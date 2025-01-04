Красотка на пенсии: как выглядит 64-летняя модель — бабушка двух внуков и успешная бизнесвумен

Большинство самых ярких событий у начинающей модели пришлось на вторую половину жизни: в 45 лет она получила второе высшее, в 52 впервые села за руль, в 54 вышла замуж во второй раз, в 58 открыла бизнес по продаже измерительных инструментов, в 60 переехала в Самару Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Наталье Барышниковой 64 года, она бабушка двух внуков, успешная бизнесвумен и эйдж-модель. В мир стиля и красоты женщина пришла недавно, но уже успела сняться в рекламе коттеджного поселка, магазинов модной одежды и поучаствовать в дефиле самарских дизайнеров.

Нашим коллегам из 63.RU Наталья рассказала, как совмещает руководство бизнесом с участием в модных показах и почему закрашенная седина лишила ее участия в съемках.

Источник: Алексей Ногинский, агентство BAYRA models