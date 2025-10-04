Жюри сходу отсеяло 30 участниц из 50. Как в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025»: онлайн-репортаж

В субботу, 4 октября, в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025». На протяжении нескольких недель красотки из разных уголков страны готовились к состязанию. Сегодня же им предстоит продемонстрировать свои лучшие качества и покорить строгое жюри. Победительнице достанется титул и корона, а также возможность представлять Россию на международных конкурсах.
О самых ярких моментах финала мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.
А вот и долгожданное дефиле в купальниках. Выступали девушки под песню Евы Власовой «Танцуй вопреки». Во время показа по залу летали искусственные бабочки. Покидая сцену, Ева пожелала каждой участнице уйти сегодня победительницей.
Не обошлось и без казусов. Во время дефиле у Николь Чуконцевой из Сочи упала лента. Кажется, это стоило девушке победы, потому что в топ-10 она не вышла.
Успешно в следующий тур прошли жительница Подмосковья Анастасия Венза, челябинка Полина Лавренюк, ялтинка Виктория Алымова, пензенка Алена Михайлова, сестроречанка Виктория Макарова, ростовчанка Елизавета Масова, пермячка Алена Лесняк, калужанка Альбина Колчугина, ярославна Виктория Младова и жительница Карелии Мария Алешко.
Приглашенная звезда этого вечера — певица Ева Власова. Она исполнила песню «Никаких больше слез». Власова призналась, что всегда мечтала поучаствовать в конкурсе красоты. Именно под ее композиции пройдет второй выход участниц на подиум — дефиле в купальниках.
А вот и первый неожиданный поворот: жюри сходу отсеяло 30 участниц. Остались только 20 лучших, в число которых вошла 22-летняя жительница Подмосковья Анастасия Венза.
Вести финал доверили вице-мисс Вселенная 2008 года Вере Графовой и телеведущему Максиму Привалову. Среди членов жюри — певец Дмитрий Маликов, мисс Россия — 2001 Оксана Федорова, композитор Владимир Матецкий.
Открыло конкурс эффектное дефиле участниц.
«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала, что, зайдя в участницам в гримерку, испытала те же эмоции, что и год назад. Уже сегодня ей предстоит передать корону новой победительнице.
«Я очень рада за будущую победительницу. Пока не знаю, кто это. Но уже хочу с ней познакомиться, дать ей советы. Сегодня я самая счастливая. Участницам желаю не волноваться, улыбаться и зажигать», — поделилась Алексеева.
Финал проходит в концертном зале «Барвиха». Церемония начнется уже в 21:00. Пока на площадке собираются гости, среди них заметили «Мисс Россия — 2024» Валентину Алексееву и «Мисс Мира — 2014» Анастасию Костенко.
В этом году в финал вышли 50 участниц. Москву представляет 18-летняя Кира Артамонова. Она учится на третьем курсе Колледжа РГУ им. Косыгина по специальности «Коммерция». Девушка неоднократно участвовала в модных показах и даже успела засветиться в подтанцовке у Егора Крида.
Московскую область на конкурсе представляет 22-летняя Анастасия Венза. Девушка учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. В свободное время она увлекается верховой ездой и волейболом.
Подробнее о них мы рассказывали в отдельном материале. А наши коллеги из «Фонтанки» поделились историями участниц из других регионов.