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Стиль и красота Обзор Самый модный маникюр второй половины лета: эти 5 дизайнов вам захочется носить от заката до рассвета

Самый модный маникюр второй половины лета: эти 5 дизайнов вам захочется носить от заката до рассвета

Успевайте сделать его раньше, чем он появится на ногтях всех подружек

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1 комментарий
Однотонное покрытие уходит на второй план, пора добавить в маникюр побольше оттенков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОднотонное покрытие уходит на второй план, пора добавить в маникюр побольше оттенков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Однотонное покрытие уходит на второй план, пора добавить в маникюр побольше оттенков

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Представьте себе: вы идете по пляжу, а ваши ногти переливаются всеми цветами радуги, привлекая взгляды и завистливые шепоты. Или, возможно, вы предпочитаете более сдержанные оттенки, которые будут идеально сочетаться с деловым костюмом и с купальником? В мире нейл-арта появился новый тренд, который намерен удовлетворить все эти запросы, — градиент. Владелица салона красоты Татьяна Красотовская показала, с какими цветами он будет смотреться особенно актуально и подойдет не только для отпуска.

Кремовая пенка

Как оказалось, тренд на натуральность и градиент отлично сочетаются в карамельном маникюре. Гладкий переход от сливочно-коричневого в кристально-белый. Идеально для любителей природных оттенков — как будто вы только что вернулись с пляжа, где ваши ногти нежно обнимали песок и солнце.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Ненавязчивый дизайн подойдет под любую форму ногтя, но особенно уютно он будет смотреться с формой миндаль. Только не хватает стаканчика айс-латте и легкого летнего романа в руках!

Океанское течение

Маникюр, от которого даже в жаркий день становится прохладно. Его можно сравнить с порывом ветра или волнами на морском пляже — в любом случае когда, как не летом, позволить себе такой яркий градиент?

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Маникюр выглядит ярко, и кажется, что он подходит только для вечеринок и отпуска. Но это не так. Благодаря плавному переходу в нейтральный белый цвет его можно сделать на свадьбу, для романтических выходных или просто для удовольствия и носить на работу.

— Маникюр с небесной легкостью. Оттенок безмятежного неба, плавно растворяющийся в чистом белом. Мечтательное и свежее решение! — описала его Татьяна Красотовская.

Нежность цветочных букетов

Идеально для тех, кто любит классику, но с изюминкой. За счет нежных цветов и переливающихся блесток сразу и не скажешь, что перед нами еще один вариант трендового градиента. Его можно сравнить с бутоном розы, сердцевина которого насыщенная, но чем ближе к краям, тем меньше остается пигмента — и кажется, что ему только предстоит распуститься.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Сочетание розового и белого также можно использовать с еще одним трендовым видом градиента, где переход цвета происходит не на каждом ногте, а в целом по всей руке от мизинца к большому пальцу.

<p>Татьяна Красотовская</p><p>Татьяна Красотовская</p>

Маникюр выглядит очень нежным благодаря переходу от нюда к мерцающему белому.

Татьяна Красотовская

владелица салона красоты Krasotovskaya

Сладкая вата

— Градиент с ярким акцентом! Здесь используется база, которая словно тает, открывая сочный розовый цвет. Смело, стильно и так притягательно! — описала такой вариант градиента Татьяна.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

За счет необычного расположения акцентов ногтевая пластина открывает большое поле для творчества. Вы можете дополнительно добавить геометрические рисунки или наклейки цветов, которые будут сочетаться с оттенком окантовки. Главное, не переусердствуйте, всё же главный герой маникюра — градиент.

Солнечный поцелуй

Еще не забыли про модный цвет сливочного масла? Татьяна Красотовская показала, с чем его можно сочетать. Лучше всего он смотрится с натуральной молочной базой, а чтобы ногти выглядели чуточку игриво, владелица салона красоты рекомендует добавить немного блесток.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.comИсточник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com
Источник:

«Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com

Если планируете длительное путешествие, где не будет возможности обновить маникюр, но хочется выглядеть безупречно все дни, из всех этот градиент идеально подойдет. Благодаря цвету отросшие ногти будут почти незаметны, а короткая длина снизит риск неприятных сюрпризов в виде сколов.

Как относитесь к градиенту?

Мой самый любимый дизайн!
Сто лет его не делала, но теперь захотелось
Периодически пробую его с разными цветами
Не мой вариант, лучше сделаю что-то другое
Никогда не делала, но, пожалуй, стоит попробовать
Кнопка для тех, кто не делает маникюр
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Красота Тренд Лето Отпуск Свадьба
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Эту бы человеческую энергию не на ногти, а на дела полезные использовать. Сколько лет ничего не можем поделать с колорадским жуком.
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