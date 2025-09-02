Яркий маникюр больше не в моде: 6 идей для неотразимых ноготочков

В первую очередь спиливаем длину — она осенью не в моде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Осенью пришло время забыть про хищную длину, сочные ягоды, фруктовые оттенки и цветочные наклейки. В приоритете короткие ногти аккуратной формы и приглушенные оттенки, которые работают с любым гардеробом и не требуют вечного подкрашивания. Владелица бьюти-бизнеса с опытом работы более 10 лет Дарья Лучева уверена, что главное правило этого сезона в маникюре — выглядеть дорого без лишних усилий, и вот какие тренды вам в этом помогут.

Возрождение матового покрытия

Еще недавно матовое покрытие в нейл-арте считалось устаревшим и даже запретным. Но осенью, когда солнце становится не таким ярким и уже не позволяет играть с необычными переливами, матовые ногти снова в моде. Бьюти-эксперт отмечает, что они универсальны и отлично смотрятся как на светлых, так и на темных оттенках.

— Матовое покрытие всегда смотрится дорого и интересно, при этом без лишних акцентов. В данном сезоне его выбирают все больше наших гостей. Если вы хотите внести в свой маникюр какую-то новизну, то попробуйте, вам понравится, — охарактеризовала первый тренд Дарья.

Чем короче, тем лучше

Тренд на короткую длину сейчас особенно актуален. Эра длинных наращенных ногтей давно прошла, и на смену ей пришла натуральность. Тренд возник как реакция на прагматичный образ жизни: бешеные ритмы, когда не хватает даже времени кофе попить, не то что сидеть по два часа в кресле мастера. Кроме этого, сыграл свою роль фокус на здоровье и минимализм в бьюти‑рутине.

При этом стоит помнить: коротко — не значит скучно. Среди популярных вариантов маникюра на осень: однотонные кремовые и нюдовые палитры, матовые глубокие тона, а также мини‑френч с тонкой линией.

Овал или мягкий квадрат — выбирайте то, что вам комфортно, а если вы все же любитель длины, присмотритесь к более мягкой форме, без резких и острых углов. Дарья Лучева основатель и владелица салона IAMBEAUTIFUL, «Лучшая бизнес-леди Екатеринбурга 2021», по версии премии Shopping года, опыт работы более 10 лет

50 оттенков красного маникюра

Цвет уверенности, власти и страсти многих пугает из-за своего напора и яркости, но осенью бояться его не стоит. На фоне желтеющей листвы и серых будней, в сочетании с бежевым тренчем, однотонным пальто или кожаной косухой, маникюр придаст образу особый шарм и налет моды старого Голливуда. Именно тогда красные ногти обрели популярность и стали одними из любимых у Марлен Дитрих и Мэрилин Монро.

— Красный цвет — классика, есть множество оттенков, от морковного до цвета бордо. Сейчас с наступлением осени многие делают выбор в пользу винных оттенков, — отмечает Дарья.

Классика на все времена

Феномен френча, остающегося в моде с 60-х годов прошлого века, продолжает удивлять. Если вы идете на прием к королеве, на работу в офис, покорять Эверест, на «кашу» к ребенку — делайте френч, и одной проблемой в жизни будет меньше. Он подходит ко всему и в моде в любых кругах.

Единственное, на что стоит обратить внимание осенью, — тренд изменился от драматичных белых улыбок к деликатным, персонализированным версиям. Теперь важен тон, толщина линии, текстура и цвет базы.

— Сейчас есть множество вариаций френча с аккуратной окантовкой или вытянутой тонкой аркой, которая всегда будет смотреться женственно и утонченно. За основу чаще берут нюдовые нейтральные оттенки, с бежевым или бледно-розовым подтоном, — добавляет Дарья.

Еще больше нюда

Несмотря на то, что нюд остается в моде последние пару лет, устаревать и уходить на покой он не планирует. Наоборот, после буйства летних красок, когда хотелось сделать маникюр в цвет морскому прибою и коктейлю в руках, теперь он смотрится как отдушина и нечто родное.

— Нюдовое покрытие — самый популярный сейчас запрос на нейтральный натуральный цвет. Такой маникюр всегда выглядит ухожено и дорого, — подтверждает бьюти-эксперт.

С таким покрытием можно ходить около 3-х недель, оно почти незаметно отрастает. Я сама выбираю именно его уже много лет. Дарья Лучева основатель и владелица салона IAMBEAUTIFUL, «Лучшая бизнес-леди Екатеринбурга 2021», по версии премии Shopping года, опыт работы более 10 лет

Голые ногти

Маникюр без покрытия сейчас пользуется особой популярностью, опять же из тренда на естественность и простоту. Ногти можно покрыть укрепляющим лаком или отполировать. При этом, вопреки мнению, что «голые» ногти — самый простой вариант маникюра, Дарья Лучева сообщает, что это не так, и у вас не получится сделать его и забыть на несколько месяцев.

— Такой маникюр требует большего внимания, он должен быть на максимально короткой длине, соответственно обновлять маникюр нужно чаще, чем с покрытием.