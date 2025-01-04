Красотка на пенсии: как выглядит 64-летняя модель — бабушка двух внуков и успешная бизнесвумен

Наталье Барышниковой 64 года, она бабушка двух внуков, успешная бизнесвумен и эйдж-модель. В мир стиля и красоты женщина пришла недавно, но уже успела сняться в рекламе коттеджного поселка, магазинов модной одежды и поучаствовать в дефиле самарских дизайнеров.
Нашим коллегам из 63.RU Наталья рассказала, как совмещает руководство бизнесом с участием в модных показах и почему закрашенная седина лишила ее участия в съемках.
Карьере Натальи в стильном бизнесе отчасти поспособствовали дети. Сын и дочь оплатили ей сертификат в школу моделей. Там восходящая звезда подиумов научилась делать правильный макияж, отработала позинг и профессиональную походку. А еще тотально обновила гардероб — оказалось, что вся имеющаяся у Натальи одежда не подходит и ее нужно выкинуть.