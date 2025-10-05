В Москве выбрали самую красивую девушку России: кто она

Новой «Мисс Россия» стала 22-летняя студентка медвуза из Подмосковья Анастасия Вена Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В субботу, 4 октября, в Москве состоялся финал конкурса красоты «Мисс Россия». Титул и корону завоевала 22-летняя студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Анастасия Венза. На конкурсе она представляла Подмосковье.

Уже в ноябре Анастасия Венза представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике. MSK1.RU рассказывает, как в концертном зале «Барвиха» выбирали самую красивую девушку России.

В фойе концертного зала «Барвиха» гостей встречал главный приз конкурса — корона от ювелирного дома Mercury. Дизайнеры создали ее, вдохновившись диадемой императрицы Александры Федоровны. Сделана корона из белого золота, ее инкрустировали 203 жемчужинами, бриллиантами и драгоценными камнями. Стоимость короны составляет более миллиона долларов.

Корона повторяет цвета российского триколора Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Конкурс начался с дефиле. После него жюри разом отсеяли 30 участниц, оставив лишь 20 лучших. Девушки продемонстрировали свою красоту в конкурсе купальников и показе вечерних платьев. Далее следовал интеллектуальный тур.

20 оставшихся участниц продемонстрировали свою красоту в конкурсе купальников Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Скрасили программу выступления Евы Власовой, Дмитрия Маликова и Алсу. Они исполнили свои хиты.

«Физическая красота, она со временем улетает, а вот душевная — нет. Девочки, не забывайте об этом. Нужно быть добрым, нужно творить добрые дела. Ну и, конечно, если мы уже говорим о физической красоте, ухаживать за собой. Но знаете, иногда, когда человек не добрый, но очень красивый, этой красоты не видно. Поэтому я считаю, что доброта всё-таки это главное», — обратилась со сцены Алсу.

Легендарный хит «Ты одна, ты такая» в исполнении Дмитрия Маликова украсил этот вечер в концертном зале «Барвиха» Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Певица Алсу исполнила композицию «Иногда» Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Не обошлось и без песни «Зимний сон» Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

По словам корреспондента MSK1.RU, строгое жюри долго не могло прийти к единому мнению. В итоге, победительницей стала 22-летняя Анастасия Венза, представлявшая Московскую область. Корону ей передала «Мисс России-2024» Валентина Алексеева. Помимо титула жительница Подмосковья также завоевала миллион рублей и возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике.

«Вице Мисс Россия» стала Алена Лесняк из Перми, а третьей оказалась Виктория Макарова из Сестрорецка.