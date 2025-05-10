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Стиль и красота Модные советы Обзор Одна девушка не хотела худеть и придумала 8 трюков, делающих фигуру стройнее — вам они точно пригодятся

Одна девушка не хотела худеть и придумала 8 трюков, делающих фигуру стройнее — вам они точно пригодятся

Цифры на весах, может, и не изменятся, но внешние перемены вы точно заметите

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Иногда с любимыми вещами можно не расставаться&nbsp;— достаточно знать, как их правильно носить | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИногда с любимыми вещами можно не расставаться&nbsp;— достаточно знать, как их правильно носить | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Иногда с любимыми вещами можно не расставаться — достаточно знать, как их правильно носить

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Редко какая женщина полностью довольна отражением в зеркале. Даже обладательницы стройной фигуры порой хотят спрятать живот, уменьшить бедра или сделать талию заметнее. Но не обязательно изнурять себя тренировками и садиться на жесткую диету, чтобы выглядеть шикарно, — достаточно правильно подобрать одежду. Стилисты уверяют: всё дело в деталях, которые меняют восприятие фигуры. А еще стилисты раскрыли нам 8 лайфхаков, которые помогут вам стать стройнее в считаные минуты.

Вертикальные линии

Золотое правило — вытягивайте образ вверх. Работают удлиненные кардиганы, жилеты, вертикальные полоски в одежде, V-образные вырезы, шарфы. Они визуально делают фигуру выше и стройнее.

Платок&nbsp;— и модно, и красиво, и вытягивает силуэт | Источник: Zharikova_style / T.meПлаток&nbsp;— и модно, и красиво, и вытягивает силуэт | Источник: Zharikova_style / T.me

Платок — и модно, и красиво, и вытягивает силуэт

Источник:

Zharikova_style / T.me

— Важно избегать лишней горизонтали на самой широкой части бедер и икр, — рекомендует персональный стилист Анастасия Жарикова.

Правильная посадка

Одежда должна хорошо сидеть по фигуре: не болтаться мешком, но и не врезаться в тело. Слишком узкие вещи сковывают движения и могут подчеркнуть нежелательные нюансы фигуры, а слишком объемные могут добавить грузности. Идеальная посадка — полуприлегающая, с небольшим воздухом между телом и одеждой.

Модный и стильный образ добавит стройности | Источник: Zharikova_style / T.meМодный и стильный образ добавит стройности | Источник: Zharikova_style / T.me

Модный и стильный образ добавит стройности

Источник:

Zharikova_style / T.me

Акцент на талию

Если вы обладательница выраженной талии — подчеркните ее поясом, ремнем или приталенным кроем. Это поможет создать изящный силуэт. Если талия у вас не ярко выражена, то можно надеть укороченный верх, чтобы обозначить гармоничные пропорции силуэта.

Контрасты и акцент на талии&nbsp;— и силуэт сразу же получается стройнее | Источник: Zharikova_style / T.meКонтрасты и акцент на талии&nbsp;— и силуэт сразу же получается стройнее | Источник: Zharikova_style / T.me

Контрасты и акцент на талии — и силуэт сразу же получается стройнее

Источник:

Zharikova_style / T.me

Однотонные образы

Монохромные комплекты в одной гамме не только выглядят стильно и дорого, но и «вытягивают» силуэт. Добавьте акцентов в виде аксессуаров, чтобы образ был завершенным и интересным.

И да&nbsp;— черный дополнительно стройнит | Источник: Zharikova_style / T.meИ да&nbsp;— черный дополнительно стройнит | Источник: Zharikova_style / T.me

И да — черный дополнительно стройнит

Источник:

Zharikova_style / T.me

Правильные ткани

Выбирайте плотные, но эластичные материалы: костюмную ткань, плотный трикотаж, мягкий деним. Они держат форму и не добавляют ненужного объема.

Пиджак зрительно «вытягивает» силуэт, а аксессуары забирают внимание на себя | Источник: Zharikova_style / T.meПиджак зрительно «вытягивает» силуэт, а аксессуары забирают внимание на себя | Источник: Zharikova_style / T.me

Пиджак зрительно «вытягивает» силуэт, а аксессуары забирают внимание на себя

Источник:

Zharikova_style / T.me

— Фактуру лучше выбирать матовую или полуматовую, так как блестящие и лакированные ткани выглядят объемнее, — предупреждает Анастасия Жарикова.

Умные акценты

Подчеркивайте ваши главные достоинства. Хотите подчеркнуть декольте? Выбирайте красивые украшения на шею. Хотите показать изящные запястья? Закатайте рукава. А те зоны, которые выделять не хочется, можно просто прикрыть.

Стильный и практичный образ, который легко повторить самостоятельно | Источник: Zharikova_style / T.meСтильный и практичный образ, который легко повторить самостоятельно | Источник: Zharikova_style / T.me

Стильный и практичный образ, который легко повторить самостоятельно

Источник:

Zharikova_style / T.me

Асимметричные детали

Асимметрия в одежде делает образ легким — косые линии вытягивают силуэт и отвлекают от тяжести форм. Попробуйте небрежно заправить футболку только с одной стороны — будете выглядеть и стильно, и непринужденно. То же с рубашкой: легкая небрежность работает лучше строгой симметрии.

И талию подчеркнуть, и лишнее скрыть | Источник: Zharikova_style / T.meИ талию подчеркнуть, и лишнее скрыть | Источник: Zharikova_style / T.me

И талию подчеркнуть, и лишнее скрыть

Источник:

Zharikova_style / T.me

Подходящая обувь

Небольшой устойчивый каблук, вытянутый мыс или обувь в тон брюк и колготок создадут эффект более длинных ног. Это делает силуэт легче. Не стоит мучиться на высокой платформе или слишком высоком каблуке, в моде давно комфорт и удобство.

Всё дело в деталях | Источник: Zharikova_style / T.meВсё дело в деталях | Источник: Zharikova_style / T.me

Всё дело в деталях

Источник:

Zharikova_style / T.me

— И моя главная рекомендация: чаще улыбайтесь! Хорошее настроение и уверенность в себе стройнят лучше любого стилистического приема. Поэтому самый главный лайфхак — любить себя, пробовать новое в стиле и получать удовольствие от своего отражения в зеркале, — заключает Анастасия Жарикова.

А вы худеете или скрываете?

Худею
Скрываю
Не худею и не скрываю — я прекрасна!
Мне некуда худеть
Мне нечего скрывать!
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Стилист Женская одежда Стройная фигура Красота Юбка Блузка Брюки Аксессуары Платок Фотографии Похудевшая Выбор пальто
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