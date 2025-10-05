НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 758мм 58%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Что горело в Ярославле
Классы на карантине
145-летний памятник изнутри
Сэкономить время и нервы на врачах
Необычные рыбы в Ярославской области
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Афиша на октябрь
Стиль и красота В Москве выбрали самую красивую девушку России: кто она

В Москве выбрали самую красивую девушку России: кто она

Победительница представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике

99
Новой «Мисс Россия» стала 22-летняя студентка медвуза из Подмосковья Анастасия Вена | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUНовой «Мисс Россия» стала 22-летняя студентка медвуза из Подмосковья Анастасия Вена | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Новой «Мисс Россия» стала 22-летняя студентка медвуза из Подмосковья Анастасия Вена

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В субботу, 4 октября, в Москве состоялся финал конкурса красоты «Мисс Россия». Титул и корону завоевала 22-летняя студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Анастасия Венза. На конкурсе она представляла Подмосковье.

Уже в ноябре Анастасия Венза представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике. MSK1.RU рассказывает, как в концертном зале «Барвиха» выбирали самую красивую девушку России.

В фойе концертного зала «Барвиха» гостей встречал главный приз конкурса — корона от ювелирного дома Mercury. Дизайнеры создали ее, вдохновившись диадемой императрицы Александры Федоровны. Сделана корона из белого золота, ее инкрустировали 203 жемчужинами, бриллиантами и драгоценными камнями. Стоимость короны составляет более миллиона долларов.

Корона повторяет цвета российского триколора | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUКорона повторяет цвета российского триколора | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Корона повторяет цвета российского триколора

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Конкурс начался с дефиле. После него жюри разом отсеяли 30 участниц, оставив лишь 20 лучших. Девушки продемонстрировали свою красоту в конкурсе купальников и показе вечерних платьев. Далее следовал интеллектуальный тур.

Открыло конкурс дефиле | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUОткрыло конкурс дефиле | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Сходу жюри отсеяло 30 претенденток | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСходу жюри отсеяло 30 претенденток | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Далее был конкурс купальников | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДалее был конкурс купальников | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

20 оставшихся участниц продемонстрировали свою красоту в конкурсе купальников

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Скрасили программу выступления Евы Власовой, Дмитрия Маликова и Алсу. Они исполнили свои хиты.

«Физическая красота, она со временем улетает, а вот душевная — нет. Девочки, не забывайте об этом. Нужно быть добрым, нужно творить добрые дела. Ну и, конечно, если мы уже говорим о физической красоте, ухаживать за собой. Но знаете, иногда, когда человек не добрый, но очень красивый, этой красоты не видно. Поэтому я считаю, что доброта всё-таки это главное», — обратилась со сцены Алсу.

Легендарный хит «Ты одна, ты такая» в исполнении Дмитрия Маликова украсил этот вечер в концертном зале «Барвиха»

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Певица Алсу исполнила композицию «Иногда»

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Не обошлось и без песни «Зимний сон»

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

По словам корреспондента MSK1.RU, строгое жюри долго не могло прийти к единому мнению. В итоге, победительницей стала 22-летняя Анастасия Венза, представлявшая Московскую область. Корону ей передала «Мисс России-2024» Валентина Алексеева. Помимо титула жительница Подмосковья также завоевала миллион рублей и возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике.

«Вице Мисс Россия» стала Алена Лесняк из Перми, а третьей оказалась Виктория Макарова из Сестрорецка.

Победительницей стала 22-летняя жительница Подмосковья Анастасия Венза | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПобедительницей стала 22-летняя жительница Подмосковья Анастасия Венза | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Помимо титула и короны Венза завоевала миллион рублей и возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПомимо титула и короны Венза завоевала миллион рублей и возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Роскошное трио победителей | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUРоскошное трио победителей | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Корону Анастасии передала «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Ранее мы рассказывали, что известно о новой «Мисс Россия-2025» Анастасии Вензе. Все самые интересные моменты конкурса мы собирали в нашей онлайн-трансляции.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте». А также в приложении MSK1.RU для iOS и Android.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Мисс Россия Конкурс красоты Студентка Московская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление