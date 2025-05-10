Одна девушка не хотела худеть и придумала 8 трюков, делающих фигуру стройнее — вам они точно пригодятся

Иногда с любимыми вещами можно не расставаться — достаточно знать, как их правильно носить Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Редко какая женщина полностью довольна отражением в зеркале. Даже обладательницы стройной фигуры порой хотят спрятать живот, уменьшить бедра или сделать талию заметнее. Но не обязательно изнурять себя тренировками и садиться на жесткую диету, чтобы выглядеть шикарно, — достаточно правильно подобрать одежду. Стилисты уверяют: всё дело в деталях, которые меняют восприятие фигуры. А еще стилисты раскрыли нам 8 лайфхаков, которые помогут вам стать стройнее в считаные минуты.

Вертикальные линии

Золотое правило — вытягивайте образ вверх. Работают удлиненные кардиганы, жилеты, вертикальные полоски в одежде, V-образные вырезы, шарфы. Они визуально делают фигуру выше и стройнее.

Платок — и модно, и красиво, и вытягивает силуэт Источник: Zharikova_style / T.me











— Важно избегать лишней горизонтали на самой широкой части бедер и икр, — рекомендует персональный стилист Анастасия Жарикова.

Правильная посадка

Одежда должна хорошо сидеть по фигуре: не болтаться мешком, но и не врезаться в тело. Слишком узкие вещи сковывают движения и могут подчеркнуть нежелательные нюансы фигуры, а слишком объемные могут добавить грузности. Идеальная посадка — полуприлегающая, с небольшим воздухом между телом и одеждой.

Модный и стильный образ добавит стройности Источник: Zharikova_style / T.me











Акцент на талию

Если вы обладательница выраженной талии — подчеркните ее поясом, ремнем или приталенным кроем. Это поможет создать изящный силуэт. Если талия у вас не ярко выражена, то можно надеть укороченный верх, чтобы обозначить гармоничные пропорции силуэта.

Контрасты и акцент на талии — и силуэт сразу же получается стройнее Источник: Zharikova_style / T.me











Однотонные образы

Монохромные комплекты в одной гамме не только выглядят стильно и дорого, но и «вытягивают» силуэт. Добавьте акцентов в виде аксессуаров, чтобы образ был завершенным и интересным.

И да — черный дополнительно стройнит Источник: Zharikova_style / T.me











Правильные ткани

Выбирайте плотные, но эластичные материалы: костюмную ткань, плотный трикотаж, мягкий деним. Они держат форму и не добавляют ненужного объема.

Пиджак зрительно «вытягивает» силуэт, а аксессуары забирают внимание на себя Источник: Zharikova_style / T.me











— Фактуру лучше выбирать матовую или полуматовую, так как блестящие и лакированные ткани выглядят объемнее, — предупреждает Анастасия Жарикова.

Умные акценты

Подчеркивайте ваши главные достоинства. Хотите подчеркнуть декольте? Выбирайте красивые украшения на шею. Хотите показать изящные запястья? Закатайте рукава. А те зоны, которые выделять не хочется, можно просто прикрыть.

Стильный и практичный образ, который легко повторить самостоятельно Источник: Zharikova_style / T.me











Асимметричные детали

Асимметрия в одежде делает образ легким — косые линии вытягивают силуэт и отвлекают от тяжести форм. Попробуйте небрежно заправить футболку только с одной стороны — будете выглядеть и стильно, и непринужденно. То же с рубашкой: легкая небрежность работает лучше строгой симметрии.

И талию подчеркнуть, и лишнее скрыть Источник: Zharikova_style / T.me











Подходящая обувь

Небольшой устойчивый каблук, вытянутый мыс или обувь в тон брюк и колготок создадут эффект более длинных ног. Это делает силуэт легче. Не стоит мучиться на высокой платформе или слишком высоком каблуке, в моде давно комфорт и удобство.

Всё дело в деталях Источник: Zharikova_style / T.me











— И моя главная рекомендация: чаще улыбайтесь! Хорошее настроение и уверенность в себе стройнят лучше любого стилистического приема. Поэтому самый главный лайфхак — любить себя, пробовать новое в стиле и получать удовольствие от своего отражения в зеркале, — заключает Анастасия Жарикова.