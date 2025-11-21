Мастерица делает авторских кукол, продуманных до мелочей, — за ними охотятся зарубежные коллекционеры

Пермячка с детства придумывает разных персонажей Источник: Альбина Глумова; Авторские куклы Альбины Глумовой / Vk.com

Пермячка Альбина Глумова более десяти лет создает авторских кукол из папье-маше и запекаемого пластика. Она придумывала и шила персонажей еще в детстве, а потом перенесла увлечение во взрослую жизнь. Неповторимые игрушки Альбины «живут» и в других странах, где за ними даже охотятся коллекционеры. Мастерица рассказала 59.RU о своем творческом пути. «Я росла фантазеркой» Альбина Глумова мастерит авторских кукол с детства и говорит о двух периодах в своем творчестве. Первый начался, когда ей было примерно пять лет: маленькая Альбина уже умела обращаться со швейной машинкой и мастерила первых кукол из кусочков старых пальто, которые давала ей мама. Пермячка мечтала стать мультипликатором и придумывала персонажей — животных и людей, а также сочиняла о них разные истории.

Пермячка увлеченно говорит о своем творчестве и передает знания на мастер-классах и видеоуроках Источник: Альбина Глумова / Vk.com

Мама Альбины рассказывала ей, что малышка еще в детстве любила смотреть на разноцветные кусочки ткани и перебирать их. Родители давали девочке возможность развиваться в творчестве и поддерживали любое начинание. И сейчас мама поддерживает дочь и ее творчество: например, расспрашивает ее о куклах и читает новости о кукольном мастерстве. — Я росла фантазеркой. Пытаясь воплотить в жизнь своих персонажей, я рисовала, шила и пыталась лепить. Мне хотелось увидеть их в жизни, — вспоминает в разговоре с 59.RU собеседница. — Но уже в старших классах я решила, что профессия мультипликатора — что-то из мира фантазий и иллюзий, и выбрала более «практичные» профессии: выучилась на социолога и психолога. Тогда я на время забыла про кукол и персонажей. Первые успехи и крупные победы Второй период творчества пермячки начался после рождения первого сына, когда ей исполнилось 30 лет. В декрете Альбина прочитала книгу Джулии Кэмерон «Путь художника» (12+) — в ней автор рассуждает о том, как развить творческий потенциал. Одним из заданий автора было вспомнить, что читатель делал в детстве, и повторить это. Девушка вновь стала придумывать персонажей и их истории. Она купила пальтовую ткань и начала шить. Одним из первых персонажей, придуманных и сшитых Альбиной, стала ворона Матрёна. Сначала мастерица написала историю про ворону, совсем не приспособленную к жизни в деревне. Ее героиня носила красные нарядные туфли и шерстяные носки, а окружающие не понимали ее утонченной натуры и говорили: «Ну ты, Матрёна, и ворона!»

Первые куклы пермячки изображали животных и были из текстиля Источник: Авторские куклы Альбины Глумовой / Vk.com А сколько деталей! Источник: Авторские куклы Альбины Глумовой / Vk.com

Однажды к Альбине в гости пришли знакомые, увидели фигурки персонажей и восхитились. Пермячка удивилась: до этого момента она воспринимала свои творения как то , что может сделать каждый, а не что-то особенное. Девушка выложила фото кукол на своей странице во «ВКонтакте», и их стали брать к себе паблики по рукоделию. К слову, вся одежда на куклах съемная и продумана до мелочей: пуговки, швы, замки… — Люди стали писать мне: «Надо же, как вы так придумали из пальтовой ткани шить?» Я подумала: «А вы из чего шьете? Все же шьют из такой ткани». Но оказалось, что это очень оригинально и самобытно! — рассказывает 59.RU Альбина. — Всё произошло очень быстро: я начала шить весной, через месяц фото моих работ стали публиковать, еще примерно через месяц люди стали у меня покупать и заказывать кукол. В том же году Альбина Глумова участвовала в выставке «Арт-Пермь», и там ее заметили сотрудники Пермской галереи авторской куклы. Они сказали, что не видели такой техники изготовления кукол, похвалили оригинальность работ. Пермская галерея авторской куклы признана на всероссийском уровне, ее члены — известные мастера высокого уровня. Альбине предложили стать членом этого объединения.

— Для меня это было чем-то невероятным, что я могу общаться с такими известными художниками! — вспоминает девушка. — Это ощущалось как выход в кукольный мир. Я раньше вообще не думала, что такое направление существует и может быть профессией: изначально создание кукол было моим хобби, занятием для души. Если бы мне маленькой сказали, что я во взрослом возрасте могу стать кукольницей, я бы не поверила, что это возможно. Альбину пригласили спикером на крупную площадку вебинаров, и она стала проводить онлайн-мастер-классы. Тогда она шила кукол из текстиля, а затем стала лепить их из пластика. У всех кукол подвижные руки и ноги, фигурку можно и поставить, и «усадить». В тот период Альбина отказалась от создания фигурок животных — начала лепить людей. Девушка опубликовала фото с первой куклой из пластика на своей странице во «ВКонтакте», и ее быстро купили. Со второй вылепленной куклой в 2018 году Альбина поехала в Санкт-Петербург на всероссийский конкурс «Кукла года» и выиграла в одной из номинаций.

Победителей «Куклы года» пригласили на международный конкурс «Пандора» — это такой «кукольный Оскар», мастера долго к нему готовятся, участие в нем считается очень престижным. Конкурс проходил в Москве, куда приезжали мастера из других стран мира — всего было около 300 участников. В следующем году Альбина прошла заочный этап конкурса, потом поехала на «Пандору» и стала одной из 12 лучших мастеров по версии жюри. Она стала общаться с художниками-кукольниками, и ее пригласили в Союз художников секции «Авторская кукла».

За куклу «Учитель» пермячка получила премию «Пандора» Источник: Альбина Глумова Источник: Альбина Глумова

Альбина говорит, что решилась участвовать в «Кукле года» и «Пандоре» благодаря мужу. Она увидела информацию о «Кукле года» и предложила своей подруге-кукольнице туда поехать. Приятельница сказала, что пока не готова. Мастерица сказала об этом мужу, а он удивился, почему Альбина сама не хочет попробовать участвовать в конкурсе, и убедил ее поехать.

Девушка выиграла «Пандору» со своей второй лепной куклой Источник: Альбина Глумова — Это было для меня безумством, ведь я всего одну куклу слепила, — вспоминает мастерица. — Муж сказал: «Создай вторую для конкурса». Я возразила, что люди годами кукол делают и участвуют, а он меня переубедил. Я родила второго сына и была в декрете, первый сын тоже был маленьким. Муж договорился, что его родители посидят с детьми, а он меня повезет. Когда я победила в «Кукле года», он сказал: «Я знал, что ты выиграешь». И когда мне дали «Пандору», он говорил: «Я знал, что тебе ее дадут». Сама бы я никогда не решилась на это!

По словам Альбины, она сама в себя не верила так, как в нее верил муж. После победы в двух конкурсах члены жюри предложили девушке опубликоваться в главном «кукольном» издании — журнале «Кукольный мастер». В издании вышла публикация о мастер-классе Альбины. Тогда же изделиями девушки стали интересоваться иностранные коллекционеры и покупать их: она вела блог в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), где выкладывала фото работ.

— Тогда всех кукол я продавала еще на этапе создания: показывала какой-то элемент на фотографии, и коллекционеры их уже бронировали. Но я никогда не делаю лепных кукол на заказ, — обращает наше внимание собеседница. — Это образы, которые я хочу передать как художник. Когда я вижу результат и анализирую сложность процесса, то думаю: «Как я вообще это сделала?» После этого приходит осознание, что я больше не хочу повторять точно такую же куклу. Я не знаю, как мотивировать себя на повтор и закончить точно такую же куклу при такой сложности. Как вообще делают таких кукол Для кукол с более мелкими художественными деталями, например росписью, Альбина использует папье-маше, а для создания более реалистичной фигурки — запекаемый пластик.

Один из вариантов подвижного тела куклы: плотный хлопок, древесные опилки, ленты из натурального шелка, деревянные бусины, шплинты и ничего лишнего Источник: Авторские куклы Альбины Глумовой / Vk.com

— Первую свою куклу я слепила из самозатвердевающего пластика — это масса, похожая на полимерную глину. У меня был вязальный крючок и что-то металлическое — точно не помню, кажется, пилка для ногтей, — вспоминает девушка. — Со временем в мастерской стали появляться дополнительные инструменты, когда я стала дольше этим заниматься и понимать, какие удобнее и нужнее. Для кукол из папье-маше Альбина сначала делает массу, потом лепит из нее фигурку, сушит и долго шлифует. Папье-маше — сложный материал для обработки, но создать куклу можно и в домашних условиях с помощью подручных инструментов, говорит Альбина. Для создания куклы не нужно специальное оборудование — только усердие. Для творческого процесса также понадобятся краска и лак, а если вы выбрали запекаемый пластик, еще духовка для термической обработки.

Изделиями Альбины Глумовой можно любоваться долго: она любит добавлять мелкие детали. И каждая деталь сделана не просто так: например, у одних кукол нет ресничек, а у других ресницы похожи на настоящие и усиливают готовый образ. А некоторые детали мастерица вшивает в подкладку одежды: они тесно связаны с персонажами.

Кукла Унельма из текстиля — она живет у одного из иностранных коллекционеров Источник: Альбина Глумова — Эти детали можно даже не заметить. Например, у меня есть кукла Унельма — девочка с журавлем в руках. Эта работа про пословицу «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». В кармане у Унельмы лежит бумажный журавлик, сложенный в технике оригами, и конвертик — это история, как девочка всё это загадала, верила, и теперь у нее журавль в руках.

На создание одной куклы у мастерицы уходит примерно месяц. Но она говорит, что сложно отследить точное время, потому что делает сразу трех кукол. О зарубежных коллекционерах Если говорить о зарубежных покупателях, больше всего кукол Альбина отправляла в США — по ее словам, там живет много коллекционеров. Также ее творения живут в Испании, Германии, Финляндии и других странах. Среди клиентов попадались такие коллекционеры, которые отслеживают нужную им игрушку и хотят поскорее выкупить. — Бывали иногда такие истории, когда один коллекционер забронировал куклу раньше другого. Например, я опубликовала пост в одно время, а часовые пояса разные, и другой коллекционер увидел его позже. Тогда он обижался и писал, что ему нужна именно такая кукла для коллекции, — делится с 59.RU Альбина. — Я даже узнала, что коллекционеры в Америке друг друга находят и пытаются понравившиеся куклы перекупить. Для них это как инвестиции, потому что перекупают игрушки друг у друга по более высоким ценам.

Кукла Маргарита (Жемчужина) Источник: Альбина Глумова Кукла Джей Хиоко (птенец Сойки) Источник: Альбина Глумова

По наблюдениям мастерицы, в России более «сильные мастера» и лучше развито владение ремеслами ручного труда. Однако в США люди сильнее ценят ручной труд, особенно такой ювелирный. В Америке более развито коллекционирование и интерес к искусству создания кукол. После получения посылок с куклами коллекционеры остаются в восторге от маленьких швов на одежде, ботиночек и других деталей.

Девочка-вороненок «поселилась» в Калифорнии Источник: Альбина Глумова У Альбины есть кукла, заинтересовавшая многих коллекционеров, — это девочка в образе вороны-альбиноса. Стремясь быть принятой, Вороненок носит только черную одежду, чтобы слиться с толпой. Но все всё равно понимают, что она альбинос и отличается от других. — Эта кукла-альбинос вызывает неоднозначные эмоции у русской публики, но ее очень любят иностранцы, — отмечает в беседе с 59.RU Альбина. — Больше всего раз меня просили повторить именно ее, но я не делала ни одного повтора. Через такие образы я желаю рассказать, что все люди красивы, как и мир вокруг нас. Но сейчас я уже не рассказываю истории, а оставляю их воображению публики. Чаще всего люди считывают посыл и пишут очень много добрых слов.

«Продумываю такую технологию создания, чтобы было проще» К Альбине можно попасть и на мастер-классы — она продает доступы к записям уроков, а иногда и проводит занятия в онлайн-режиме. Для своих кукол девушка придумывает более сложные образы, а для новичков на мастер-классах создает таких персонажей, чтобы их смог повторить любой человек. — Я продумываю такую технологию создания, чтобы было проще, и объясняю простым языком. И пока я не продумаю процесс так, чтобы это было понятно и получился достойный результат, я мастер-класс не снимаю, — поясняет 59.RU Альбина. — Но работа остается трудоемкой. Я всегда восхищаюсь и горжусь ученицами, закончившими мастер-класс, потому что понимаю, какой это труд. А для многих ведь это первый опыт, они никогда не работали с пластиком и начинают сразу с кукол! Ученицы покупают уроки, а затем лепят самостоятельно или вместе с детьми. Альбина говорит, что у детей нет страха при лепке и есть свое видение, поэтому у них тоже хорошо получается.

Девушка вспоминает, что этих гномиков делали ученицы без опыта лепки Источник: Альбина Глумова