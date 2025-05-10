Одна девушка не хотела худеть и придумала 8 трюков, делающих фигуру стройнее — вам они точно пригодятся

Редко какая женщина полностью довольна отражением в зеркале. Даже обладательницы стройной фигуры порой хотят спрятать живот, уменьшить бедра или сделать талию заметнее. Но не обязательно изнурять себя тренировками и садиться на жесткую диету, чтобы выглядеть шикарно, — достаточно правильно подобрать одежду. Стилисты уверяют: всё дело в деталях, которые меняют восприятие фигуры. А еще стилисты раскрыли нам 8 лайфхаков, которые помогут вам стать стройнее в считаные минуты.
Вертикальные линии
Золотое правило — вытягивайте образ вверх. Работают удлиненные кардиганы, жилеты, вертикальные полоски в одежде, V-образные вырезы, шарфы. Они визуально делают фигуру выше и стройнее.
— Важно избегать лишней горизонтали на самой широкой части бедер и икр, — рекомендует персональный стилист Анастасия Жарикова.
Правильная посадка
Одежда должна хорошо сидеть по фигуре: не болтаться мешком, но и не врезаться в тело. Слишком узкие вещи сковывают движения и могут подчеркнуть нежелательные нюансы фигуры, а слишком объемные могут добавить грузности. Идеальная посадка — полуприлегающая, с небольшим воздухом между телом и одеждой.
Акцент на талию
Если вы обладательница выраженной талии — подчеркните ее поясом, ремнем или приталенным кроем. Это поможет создать изящный силуэт. Если талия у вас не ярко выражена, то можно надеть укороченный верх, чтобы обозначить гармоничные пропорции силуэта.
Однотонные образы
Монохромные комплекты в одной гамме не только выглядят стильно и дорого, но и «вытягивают» силуэт. Добавьте акцентов в виде аксессуаров, чтобы образ был завершенным и интересным.
Правильные ткани
Выбирайте плотные, но эластичные материалы: костюмную ткань, плотный трикотаж, мягкий деним. Они держат форму и не добавляют ненужного объема.
— Фактуру лучше выбирать матовую или полуматовую, так как блестящие и лакированные ткани выглядят объемнее, — предупреждает Анастасия Жарикова.
Умные акценты
Подчеркивайте ваши главные достоинства. Хотите подчеркнуть декольте? Выбирайте красивые украшения на шею. Хотите показать изящные запястья? Закатайте рукава. А те зоны, которые выделять не хочется, можно просто прикрыть.
Асимметричные детали
Асимметрия в одежде делает образ легким — косые линии вытягивают силуэт и отвлекают от тяжести форм. Попробуйте небрежно заправить футболку только с одной стороны — будете выглядеть и стильно, и непринужденно. То же с рубашкой: легкая небрежность работает лучше строгой симметрии.
Подходящая обувь
Небольшой устойчивый каблук, вытянутый мыс или обувь в тон брюк и колготок создадут эффект более длинных ног. Это делает силуэт легче. Не стоит мучиться на высокой платформе или слишком высоком каблуке, в моде давно комфорт и удобство.
— И моя главная рекомендация: чаще улыбайтесь! Хорошее настроение и уверенность в себе стройнят лучше любого стилистического приема. Поэтому самый главный лайфхак — любить себя, пробовать новое в стиле и получать удовольствие от своего отражения в зеркале, — заключает Анастасия Жарикова.
А вы худеете или скрываете?