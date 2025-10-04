Жюри сходу отсеяло 30 участниц из 50. Как в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025»: онлайн-репортаж

В субботу, 4 октября, в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025». На протяжении нескольких недель красотки из разных уголков страны готовились к состязанию. Сегодня же им предстоит продемонстрировать свои лучшие качества и покорить строгое жюри. Победительнице достанется титул и корона, а также возможность представлять Россию на международных конкурсах.

О самых ярких моментах финала мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.