Самая обаятельная и привлекательная: 5 причесок для девочек на выпускной в школу — для длинных волос

Простота и элегантность остаются в тренде в 2025 году Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Платье, макияж, маникюр, туфли — сколько всего нужно учесть для идеального образа на выпускной. Но все усилия будут напрасны, если не завершить всё подходящей прической. Укладка, которая постоянно цепляется за платье и мешает танцевать, или стрижка, устаревшая еще несколько лет назад и вызывающая больше смех, чем зависть одноклассниц, — и врагу такого не пожелаешь. Вместе с топовым мастером Светланой Коротеевой мы разобрались, какие прически станут хитом этого сезона и при этом не потребуют долгих часов у зеркала.

Объемный бант

Эффектная прическа не всегда сложная. Если времени на сборы в обрез, стилист рекомендует сделать обычный хвост, который будет смотреться по-особенному с объемным бантом. Такую прическу вы неоднократно могли видеть у диснеевских принцесс и юных звезд TikToka, а те и другие — эксперты в моде и стиле.

Источник: svetlana_koroteeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Не стоит забывать о тренде этого года — большом банте в прическе с хвостом. Он смотрится на волосах оригинально и красиво, добавляя образу шика и привлекая внимание окружающих. Дополнив бантом прическу «хвост», вы создадите очень стильную укладку, — рассказала Светлана Коротеева.

Светлана Коротеева — топ-стилист по прическам и создатель бренда украшений ручной работы. Ее работы получили признание в зарубежных изданиях и у мастеров из США и Европы. Стаж работы 10 лет.

Хвост

Источник: svetlana_koroteeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В тренде стильная и практичная прическа — хвост. Его можно сделать как низким, так и высоким, а также добавить объем с помощью текстуры. Чтобы подчеркнуть образ, можно украсить хвост прядью своих волос, лентой или бантом в тон платья.

Для гладкого хвоста необходимо использовать гель легкой фиксации или воск, они уберут торчащие пряди на весь вечер. Светлана Коротеева (Хуштова) топовый стилист по прическам

В качестве дополнительных элементов в хвост можно добавить заколки, жемчужные бусы, шарфы из кожи или ткани, цепочки.

Для создания образа, который подчеркнет изящество и нежность, можно использовать гладкий хвост или узел. Эти элементы будут отлично смотреться на вечерних мероприятиях и станут фаворитами среди любителей классики.

Эффект мокрых волос

Трендовая прическа для дерзких и роковых, которая отлично подойдет под длинное элегантное платье. «Мокрый эффект» будет смотреться как на кудрявых, так и на прямых волосах. Светлана рассказала, как легко сделать такую прическу дома.

Источник: svetlana_koroteeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— На влажные волосы нанесите порцию пены, мусса или геля для укладки легкой фиксации. После этого равномерно распределите средство по всей длине. Прочеши расческой с редкими зубчиками, чтобы создать текстурный эффект. Просуши волосы с помощью фена, используя насадку-диффузор. На последнем этапе зафиксируй полученную укладку с помощью жидкого лака, — рассказала этапы создания мастер.

Основное правило при создании: не переусердствуйте со средствами для укладки, иначе получится эффект немытых волос без объема.

Голливудские волны

Бессмертная классика, проверенная временем. Заново голливудские волны ввели в моду такие мировые звезды, как Лана Дель Рей, Джиджи Хадид и Тейлор Свифт. Отдельная прелесть такой укладки — она способна превратить любой лук с вечерним платьем в образ с ковровой дорожки. Волна может быть холодной, пышной, с прямым или с косым пробором.

Источник: gigihadid / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Важное условие удачной укладки — ровная линия среза волос. С низа затылочной зоны возьми волосы равными небольшими прядями и крути на плойку жгутом. Каждую прядь фиксируй зажимом и оставь остывать в таком положении. Этим способом крути все волосы поочередно. Когда волосы остынут, гребнем с крупными зубьями прочесывай всю длину волос, фиксируя лаком средней фиксации по всей длине.

Косички

Косички — одна из самых популярных причесок у клиенток Светланы. Особенно свежо и стильно косы смотрятся с распущенными волосами. Если захотите повторить такую прическу дома, вам потребуется помощь подруги или мамы.

Источник: svetlana_koroteeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Создайте текстуру локонов по всей длине волос с помощью утюжка или плойки. Зафиксируйте солевым спреем или лаком легкой фиксации. При плетении косичек используйте крем для волос, нанося его на кончики пальцев. Так работа будет выглядеть чище и опрятнее, — делится лайфхаком Светлана.

Пучок

В тренде остаются и простые прически, такие как небрежные пучки. Они добавляют образу элегантности и универсальны для любого стиля. Чтобы создать модный пучок, достаточно выполнить несколько простых действий.

Источник: svetlana_koroteeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— На макушке добавьте немного объема начесом. Соберите волосы в хвост резинкой. Разделите пряди пополам. Закрутите в жгут и обмотайте вокруг резинки, фиксируя невидимками. Чтобы пучок получился гладким, используйте качественные гели и жидкий лак, — поделилась мастер.