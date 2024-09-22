Удлиняют ноги: рассказываем все о брюках палаццо, которые идут всем и всегда

Брюки палаццо идеально впишутся в гардероб модницы Источник: Тамара Оганесян











Лето сменилось осенью, и модницы задаются вопросом, как обновить свой гардероб. Взгляд падает на палаццо, которые уже не первый сезон затмевают другие типы женских брюк. Стилист Тамара Оганесян рассказывает UFA1.RU, почему широкие штанины в таком почете, и объясняет, как их стилизовать и с чем сочетать.

Брюки, которые подойдут всем и ко всему

Если вы задаетесь вопросом, имеется ли волшебная палочка-выручалочка, когда нечего надеть, сразу говорю: брюки палаццо. Они подходят подо всё. Утренник или выпускной у ребенка? Деловая встреча? Танцы с подругами? Палаццо идеально подойдут везде, да так, что вы сможете выглядеть красиво и вам будет комфортно.

Это абсолютно универсальный фасон и подходит всем типам фигур. Они стройнят, обрамляют бедра, удлиняют ноги, а талия прочерчивается даже у тех, кто ее у себя с рождения не замечал. Если комплексуете из-за ног, палаццо — ваше спасение: тоненькие, толстые, иксообразные, какие угодно ноги — в палаццо вы сможете чувствовать себя увереннее.

Вам не идут брюки? Вы просто не умеете их носить. Тамара Оганесян стилист

Говорят, эти брюки придумала легендарная Коко Шанель. Она действительно любила показаться на публике в штанах мужского кроя, которые легко спутать с палаццо. На самом деле этот фасон стал широко популярен в 50-х годах после показа коллекции итальянского дизайнера Эмилио Пуччи. Но еще раньше палаццо появились в Японии и использовались для верховой езды.

Ну да ладно с историей. Некоторые жалуются, что, мол, ой, им эти палаццо не идут. Вы просто не умеете их носить. Нужно всего лишь подобрать брюки правильной длины, а вот это уже не так-то просто, но сейчас я вам всё объясню.

Правильной длины — значит в пол. Важно, чтобы ноги не казались короткими, определиться с посадкой — средней или завышенной. Заранее выберете обувь — вы обычно на каблуках или на плоском ходу? Впрочем, есть секретики, чтобы брюки подходили и туда, и туда.

Легко просчитаться на сантиметр, если вещь села после стирки или, допустим, вы одолжили ее у подруги. Потом будете жаловаться, что вам палаццо не идут. Четко в пол! Никак не короче.

Теперь о ткани. Она не должна быть слишком плотной и стоять колом. Она должна фалдить, быть пластичной и струящейся. Брюки не должны тянуть в бедрах — будто вы только что из отпуска, где «всё включено», и штаны на вас вот-вот лопнут по швам. Но и слишком широкие брюки брать нельзя (вы же не хотите, чтобы они выглядели как юбка).

А теперь покажу, как смотрятся палаццо с другими вещами и с чем их лучше надевать. Возьмем классические черные палаццо и посмотрим, как они смотрятся в комбинации с остальной одеждой.

Для начала подберем образ, который подойдет для делового дресс-кода: на работу, переговоры с клиентом, собеседование. С палаццо в данном случае отлично будет смотреться классическая рубашка — обратите внимание, что эта рубашка обычного размера, не оверсайз.

Брюки — 9 тысяч рублей, рубашка — около 5 тысяч рублей Источник: Тамара Оганесян











В офисах привычнее белый верх, но разнообразить слишком уж тривиальный образ, чуть добавив игривости и сохранив деловое настроение, можно другими цветами и оттенками. Подойдет и голубой, и синий, и шоколадный, и баклажановый, и популярный в этом сезоне бордо.

Жилет — 8 тысяч рублей Источник: Тамара Оганесян











Брюки и рубашку можно дополнить пиджаком или жилетом любого фасона. Я выбрала удлиненный жилет, который соответствует нашим деловым задачам, но в то же время не ограничивает образ стенами офиса.

Если мы хотим эти брюки сделать более праздничными, чтобы «выйти из офиса» — на бизнес-завтрак, банкет по поводу дня рождения или даже на выпускной к ребенку в детском саду и школе, то их стоит скомбинировать с туфлями на высоком каблуке и жакетом, который смотрится нарядно, но не броско.

Жакет довольно плотный, держит форму, аккуратные швы, качественная фурнитура. Стоит 9 тысяч рублей Источник: Тамара Оганесян











Если высокий каблук — не про вас, то подойдут лоферы, оксфорды и другая обувь на плоском ходу (только не забывайте про длину брюк — в пол, никак иначе). На то, чтобы облачиться в такой наряд, потребуется столько же времени, что и на спортивный костюм, а выглядеть будете куда элегантнее.

Теперь к нашим палаццо подберем что-то более расслабленное, чтобы не стесняло движений. Я называю это луком выходного дня, когда можно полениться и хочется максимум комфорта. Любительницы спортивного стиля должны оценить, потому что к образу подойдут кроссовки и кеды.

Супергмягкое поло за 6 тысяч рублей Источник: Тамара Оганесян











Для этого возьмем поло, которое тоже снова на пике популярности. Их много на любой вкус — и с длинным рукавом, и с коротким. Вообще, тренд вне времени. Если вам такие вещи нравятся, берите, не раздумывая, они будут актуальны и через 5–10 лет.

Я взяла поло с длинным рукавом, который пошит как свитер, — супермягкая вещь, которая тебя словно окутывает, обнимает. Как альтернатива подойдут еще свитшот или толстовка. Что бы вы ни выбрали, добавляйте это к вашим брюкам, надевайте кеды и смело идите по делам, в магазин или на прогулку с детьми. И будет видно, что в выходной вы умеете не напрягаться и в то же время выглядеть стильно.

Лонгслив за 5 тысяч рублей Источник: Тамара Оганесян











Еще один повседневный образ для любителей минимализма и сдержанного стиля. Он подойдет и для работы, и для учебы, и для встречи в кафе или кино (не путать с романтическим свиданием). К слову, этот лонгслив, несмотря на шерсть в составе, тоже очень мягкий, и об этом вам говорит человек, который начинает чесаться от любой ворсинки.

Разумеется, палаццо хороши не только в черном цвете. Пусть они будут и песочные, и шоколадные. Вот, допустим, белый — праздничный цвет. Отличный вариант для дам, которые не признают юбки и платья как явление, но всё-таки хотят выглядеть женственно и нарядно.

Почти такие же палаццо, но за 6600 рублей и с рубашкой за 5000 рублей Источник: Тамара Оганесян











Все привыкли, что «белый верх, черный низ» — это деловой дресс-код. Стоит поменять их местами, сочетание этих же цветов теряет свою строгость и становится более праздничным. Если еще черный верх — в случае как рубашка на фото — пошит с узорами и рюшечками, получится интересный образ.

Кардиган за 8 тысяч рублей Источник: Тамара Оганесян











Вот вариант еще ярче. Белые палаццо комбинируем с малиновым кардиганом — всё-таки впереди долгий холодный сезон. В таком виде и на свидание можно, и на светском рауте не потеряетесь. Но важный момент: белые брюки могут просвечивать, поэтому, подруги, не прогадайте с выбором белья.

На последнем примере можно убедиться в одном из главных преимуществ брюк. Сами они обычно представлены в базовых цветах, поэтому легко впишутся в гардероб и тех, кто предпочитает сдержанные гаммы, и тех, кто любит яркость, потому что палаццо, хоть белые, хоть черные, отлично сочетаются с остальными цветами.

Ну и опять же они подойдут и к торжествам, и к деловым мероприятиям, и для досуга. В общем, не просто вещь, а палочка-выручалочка.

Тамара Оганесян Стилист Найдите ДНК вашего собственного стиля

И напоследок: пока я обходила магазины в поисках вещей к новому сезону, была поражена. Если вещь качественная, то цена улетает в космос, но всё же, даже если цифры на бирке вас не испугают, присмотритесь внимательнее, чтобы не потратиться на сшитую как попало одежду.