Не дурнушка, а librarian girl. Модницы превратили образ Кати Пушкаревой в новый тренд — как ему соответствовать

Не дурнушка, а librarian girl. Модницы превратили образ Кати Пушкаревой в новый тренд — как ему соответствовать

Образы из культового сериала «Не родись красивой» вышли в мир — рассказываем про новый тренд

Как одеться в стиле librarian girl (просто посмотрите на Катю Пушкареву)

Как одеться в стиле librarian girl (просто посмотрите на Катю Пушкареву)

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

В начале нулевых вся страна обсуждала несуразную дурнушку Катю Пушкареву, ее нелепую одежду, очки и беретик набекрень. В те годы героиня Нелли Уваровой являла собой антипод красоты, женственности и сексуальности, а сегодня сотни тысяч девушек в мире пытаются повторить легендарный образ из сериала «Не родись красивой» (порой даже не зная, что это он). Катя Пушкарева теперь не просто экранная героиня, она — икона стиля и даже поп-культурный феномен. NGS.RU рассказывает, почему все внезапно захотели выглядеть, как Катя, и показываем самые «пушкаревские» сочетания.

В эпоху, где пытаются ужиться вместе сразу все разновидности «гёрлз» (эстетик, клин, демюр и прочие), Катя Пушкарева — это бунт. Она пошла против идеализированных красоток с пухлыми губами, высокими скулами, тонким носом и сияющим всеми фильтрами тоном кожи. Героиня Нелли Уваровой не пыталась быть красивой по чужим правилам, она — настоящая. Она просто жила своей жизнью, не обращая внимания на тренды, на колкие замечания коллег, ценила комфорт и удобство.

Образ Кати Пушкаревой стал культовым

Образ Кати Пушкаревой стал культовым

Источник:

kinopoisk.ru

И нашел отражение далеко за пределами сериала «Не родись красивой»

И нашел отражение далеко за пределами сериала «Не родись красивой»

Источник:

kinopoisk.ru

Внутренняя красота — вот фишка Кати Пушкаревой, а внешний лоск — это все дело десятое. Ее образ стал культовым во многом благодаря характеру героини. Она не перестала быть собой, даже когда стала «красивой». Ее стиль — отражение внутренней устойчивости.

Если говорить на языке моды, то стиль героини можно окрестить librarian girl — девушка из библиотеки. Она носит клетчатые юбки макси, балетки, уютные кардиганы и очки-обманки в ярко выраженной оправе овальной или прямоугольной формы.

Юбка в клетку ниже колена — главный must have библиотечной эстетики. Добавьте к ней объемный вязаный верх или блузу с лентами на воротнике, завязанными на бант

Юбка в клетку ниже колена — главный must have библиотечной эстетики. Добавьте к ней объемный вязаный верх или блузу с лентами на воротнике, завязанными на бант

Источник:

ru.pinterest.com

Костюмные брюки тоже будут уместны. Обратите внимание на сочетание оттенков в образе — природно-приглушенные

Костюмные брюки тоже будут уместны. Обратите внимание на сочетание оттенков в образе — природно-приглушенные

Источник:

ru.pinterest.com

Образ в библиотечной эстетике обычно строится вокруг юбки. Она может быть прямой, в длине миди или макси, чаще — в клетку, прямую или диагональную. Главное — без выреза, все чинно и благородно.

К юбке подбираем кардиган. Обратите внимание на классические модели в духе прошлого десятилетия: облегающий, на тонких кнопках. Цвета предпочтительно пастельные или базовые, ни в коем случае не яркие и не контрастные.

Кардиган, на самом деле, может быть абсолютно любым. Сочетайте его с платьями или блузами с цветочным принтом

Кардиган, на самом деле, может быть абсолютно любым. Сочетайте его с платьями или блузами с цветочным принтом

Источник:

ru.pinterest.com

Можно надеть винтажный корсет поверх рубашки — получается акцентный и привлекающий внимание образ, хотя для Кати Пушкаревой уже, пожалуй, смелый

Можно надеть винтажный корсет поверх рубашки — получается акцентный и привлекающий внимание образ, хотя для Кати Пушкаревой уже, пожалуй, смелый

Источник:

ru.pinterest.com

Отлично будут смотреться прилегающие к телу рубашки — однотонные или в клетку, с лентами на воротнике. Блузы тоже хороши, особенно с цветочным принтом или в горошек, с воротником стойкой. Поверх можно надевать вязаный жилет в тон или «бабушкин» объемный кардиган из шерсти. Просто костюмный жилет тоже будет весьма кстати.

Катя Пушкарева практически не носила джинсы и брюки, но нам то с вами никто не запрещает. Выбирайте классические прямые модели (дудочки, трубы) из плотных тканей с шерстью: черные, серые или синие. Можно адаптировать вельветовые брюки. Это приблизит образ к granpa core — не видим в этом ничего зазорного, у этого тренда со стилем Кати Пушкаревой немало общего.

Все те же природные оттенки, актуальные в осеннем сезоне

Все те же природные оттенки, актуальные в осеннем сезоне

Источник:

ru.pinterest.com

Самая модная и желанная модель обуви сегодня

Самая модная и желанная модель обуви сегодня

Источник:

ru.pinterest.com

Обувь — балетки. Моделей предостаточно: со шнурами, ремешками вокруг щиколотки, в стиле «Мэри Джейн», то есть с ремешком на взъеме. Можно выбрать обувь на каблуке, но небольшом, широком, устойчивом. Носим с носочками, гольфами или плотными колготками.

Неизменный атрибут — «библиотекарские очки». Прямоугольные или овальные, в широкой оправе, либо круглые, с металлической оправой и силиконовыми дужками. Такие очки могут быть как для зрения, так и стилеобразущей обманкой — с «пустыми» стеклами.

Очки можно заказать на маркетплейсе

Очки можно заказать на маркетплейсе

Источник:

ru.pinterest.com

Винтажная сумка наверняка найдется в шкафу у мамы или бабушки

Винтажная сумка наверняка найдется в шкафу у мамы или бабушки

Источник:

ru.pinterest.com

Следующий элемент — вместительная сумка. Девушка в эстетике librarian core любит винтажные аксессуары из «бабушкиного сундука», а также часто носит большие сумки-шоперы и сумки-багеты строгой, прямоугольной формы.

Обязательный элемент — головной убор. Катя Пушкарева носила береты — это бессмертная классика, но сегодня под образ librarian girl можно легко адаптировать, например, панаму с небольшими полями, приподняв их вверх. Хорошо впишется и шляпка котелок, с аккуратными неширокими полями.

Современная адаптация образа в стиле Кати Пушкаревой

Современная адаптация образа в стиле Кати Пушкаревой

Источник:

ru.pinterest.com

И даже туфли на каблуке отлично вписались

И даже туфли на каблуке отлично вписались

Источник:

ru.pinterest.com

Составьте мудборд в Pinterest, пройдитесь по винтажкам, или поищите одежду в мамином шкафу — там наверняка найдется вещица в стиле библиотечной эстетики. А главное — не бойтесь экспериментировать и носите то, что вам нравится. Главный принцип современной моды — комфорт и индивидуальность, а не быстротечные тренды.

Алёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
