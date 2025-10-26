Денежный маникюр на ноябрь 2025 года: эти 5 цветов и выглядят дорого, и доход приманят

В ноябре захочется рассматривать свой маникюр снова и снова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Остается всё меньше времени перед квартальными премиями, годовыми и тринадцатыми зарплатами — время поднять мотивацию. Ухоженные ногти дарят уверенность, но маникюр может быть не только красивым — он способен работать на ваш кошелек. Мы спросили у владелицы салона красоты Екатерины Хитёвой, какие ноябрьские оттенки и акценты действительно притягивают богатство и как носить их на работу и на вечеринки.

Коричневый — энергия стабильности и уверенного роста

Коричневый — один из самых подходящих осенних оттенков. Он ассоциируется с вкусной выпечкой, стаканчиком горячего кофе, какао или шоколада. Также, по словам Екатерины, он может помочь привлечь энергию земли. Это значит, что те цели, которые вы себе поставите в ноябре, заработают в долгую и будут постоянно привлекать доход.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В ноябре не стоит себя ограничивать только однотонным покрытием. Попробуйте добавить анималистичный принт и нанести на бежевую пластину черные пятна. Также осенью в моде разные варианты шоколадного френча — он выглядит роскошно на каждом пальчике.

Коричневый символизирует землю, основу и надежность. Это цвет, который помогает укрепить финансовое положение и привлечь устойчивый доход. Екатерина Хитёва создательница салона красоты «Небо» и собственного блога о предпринимательстве

Черный — символ власти, статуса и финансовой силы

Если вы недавно стали руководителем и осваиваетесь в новой роли или вам важно, чтобы ваша команда сплотилась в ноябре и приняла вас как лидера, рассмотрите вариант черного маникюра. Этот цвет универсален и легко сочетается с любым образом.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как отмечает бьюти-эксперт, с черным лаком на ноготочках, вы начинаете действовать решительно, не сомневаетесь в своих словах, поступках и идеях. К вам прислушиваются и доверяют.

— Черный — это состояние внутреннего лидера. Он ассоциируется с уверенностью, силой и умением управлять — собой, своими делами и деньгами, — отмечает эксперт.

Для тех, кто не хочет думать над дизайном, — тотал-блэк на миндальной форме ногтей, проверенный временем вариант. В качестве разнообразия мастера рекомендуют осенью сделать самую трендовую форму — квадрат — с тигровым или леопардовым принтом.

Темно-фиолетовый — цвет изобилия и денежной интуиции

Немного ведьминской эстетики пробралось из октября в ноябрь. Еще со времен средневековья фиолетовый считался сильной смесью несочетаемых вещей: страсти и интеллекта.

Если раньше цвета остерегались и приписывали к чему-то сверхъестественному, то сейчас он, наоборот, популярен. Как считает Екатерина Хитёва, в денежном маникюре на ноябрь 2025-го он подстегнет вашу интуицию.

Источник: Pinterest.com

В ноябре лучше всего из всех оттенков выбирать темно-фиолетовый. Он поможет успокоиться, трезво взглянуть на вещи и привлечь деньги без лишней суеты и необдуманных поступков.

Существует миф, что фиолетовый трудно комбинировать с другими цветами, но это не так. Вы можете сделать растяжку цвета от светлого оттенка к темному. Для тех, кто не хочет мрачный маникюр, попробуйте сочетать его с цветом сливочного масла или нежно-розовым.

Фиолетовый испокон веков считался цветом богатства, власти и духовной силы. В темном оттенке он звучит особенно глубоко и дорого. Екатерина Хитёва создательница салона красоты «Небо» и собственного блога о предпринимательстве

Красный или бордо — энергия движения и денежного потока

Любители красного цвета могут не переживать: как и в предыдущие месяцы, он снова в топе при выборе денежного маникюра.

— Красный — вибрация активности, страсти и силы воли. Он запускает денежный поток, пробуждая желание действовать и получать результат, — считает Екатерина Хитёва.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из всех оттенков в ноябре мастера рекомендуют сделать бордо. Глубокий вишневый или винный цвет выглядят дорого. При этом это один из самых модных оттенков в этом сезоне и легко сочетается с другими трендами: с тушью бургундия, шерстяным пальто в стиле 60-х и косынкой в эстетике «славик герл».

Молочный и прозрачный — энергия чистоты и легких денег

Молочные и прозрачные оттенки несут в себе гармонию, чистоту и внутренний порядок. При этом деньги, как известно, любят ясность и спокойствие. Такой денежный маникюр в ноябре 2025 года подойдет тем, кто хочет притянуть финансовые потоки мягко и естественно, без напряжения и стресса.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)