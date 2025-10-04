НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-в.

 759мм 62%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Классы на карантине
Необычные рыбы в Ярославской области
145-летний памятник изнутри
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Полезная часть гриба
Афиша на октябрь
Стиль и красота Онлайн-трансляция Жюри сходу отсеяло 30 участниц из 50. Как в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025»: онлайн-репортаж

Жюри сходу отсеяло 30 участниц из 50. Как в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025»: онлайн-репортаж

Делимся самыми яркими моментами конкурса

164

В субботу, 4 октября, в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025». На протяжении нескольких недель красотки из разных уголков страны готовились к состязанию. Сегодня же им предстоит продемонстрировать свои лучшие качества и покорить строгое жюри. Победительнице достанется титул и корона, а также возможность представлять Россию на международных конкурсах.

О самых ярких моментах финала мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

Елена Халматова

А вот и долгожданное дефиле в купальниках. Выступали девушки под песню Евы Власовой «Танцуй вопреки». Во время показа по залу летали искусственные бабочки. Покидая сцену, Ева пожелала каждой участнице уйти сегодня победительницей.

Не обошлось и без казусов. Во время дефиле у Николь Чуконцевой из Сочи упала лента. Кажется, это стоило девушке победы, потому что в топ-10 она не вышла.

Успешно в следующий тур прошли жительница Подмосковья Анастасия Венза, челябинка Полина Лавренюк, ялтинка Виктория Алымова, пензенка Алена Михайлова, сестроречанка Виктория Макарова, ростовчанка Елизавета Масова, пермячка Алена Лесняк, калужанка Альбина Колчугина, ярославна Виктория Младова и жительница Карелии Мария Алешко.

Жюри сходу отсеяло 30 участниц из 50. Как в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025»: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЖюри сходу отсеяло 30 участниц из 50. Как в Москве проходит финал конкурса «Мисс Россия — 2025»: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
+1
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

А вот и долгожданное дефиле в купальниках

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Не обошлось и без казусов

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Обсудить
Елена Халматова

Приглашенная звезда этого вечера — певица Ева Власова. Она исполнила песню «Никаких больше слез». Власова призналась, что всегда мечтала поучаствовать в конкурсе красоты. Именно под ее композиции пройдет второй выход участниц на подиум — дефиле в купальниках.

Дефиле в купальниках пройдет под песню Евы Власовой

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Обсудить
Елена Халматова

А вот и первый неожиданный поворот: жюри сходу отсеяло 30 участниц. Остались только 20 лучших, в число которых вошла 22-летняя жительница Подмосковья Анастасия Венза.

В суперфинал отправились только 20 участниц | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВ суперфинал отправились только 20 участниц | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В суперфинал отправились только 20 участниц

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

И наша Анастасия Венза в их числе | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИ наша Анастасия Венза в их числе | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

И наша Анастасия Венза в их числе

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Обсудить
Елена Халматова

Вести финал доверили вице-мисс Вселенная 2008 года Вере Графовой и телеведущему Максиму Привалову. Среди членов жюри — певец Дмитрий Маликов, мисс Россия — 2001 Оксана Федорова, композитор Владимир Матецкий.

Открыло конкурс эффектное дефиле участниц.

Вести финал доверили вице-мисс Вселенная 2008 года Вере Графовой и телеведущему Максиму Привалову | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВести финал доверили вице-мисс Вселенная 2008 года Вере Графовой и телеведущему Максиму Привалову | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вести финал доверили вице-мисс Вселенная 2008 года Вере Графовой и телеведущему Максиму Привалову

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Открыло конкурс эффектное дефиле участниц

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Обсудить
Елена Халматова

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала, что, зайдя в участницам в гримерку, испытала те же эмоции, что и год назад. Уже сегодня ей предстоит передать корону новой победительнице.

«Я очень рада за будущую победительницу. Пока не знаю, кто это. Но уже хочу с ней познакомиться, дать ей советы. Сегодня я самая счастливая. Участницам желаю не волноваться, улыбаться и зажигать», — поделилась Алексеева.

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева дала совет участницам перед финалом | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева дала совет участницам перед финалом | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева дала совет участницам перед финалом

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Обсудить
Елена Халматова

Финал проходит в концертном зале «Барвиха». Церемония начнется уже в 21:00. Пока на площадке собираются гости, среди них заметили «Мисс Россия — 2024» Валентину Алексееву и «Мисс Мира — 2014» Анастасию Костенко.

Анастасия Костенко позирует на фоне главного приза конкурса — бриллиантовой короны | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАнастасия Костенко позирует на фоне главного приза конкурса — бриллиантовой короны | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Анастасия Костенко позирует на фоне главного приза конкурса — бриллиантовой короны

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На финал в качестве гостя прибыла «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Обсудить
Елена Халматова

В этом году в финал вышли 50 участниц. Москву представляет 18-летняя Кира Артамонова. Она учится на третьем курсе Колледжа РГУ им. Косыгина по специальности «Коммерция». Девушка неоднократно участвовала в модных показах и даже успела засветиться в подтанцовке у Егора Крида. 

Московскую область на конкурсе представляет 22-летняя Анастасия Венза. Девушка учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. В свободное время она увлекается верховой ездой и волейболом.

Подробнее о них мы рассказывали в отдельном материале. А наши коллеги из «Фонтанки» поделились историями участниц из других регионов.

18-летняя Кира Артамонова | Источник: missrussia.ru18-летняя Кира Артамонова | Источник: missrussia.ru

18-летняя Кира Артамонова

Источник:

missrussia.ru

22-летняя Анастасия Венза | Источник: missrussia.ru22-летняя Анастасия Венза | Источник: missrussia.ru

22-летняя Анастасия Венза

Источник:

missrussia.ru

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Мисс Россия Конкурс красоты Финал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление