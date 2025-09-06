Как 103-летняя британка стала звездой соцсетей благодаря макияжу: видео

Она и в 103 года знает, как правильно нанести румяна, и готова поделиться своими навыками со всем миром. Собственно, благодаря этому британская пенсионерка Джоан Партридж и стала звездой TikTok.
До 102 лет Джоан могла сама заботиться о себе, но когда это стало проблематично, она переехала в дом престарелых. И там дама продолжила соблюдать ежедневную бьюти-рутину: подкрашивала глаза, наносила любимые румяна, даже когда ей не нужно было никуда выходить. Это заметили работники дома престарелых и сняли Джоан на видео. Ролик набрал сотни тысяч просмотров, а миссис Партридж мгновенно стала знаменита.
— Я даже не знала, что такое TikTok. Думала, что это часы, — смеется она в интервью.
Крупный бренд косметики, заметив завирусившуюся пенсионерку, прислал ей в подарок набор продукции и предложил стать инфлюенсером. Джоан поблагодарила за презент, оценила румяна, помады и хайлайтеры, но сказала, что для работы годы у нее уже не те.