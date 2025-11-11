Будто подсвечивает изнутри: маникюр с эффектом «розового масла» стал трендом осени. Фото

Пока бьюти-блогеры обсуждали оттенки вина и корицы на ногтях, в моду тихо вошел маникюр «розовое масло». Этот вариант быстро набрал популярность в соцсетях благодаря простоте и эффекту здорового блеска.
Оттенок напоминает пыльную розу с легким оранжевым подтоном, будто цвет лепестков, поймавших солнечный свет. Но главное в нем — не цвет, а текстура. Покрытие выглядит как полупрозрачное желе и создает ощущение свежести. Добиться результата можно одним слоем геля и прозрачным топом сверху.
Такой маникюр не требует постоянной коррекции: при отрастании граница почти незаметна, а ногти кажутся плотнее и крепче. Похоже, минимализм снова побеждает в бьюти-трендах — только теперь он еще и блестит.
Тренд на естественность не теряет позиций: «розовое масло» стало логичным продолжением мании на «чистый маникюр» и «глазированные ногти». Ранее мы также показывали варианты «денежного маникюра».