Стиль и красота Будто подсвечивает изнутри: маникюр с эффектом «розового масла» стал трендом осени. Фото

Будто подсвечивает изнутри: маникюр с эффектом «розового масла» стал трендом осени. Фото

Такой вариант оформления делает ногти блестящими и ухоженными

2 562
Маникюр с эффектом «розового масла» стал главным трендом осени | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМаникюр с эффектом «розового масла» стал главным трендом осени | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Маникюр с эффектом «розового масла» стал главным трендом осени

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пока бьюти-блогеры обсуждали оттенки вина и корицы на ногтях, в моду тихо вошел маникюр «розовое масло». Этот вариант быстро набрал популярность в соцсетях благодаря простоте и эффекту здорового блеска.

Оттенок напоминает пыльную розу с легким оранжевым подтоном, будто цвет лепестков, поймавших солнечный свет. Но главное в нем — не цвет, а текстура. Покрытие выглядит как полупрозрачное желе и создает ощущение свежести. Добиться результата можно одним слоем геля и прозрачным топом сверху.

Такой маникюр не требует постоянной коррекции: при отрастании граница почти незаметна, а ногти кажутся плотнее и крепче. Похоже, минимализм снова побеждает в бьюти-трендах — только теперь он еще и блестит.

Минимальный дизайн выбирают множество россиянок | Источник: ncbeautydublin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Минимальный дизайн выбирают множество россиянок | Источник: ncbeautydublin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Минимальный дизайн выбирают множество россиянок

Источник:

ncbeautydublin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тренд на естественность не теряет позиций: «розовое масло» стало логичным продолжением мании на «чистый маникюр» и «глазированные ногти». Ранее мы также показывали варианты «денежного маникюра».

ПО ТЕМЕ
Комментарии
2
Гость
11 ноября, 22:27
В пятницу обсудим эту тему с соседом по гаражу. Итог предвижу.
Гость
12 ноября, 01:37
Фишка России и некоторых азиатских стран.
Читать все комментарии
