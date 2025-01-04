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Стиль и красота эксклюзив Красотка на пенсии: как выглядит 64-летняя модель — бабушка двух внуков и успешная бизнесвумен

Красотка на пенсии: как выглядит 64-летняя модель — бабушка двух внуков и успешная бизнесвумен

Наталья Барышникова покорила глянец и участвует в модных показах

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Большинство самых ярких событий у начинающей модели пришлось на вторую половину жизни: в 45 лет она получила второе высшее, в 52 впервые села за руль, в 54 вышла замуж во второй раз, в 58 открыла бизнес по продаже измерительных инструментов, в 60 переехала в Самару

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Наталье Барышниковой 64 года, она бабушка двух внуков, успешная бизнесвумен и эйдж-модель. В мир стиля и красоты женщина пришла недавно, но уже успела сняться в рекламе коттеджного поселка, магазинов модной одежды и поучаствовать в дефиле самарских дизайнеров.

Нашим коллегам из 63.RU Наталья рассказала, как совмещает руководство бизнесом с участием в модных показах и почему закрашенная седина лишила ее участия в съемках.

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Карьере Натальи в стильном бизнесе отчасти поспособствовали дети. Сын и дочь оплатили ей сертификат в школу моделей. Там восходящая звезда подиумов научилась делать правильный макияж, отработала позинг и профессиональную походку. А еще тотально обновила гардероб — оказалось, что вся имеющаяся у Натальи одежда не подходит и ее нужно выкинуть.

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