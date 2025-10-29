«В победу поверила только спустя две недели». Как воспитательница стала мисс Россия Мира — 2025

Кира Коновалова работала с детьми семь лет, а перед конкурсом сменила работу Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа, архив Киры Коноваловой

Сотни женщин ежегодно приезжают летом в Москву, чтобы побороться за звание самой красивой в России. Только оценивается не одна лишь внешность, но еще и подача себя, творческий номер и даже речь. 24-летняя Кира Коновалова из Рязани решилась отправиться на Mrs World Russia и стала победительницей в категории «Мисс».

На конкурсе Mrs World Russia в категории «Мисс» могут участвовать только девушки до 30 лет, которые не замужем и не имеют детей.

Журналист YA62.RU пообщался с обладательницей титула Miss women of the Universe и узнал, как она прошла путь от воспитательницы до главной красавицы страны.

«Маленькие — мое всё»

Кира родилась в Рязани и училась в гимназии, а после поступила в родной РГУ имени Есенина и получила образование учителя начальных классов. Параллельно с этой специальностью девушка поступила на направление «коррекционная педагогика» по специальности «учитель-логопед».

Но на этом Кира не остановилась. Она получила музыкальное образование и работала в разных сферах.

— Я семь лет проработала в саду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Причем работала я в разных направлениях. Была и как музыкальный руководитель, и попробовала себя в качестве делопроизводителя.

Как педагог-логопед я проработала два года. Но вот учителем начальных классов потрудиться не удалось. Летом я сменила сферу деятельности и ушла в компанию, где занимаюсь организацией корпоративных мероприятий, — рассказывает Кира Коновалова.

Кира обожает детей, но нашла для себя новую сферу Источник: архив Киры Коноваловой Из детского сада Кира уволилась незадолго до конкурса «Миссис Россия» Источник: архив Киры Коноваловой

Кстати, стремления все-таки поработать учителем начальных классов у мисс России Мира не возникает.

— Когда я только поступила на это направление, мне было очень интересно поработать со школьниками. Но в силу того, что я с 18 лет работала в детском саду и у меня уже есть опыт именно с детками дошкольного возраста, то такого прямого желания поработать в школе, наверное, нет. Маленькие — это вот мое всё, — признается Кира.

Воспитателем в детском саду Кира Коновалова работала вплоть до конкурса — до конца весны 2025 года. А за пару недель до поездки в Москву устроилась организатором корпоративных мероприятий.

Помимо работы с детьми, рязанка некоторое время была еще и скаутом в международном модельном агентстве. Она искала девушек и помогала им с контрактами за границей, поэтому так или иначе все равно была связана со сферой красоты.

Моделью Кира стала в 2022 году. Тогда ее пригласили поучаствовать в рязанском конкурсе красоты, и предложение заинтересовало девушку. Правда, поддержали ее в решении только родители и близкие подруги.

Некоторые до первой победы негативно относились к участию Киры в таких конкурсах. Кто-то считал это глупостями, а кто-то даже считал их непристойными.

Так, спустя три года Кира стала не только мисс Рязань, но и мисс Россия Мира Источник: архив Киры Коноваловой

«Я шла и не ожидала абсолютно ничего»

Первый же конкурс-проект красоты сразу стал для Киры Коноваловой победным. Ей приходилось много заниматься с психологами, диетологами, нутрициологами, принимать участие в съемках, в том числе рекламных.

— Меня это затянуло. Более того, в 2022 году я также стала абсолютной победительницей, и для меня это был огромный шок, потому что я шла и не ожидала абсолютно ничего. И потом, как говорится, пошло-поехало. Меня начали приглашать на съемки и разные мероприятия.

Меня пригласили в качестве педагога дефиле и фотопозирования в рязанские модельные школы. Я очень долго преподавала деткам эти дисциплины, — отметила Кира.

Хоть Кира и сменила сферу работы, но всё еще занимается с детьми. Только теперь в модельных школах Рязани Источник: архив Киры Коноваловой

Потом Кира Коновалова стала мисс Рязань, после чего ее пригласили на конкурс Mrs World Russia. Конкуренция была высокая: десятки девушек и все хотят представлять Рязань на всероссийском уровне.

Но отобрали только одну — Киру Коновалову.

— Я узнала о том, что буду участвовать в конкурсе, где-то около года назад, в октябре 2024-го (за полгода до проведения. — Прим. ред.). И сразу начала готовиться, потому что конкурс — это не только про то, чтобы выйти на сцену, походить, поулыбаться и вот ты такая красивая, молодец. Нет, это очень серьезная и долгая работа.

Девушка должна уметь уверенно подать себя на сцене, красиво говорить, отшить себе самые яркие и красивые наряды. У меня были дизайнеры, которые работали над моими образами на протяжении всего времени от момента, когда мне сказали: «Кира, ты едешь», — и до самой поездки, — уточнила Кира Коновалова.

Для понимания: образы участницы представляли уже на финальном мероприятии — у каждой было по три выхода. Первый — в национальных платьях, второй — в спортивном и последний — в вечернем.

Рязань Кира представляла в таком ярком костюме Источник: архив Киры Коноваловой

Партнеры предоставляли одежду только на второй выход, а образы для вечернего выхода и творческого номера Кира делала самостоятельно.

— Это вышло дорого не только с финансовой стороны, но и с эмоциональной, потому что очень важно, чтобы образ, который создают тебе дизайнеры, откликался в твоей душе. Если на женщину надеть платье, в котором она не будет чувствовать себя уверенно, то маловероятно, что она сможет подать себя ярко на сцене. Могу уверенно сказать: мои образы отображали меня на 100%, — добавила Кира.

Причем наряд для творческого номера Кире сшила ее мама.

— Мама вообще святой человек, она помогала мне во всем. Мой костюм, в котором я выходила на творческий этап, сшила она. Мама не спала днями и ночами, чтобы сделать мне этот красивый наряд. На любую мою заварушку или фразу: «Мама, нам срочно надо ехать к дизайнеру, выбирать ткани», — она отвечала: «Да, поехали». И вот в такой вот атмосфере я жила на протяжении полугода до конкурса.

Моя мама — незаменимый разносторонний человек. Она не профессиональная швея, но для меня может что угодно. У моей мамы просто золотые руки, — с улыбкой добавила Кира.

Подготовка к конкурсу, конечно же, выходила за пределы пошива нарядов и работы с дизайнерами и фотографами. Кире пришлось сильно сократить количество шоколадок в своем рационе и больше тренироваться.

На видео — творческий номер Киры в наряде, сшитом ее мамой Источник: архив Киры Коноваловой

«С утра до ночи ходили на каблуках»

Финал национального конкурса Mrs World Russia состоялся 9 июня 2025 года. Но участниц заселили в отель неподалеку от концертного зала «Планета КВН» в Москве еще 1 июня. Тем же вечером красавицы из разных уголков страны познакомились друг с другом.

Во второй день уже началась подготовка к финальному шоу.

— Это были многочасовые репетиции, дефиле — мы буквально с утра до ночи были в зале и просто ходили на каблуках, делали красивую постановку. Параллельно у нас было очень много встреч со спикерами, партнерами и участницами конкурса прошлых лет, съемки.

Очень интересно было на этапе преджюри — он начался в 16 часов и закончился только в пять часов утра. Каждая участница должна была достойно представить себя членам жюри — в том числе действующей миссис Мира из Южной Африки Тшего Гаелае. До меня очередь дошла ближе к двум часам ночи, — вспоминает Кира Коновалова.

Этап преджюри — часть конкурса перед финалом, когда участницы знакомятся с членами жюри, рассказывают о себе и своих увлечениях. Как правило, на этом этапе оцениваются культура речи, умение поддержать разговор и быстро отвечать на вопросы.

Кира Коновалова с миссис Мира Источник: архив Киры Коноваловой

Собеседница добавила: часть ее презентации была на английском, чтобы Тшего Гаелае могла понять, о чем речь. И многие участницы рассказывали о себе на иностранном языке — это тоже оценивалось как плюс.

— Mrs World Russia — это конкурс, который предоставляет дальнейшую возможность выезда на мировые площадки. И девушка без знания иностранного языка, наверное, такое жесткое слово, но будет проигрывать той, кто язык на каком-то определенном уровне знает, — считает Кира.

«Стереотипы по поводу стекла в туфлях — не стереотипы»

Кстати, говоря о соперничестве, Кира добавила, что чего-то жесткого на конкурсе не было. Хотя некоторые стереотипы из разряда «осколков в туфлях» всё же на подсознательном уровне создавали дискомфорт.

— Я знаю, что стереотипы по поводу стекла на самом деле вовсе не стереотипы. Такое бывает, но нас это обошло стороной. Девочки на конкурсе — это огромная моя любовь. Я очень хорошо подружилась с представительницами из Иваново, Краснодарского края, Чебоксар, Калининграда. Все участницы просто шикарные, но есть те, кто занимает чуть больше места в моем сердце. Я перечислила тех, кого люблю — не могу! Мы обменялись социальными сетями и продолжаем общаться, — рассказывает Кира Коновалова.

Рязанка не почувствовала соперничества с женщинами из других регионов Источник: архив Киры Коноваловой

По ее словам, все участницы были дружелюбными, уважительно относились друг к другу и помогали чем могли. У них был общий чат, и некоторые могли попросить, например, пластырь, и девушки охотно откликались.

— Ты приезжаешь на конкурс и понимаешь, что вы прежде всего не соперницы друг другу, а подруги. Женщина женщине друг, — убеждена Кира.

Примерно в такой атмосфере рязанка находилась неделю до объявления результатов конкурса.

Победа, несмотря на здоровую обстановку на конкурсе, стала неожиданностью для Киры Источник: архив Киры Коноваловой

«Мы не поняли, что дали Кире?»

Когда в финале Киру Коновалову объявили мисс Россия Мира, она даже не поверила в это. И осознание не приходило еще долгое время.

— Когда назвали мое имя, я одна вышла на сцену и мне надели корону, я не поверила. Так же, как и не поверили мои близкие, которые не смогли, к сожалению, приехать на конкурс. В чате моей маме начали писать: «Что происходит? Мы ничего не поняли, что дали Кире?» Все были в шоке.

Ко мне осознание пришло только спустя две недели, когда я уже стала пересматривать фото и видео, а до этого жила в самоанализе, — призналась девушка.

Но не обошлось и без потерь. Окружение Киры Коноваловой немного сократилось после громкой победы и получения титула Miss women of the Universe. Но зато она еще раз убедилась, насколько ценны близкие люди.

Конкурс очень хорошо подсвечивает людей, которые искренне готовы за тебя радоваться и поддерживать, и тех, кто не готов это сделать. Кира Коновалова Мисс Россия Мира — 2025

— В подавляющем большинстве мои знакомые очень обрадовались победе, писали хорошие слова, комментарии, а при встрече выражали восхищение. И вот именно этой основной массе людей, моих любимых, которые рядом со мной, я очень благодарна.

Но с некоторыми людьми мне пришлось распрощаться. Это очень непросто, потому что когда-то они были мне достаточно близки. Но, значит, так нужно было. Жизнь всё очень хорошо расставляет по своим местам, — подчеркнула Кира Коновалова.

Кстати, другие участницы конкурса Mrs World Russia положительно отреагировали на победу Киры Коноваловой в категории «Мисс».

Рядом с Кирой остаются настоящие друзья и близкие люди, которые поддерживают ее. Конкурс помог рязанке раскрыть лучше свои положительные качества и укрепить самооценку.

— У меня открылось второе дыхание, я хочу творить, работать, и всё это исключительно в сфере фэшн, — добавила Кира.

Если раньше Кира не думала о сфере моды, то теперь это ее главное хобби Источник: архив Киры Коноваловой

В ближайшем будущем Кира хотела бы представить Россию на международном конкурсе. А пока рязанка работает организатором корпоративных мероприятий по стандартному графику — 5/2, поэтому ее будни выглядят точно так же, как и у всех остальных людей.

— Утром я просыпаюсь и отправляюсь на работу в центр Рязани. Вечером — домой, а там уже по ситуации. Я либо занимаюсь личными творческими проектами, либо какими-то своими делами и ложусь спать. В выходные обычно я предпочитаю уезжать за город, проводить время в спокойной обстановке с семьей и близкими друзьями.

Если не уезжаю за город — остаюсь в Рязани и периодически провожу деткам занятия по фотопозированию и дефиле в модельных школах. Свободное время стараюсь проводить с друзьями, — поделилась наша собеседница.

Несмотря на то что Кира нередко бывает в Москве по работе и деловым встречам, покидать родной город она не хочет.

— Я очень люблю Рязань — компактный, спокойный город, здесь мой дом, мои друзья и семья. В Москве быстрый ритм. Да, там большие возможности, но рассматривать этот город для переезда и дополнительной жизни там я не готова, — призналась Кира Коновалова.

Красотку рязанцы могут увидеть в парке, театре или филармонии Источник: архив Киры Коноваловой