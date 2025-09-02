НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Стиль и красота Модные советы Обзор Яркий маникюр больше не в моде: 6 идей для неотразимых ноготочков

Яркий маникюр больше не в моде: 6 идей для неотразимых ноготочков

Чтобы блистать, кричащие оттенки совершенно не обязательны

330
2 комментария
В первую очередь спиливаем длину&nbsp;— она осенью не в моде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ первую очередь спиливаем длину&nbsp;— она осенью не в моде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В первую очередь спиливаем длину — она осенью не в моде

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Осенью пришло время забыть про хищную длину, сочные ягоды, фруктовые оттенки и цветочные наклейки. В приоритете короткие ногти аккуратной формы и приглушенные оттенки, которые работают с любым гардеробом и не требуют вечного подкрашивания. Владелица бьюти-бизнеса с опытом работы более 10 лет Дарья Лучева уверена, что главное правило этого сезона в маникюре — выглядеть дорого без лишних усилий, и вот какие тренды вам в этом помогут.

Возрождение матового покрытия

Еще недавно матовое покрытие в нейл-арте считалось устаревшим и даже запретным. Но осенью, когда солнце становится не таким ярким и уже не позволяет играть с необычными переливами, матовые ногти снова в моде. Бьюти-эксперт отмечает, что они универсальны и отлично смотрятся как на светлых, так и на темных оттенках.

Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Матовое покрытие всегда смотрится дорого и интересно, при этом без лишних акцентов. В данном сезоне его выбирают все больше наших гостей. Если вы хотите внести в свой маникюр какую-то новизну, то попробуйте, вам понравится, — охарактеризовала первый тренд Дарья.

Чем короче, тем лучше

Тренд на короткую длину сейчас особенно актуален. Эра длинных наращенных ногтей давно прошла, и на смену ей пришла натуральность. Тренд возник как реакция на прагматичный образ жизни: бешеные ритмы, когда не хватает даже времени кофе попить, не то что сидеть по два часа в кресле мастера. Кроме этого, сыграл свою роль фокус на здоровье и минимализм в бьюти‑рутине.

Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом стоит помнить: коротко — не значит скучно. Среди популярных вариантов маникюра на осень: однотонные кремовые и нюдовые палитры, матовые глубокие тона, а также мини‑френч с тонкой линией.

<p>Дарья Лучева</p><p>Дарья Лучева</p>

Овал или мягкий квадрат — выбирайте то, что вам комфортно, а если вы все же любитель длины, присмотритесь к более мягкой форме, без резких и острых углов.

Дарья Лучева

основатель и владелица салона IAMBEAUTIFUL, «Лучшая бизнес-леди Екатеринбурга 2021», по версии премии Shopping года, опыт работы более 10 лет

50 оттенков красного маникюра

Цвет уверенности, власти и страсти многих пугает из-за своего напора и яркости, но осенью бояться его не стоит. На фоне желтеющей листвы и серых будней, в сочетании с бежевым тренчем, однотонным пальто или кожаной косухой, маникюр придаст образу особый шарм и налет моды старого Голливуда. Именно тогда красные ногти обрели популярность и стали одними из любимых у Марлен Дитрих и Мэрилин Монро.

Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Красный цвет — классика, есть множество оттенков, от морковного до цвета бордо. Сейчас с наступлением осени многие делают выбор в пользу винных оттенков, — отмечает Дарья.

Классика на все времена

Феномен френча, остающегося в моде с 60-х годов прошлого века, продолжает удивлять. Если вы идете на прием к королеве, на работу в офис, покорять Эверест, на «кашу» к ребенку  — делайте френч, и одной проблемой в жизни будет меньше. Он подходит ко всему и в моде в любых кругах.

Единственное, на что стоит обратить внимание осенью, — тренд изменился от драматичных белых улыбок к деликатным, персонализированным версиям. Теперь важен тон, толщина линии, текстура и цвет базы.

Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Сейчас есть множество вариаций френча с аккуратной окантовкой или вытянутой тонкой аркой, которая всегда будет смотреться женственно и утонченно. За основу чаще берут нюдовые нейтральные оттенки, с бежевым или бледно-розовым подтоном, — добавляет Дарья.

Еще больше нюда

Несмотря на то, что нюд остается в моде последние пару лет, устаревать и уходить на покой он не планирует. Наоборот, после буйства летних красок, когда хотелось сделать маникюр в цвет морскому прибою и коктейлю в руках, теперь он смотрится как отдушина и нечто родное.

Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Нюдовое покрытие — самый популярный сейчас запрос на нейтральный натуральный цвет. Такой маникюр всегда выглядит ухожено и дорого, — подтверждает бьюти-эксперт.

<p>Дарья Лучева</p><p>Дарья Лучева</p>

С таким покрытием можно ходить около 3-х недель, оно почти незаметно отрастает. Я сама выбираю именно его уже много лет.

Дарья Лучева

основатель и владелица салона IAMBEAUTIFUL, «Лучшая бизнес-леди Екатеринбурга 2021», по версии премии Shopping года, опыт работы более 10 лет

Голые ногти

Маникюр без покрытия сейчас пользуется особой популярностью, опять же из тренда на естественность и простоту. Ногти можно покрыть укрепляющим лаком или отполировать. При этом, вопреки мнению, что «голые» ногти — самый простой вариант маникюра, Дарья Лучева сообщает, что это не так, и у вас не получится сделать его и забыть на несколько месяцев.

Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iambeautiful_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Такой маникюр требует большего внимания, он должен быть на максимально короткой длине, соответственно обновлять маникюр нужно чаще, чем с покрытием.

Как вам тренды?

Элегантно и минималистично — мне нравится
Красные ногти — мой фаворит, для осени в самый раз
Если в трендах есть френч, значит, живем дальше
Это что такое? Где краски, блеск, возможность проявить свою индивидуальность?
Не делаю маникюр и не планирую
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Стиль Красота Мерилин Монро Голливуд Френч Тренд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
55 минут
Всех тормозов с ноготочками на копку картофеля! Туды их в качель.
Гость
12 минут
мужики на эти "красоты" внимания не обращают. так для чего же дамы с таким упорством украшают ногти? скорее всего чтобы выделиться (выпендрится) среди коллег-женщин или подружек. 100%.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление