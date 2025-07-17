Самый модный маникюр второй половины лета: эти 5 дизайнов вам захочется носить от заката до рассвета

Представьте себе: вы идете по пляжу, а ваши ногти переливаются всеми цветами радуги, привлекая взгляды и завистливые шепоты. Или, возможно, вы предпочитаете более сдержанные оттенки, которые будут идеально сочетаться с деловым костюмом и с купальником? В мире нейл-арта появился новый тренд, который намерен удовлетворить все эти запросы, — градиент. Владелица салона красоты Татьяна Красотовская показала, с какими цветами он будет смотреться особенно актуально и подойдет не только для отпуска.
Кремовая пенка
Как оказалось, тренд на натуральность и градиент отлично сочетаются в карамельном маникюре. Гладкий переход от сливочно-коричневого в кристально-белый. Идеально для любителей природных оттенков — как будто вы только что вернулись с пляжа, где ваши ногти нежно обнимали песок и солнце.
Ненавязчивый дизайн подойдет под любую форму ногтя, но особенно уютно он будет смотреться с формой миндаль. Только не хватает стаканчика айс-латте и легкого летнего романа в руках!
Океанское течение
Маникюр, от которого даже в жаркий день становится прохладно. Его можно сравнить с порывом ветра или волнами на морском пляже — в любом случае когда, как не летом, позволить себе такой яркий градиент?
Маникюр выглядит ярко, и кажется, что он подходит только для вечеринок и отпуска. Но это не так. Благодаря плавному переходу в нейтральный белый цвет его можно сделать на свадьбу, для романтических выходных или просто для удовольствия и носить на работу.
— Маникюр с небесной легкостью. Оттенок безмятежного неба, плавно растворяющийся в чистом белом. Мечтательное и свежее решение! — описала его Татьяна Красотовская.
Нежность цветочных букетов
Идеально для тех, кто любит классику, но с изюминкой. За счет нежных цветов и переливающихся блесток сразу и не скажешь, что перед нами еще один вариант трендового градиента. Его можно сравнить с бутоном розы, сердцевина которого насыщенная, но чем ближе к краям, тем меньше остается пигмента — и кажется, что ему только предстоит распуститься.
Сочетание розового и белого также можно использовать с еще одним трендовым видом градиента, где переход цвета происходит не на каждом ногте, а в целом по всей руке от мизинца к большому пальцу.
Маникюр выглядит очень нежным благодаря переходу от нюда к мерцающему белому.
Сладкая вата
— Градиент с ярким акцентом! Здесь используется база, которая словно тает, открывая сочный розовый цвет. Смело, стильно и так притягательно! — описала такой вариант градиента Татьяна.
За счет необычного расположения акцентов ногтевая пластина открывает большое поле для творчества. Вы можете дополнительно добавить геометрические рисунки или наклейки цветов, которые будут сочетаться с оттенком окантовки. Главное, не переусердствуйте, всё же главный герой маникюра — градиент.
Солнечный поцелуй
Еще не забыли про модный цвет сливочного масла? Татьяна Красотовская показала, с чем его можно сочетать. Лучше всего он смотрится с натуральной молочной базой, а чтобы ногти выглядели чуточку игриво, владелица салона красоты рекомендует добавить немного блесток.
Если планируете длительное путешествие, где не будет возможности обновить маникюр, но хочется выглядеть безупречно все дни, из всех этот градиент идеально подойдет. Благодаря цвету отросшие ногти будут почти незаметны, а короткая длина снизит риск неприятных сюрпризов в виде сколов.
Как относитесь к градиенту?