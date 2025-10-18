«У многих есть фантазии с рыжими девушками». Откровения красоток с самым сексуальным цветом волос — 3 истории

Девушки с рыжими волосами развенчали самые популярные мифы о себе Источник: Анастасия Литвина

Огненные пряди, будто украденные у заката… Женские рыжие волосы с давних времён будоражили воображение поэтов, художников и простых смертных. Земля полнится мифами и присказками о рыжеволосых красавицах: то их называют вспыльчивыми и непредсказуемыми, то — редкими, загадочными, почти мистическими созданиями. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с обладательницами медной копны, и девушки развенчали самые популярные стереотипы о себе.

Анастасия Литвина, 30 лет, продакт-менеджер

«Правду говорят, что рыжий — состояние души. Рыжий — цвет уверенности, дерзости, оттенок меня полностью отражает. Хотя от природы я светло-русая с золотым отливом. Крашусь в рыжий уже пять лет, и скажу что смена цвета волос — это моё лучшее решение. Люди стали иначе ко мне относиться после того как я перекрасилась. Еще мне очень нравится красный, одно время я носила красные пряди. Рыжая бестия, ведьма, рыжая-бесстыжая, у рыжих нет души — всё это я слышу постоянно. Накидываю таким людям еще варианты, чтобы они могли разнообразить свои шутки — меня это умиляет».

Анастасия любит носить яркие цвета Источник: Анастасия Литвина Ей нравится выделяться из толпы Источник: Анастасия Литвина

«Слышала, что о рыжих говорят, будто мы чёрствые и не подходим для серьезных отношений, но мужчин привлекаем. У многих почему-то есть фантазия с рыжими девушками, а девушки завидуют — такое есть. Хотя с завистью я сталкивалась даже тогда, когда не была рыжей. Рыжий — яркий цвет, и не все могут себе это позволить, потому и завидуют».

Рыжий цвет волос идеально отражает характер девушки Источник: Анастасия Литвина

«То, что рыжим сложнее подобрать одежду и макияж из-за того, что не все оттенки удачно смотрятся, — это миф. У меня всегда был яркий гардероб. С обретением „рыжести“ появились зеленые цвета в одежде. Также люблю розовый, синий, оранжевый, да и вообще ношу все цвета радуги».

Мария Исупова, 27 лет, ассистент врача-стоматолога

«Рыжий цвет волос идеально подчеркивает мою натуру, мой огненный характер. Мне очень нравится этот оттенок, он стал завершающим штрихом в моем образе, как внешнее завершение внутреннего мира. От природы я темно-русая, ближе к каштану. Я долгое время не решалась на окрашивание, а после ни разу не пожалела. Выходить из рыжего не планирую».

Мария от природы темно-русая Источник: Мария Исупова Но в рыжем оттенке она себе нравится гораздо больше Источник: Мария Исупова

«Меня и до рыжего цвета называли ведьмой, но теперь прибавилась еще и бестия. Довольно часто это слышу, особенно от мужчин. Даже если мужчина говорит, что не любит рыжих, то всё равно обращает внимание. Все знакомые рыжие это подтверждают — мы для них как магнит. Есть такое выражение: пока брюнетки и блондинки спорят, кто из них круче, рыжие имеют их парней. Интересно, что именно девушки проявляют к рыжим больше внимания. Я замечала, что некоторые повторяют за мной — перекрашиваются в рыжий, копируют манеру поведения или стиль одежды. Можно ли это назвать завистью? Не знаю».

Девушка использует шампуни для поддержания цвета и оттеночные бальзамы Источник: Мария Исупова Окрашивание по всей длине Мария делает раз в два месяца Источник: Мария Исупова

«После того, как я стала рыжей, в гардеробе появилось больше светлых оттенков: белый, бежевый. Раньше я ходила преимущественно в черном. С макияжем сложнее — розовые и красные оттенки на фоне рыжих волос смотрятся ярче. Но красные губы и рыжий цвет волос это уже классика».

Анастасия Гартман, 33 года, визажист

«Я считаю, что в любом цвете волос можно чувствовать себя энергично и заряжено. Мне нравится быть рыжей, это мой натуральный цвет. Еще больше мне нравится, то что мне не нужно подкрашивать корни и ходить в салоны. Другой цвет волос я бы не хотела, в темном или блондинистом оттенке я была бы уже не я».

У Анастасии натуральный цвет волос Источник: Анастасия Гартман В другом оттенке она себя не видит Источник: Анастасия Гартман

«Не думаю, что характер человека зависит от цвета волос, это скорее убеждения и стереотипы. Вокруг рыжих много и того, и другого. В детстве я часто слышала про то, что у рыжих нет души, а сейчас меня часто называют ведьмой, и даже не из-за цвета волос, а из-за того, что все загаданное мною сбывается. Рыжие волосы и зеленые глаза — это же каноничная ведьминская внешность».

Девушке нравится быть рыжей Источник: Анастасия Гартман Нередко Анастасию называют ведьмой Источник: Анастасия Гартман

«Был у меня один знакомый, у которого фетиш на рыжий — все его девушки были исключительно рыжими. Интересно. С завистью не сталкивалась, а может просто не замечала. Люди завидуют тогда, когда им чего-то не хватает, если они сами себе чего-то не додали. Цвет волос тут ни при чем.