайте и про детали. Брошь в виде подковы, колье с изображением лошади, даже аккуратный пояс, напоминающий упряжь, могут стать той изюминкой, которая подчеркнет вашу осведомленность о символе года, но не сделает образ кричащим.

Тонкий пояс сделает образ стильным и уместным Источник: Мария Романова / Городские медиа

Главное — умеренность и вкус. Дополните образ тонкой цепочкой с подвеской в виде лошадки, и вы точно не останетесь незамеченной. Избегайте символики животных, которые могут напасть на лошадь: волк, тигр, леопард и даже милая ласка, похожая на горностая. И помните: главное — это ваше настроение! Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно, то любой наряд будет смотреться на вас великолепно.

Как вам такой лук? Источник: Мария Романова / Городские медиа

Новый год — это праздник, а значит, нужно создавать атмосферу веселья и радости вокруг себя. А какой наряд вы выберете для этого — решать только вам.

Уже задумались о наряде на Новый год? Да Нет Я мужчина! Какую рубашку жена погладит, в той и буду встречать Сейчас всё-всё расскажу в комментариях