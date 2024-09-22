Удлиняют ноги: рассказываем все о брюках палаццо, которые идут всем и всегда

Лето сменилось осенью, и модницы задаются вопросом, как обновить свой гардероб. Взгляд падает на палаццо, которые уже не первый сезон затмевают другие типы женских брюк. Стилист Тамара Оганесян рассказывает UFA1.RU, почему широкие штанины в таком почете, и объясняет, как их стилизовать и с чем сочетать.
Брюки, которые подойдут всем и ко всему
Если вы задаетесь вопросом, имеется ли волшебная палочка-выручалочка, когда нечего надеть, сразу говорю: брюки палаццо. Они подходят подо всё. Утренник или выпускной у ребенка? Деловая встреча? Танцы с подругами? Палаццо идеально подойдут везде, да так, что вы сможете выглядеть красиво и вам будет комфортно.
Это абсолютно универсальный фасон и подходит всем типам фигур. Они стройнят, обрамляют бедра, удлиняют ноги, а талия прочерчивается даже у тех, кто ее у себя с рождения не замечал. Если комплексуете из-за ног, палаццо — ваше спасение: тоненькие, толстые, иксообразные, какие угодно ноги — в палаццо вы сможете чувствовать себя увереннее.
Вам не идут брюки? Вы просто не умеете их носить.
Говорят, эти брюки придумала легендарная Коко Шанель. Она действительно любила показаться на публике в штанах мужского кроя, которые легко спутать с палаццо. На самом деле этот фасон стал широко популярен в 50-х годах после показа коллекции итальянского дизайнера Эмилио Пуччи. Но еще раньше палаццо появились в Японии и использовались для верховой езды.
Ну да ладно с историей. Некоторые жалуются, что, мол, ой, им эти палаццо не идут. Вы просто не умеете их носить. Нужно всего лишь подобрать брюки правильной длины, а вот это уже не так-то просто, но сейчас я вам всё объясню.
Правильной длины — значит в пол. Важно, чтобы ноги не казались короткими, определиться с посадкой — средней или завышенной. Заранее выберете обувь — вы обычно на каблуках или на плоском ходу? Впрочем, есть секретики, чтобы брюки подходили и туда, и туда.
Легко просчитаться на сантиметр, если вещь села после стирки или, допустим, вы одолжили ее у подруги. Потом будете жаловаться, что вам палаццо не идут. Четко в пол! Никак не короче.
Теперь о ткани. Она не должна быть слишком плотной и стоять колом. Она должна фалдить, быть пластичной и струящейся. Брюки не должны тянуть в бедрах — будто вы только что из отпуска, где «всё включено», и штаны на вас вот-вот лопнут по швам. Но и слишком широкие брюки брать нельзя (вы же не хотите, чтобы они выглядели как юбка).
А теперь покажу, как смотрятся палаццо с другими вещами и с чем их лучше надевать. Возьмем классические черные палаццо и посмотрим, как они смотрятся в комбинации с остальной одеждой.
Для начала подберем образ, который подойдет для делового дресс-кода: на работу, переговоры с клиентом, собеседование. С палаццо в данном случае отлично будет смотреться классическая рубашка — обратите внимание, что эта рубашка обычного размера, не оверсайз.
В офисах привычнее белый верх, но разнообразить слишком уж тривиальный образ, чуть добавив игривости и сохранив деловое настроение, можно другими цветами и оттенками. Подойдет и голубой, и синий, и шоколадный, и баклажановый, и популярный в этом сезоне бордо.
Брюки и рубашку можно дополнить пиджаком или жилетом любого фасона. Я выбрала удлиненный жилет, который соответствует нашим деловым задачам, но в то же время не ограничивает образ стенами офиса.
Если мы хотим эти брюки сделать более праздничными, чтобы «выйти из офиса» — на бизнес-завтрак, банкет по поводу дня рождения или даже на выпускной к ребенку в детском саду и школе, то их стоит скомбинировать с туфлями на высоком каблуке и жакетом, который смотрится нарядно, но не броско.
Если высокий каблук — не про вас, то подойдут лоферы, оксфорды и другая обувь на плоском ходу (только не забывайте про длину брюк — в пол, никак иначе). На то, чтобы облачиться в такой наряд, потребуется столько же времени, что и на спортивный костюм, а выглядеть будете куда элегантнее.
Теперь к нашим палаццо подберем что-то более расслабленное, чтобы не стесняло движений. Я называю это луком выходного дня, когда можно полениться и хочется максимум комфорта. Любительницы спортивного стиля должны оценить, потому что к образу подойдут кроссовки и кеды.
Для этого возьмем поло, которое тоже снова на пике популярности. Их много на любой вкус — и с длинным рукавом, и с коротким. Вообще, тренд вне времени. Если вам такие вещи нравятся, берите, не раздумывая, они будут актуальны и через 5–10 лет.
Я взяла поло с длинным рукавом, который пошит как свитер, — супермягкая вещь, которая тебя словно окутывает, обнимает. Как альтернатива подойдут еще свитшот или толстовка. Что бы вы ни выбрали, добавляйте это к вашим брюкам, надевайте кеды и смело идите по делам, в магазин или на прогулку с детьми. И будет видно, что в выходной вы умеете не напрягаться и в то же время выглядеть стильно.
Еще один повседневный образ для любителей минимализма и сдержанного стиля. Он подойдет и для работы, и для учебы, и для встречи в кафе или кино (не путать с романтическим свиданием). К слову, этот лонгслив, несмотря на шерсть в составе, тоже очень мягкий, и об этом вам говорит человек, который начинает чесаться от любой ворсинки.
Разумеется, палаццо хороши не только в черном цвете. Пусть они будут и песочные, и шоколадные. Вот, допустим, белый — праздничный цвет. Отличный вариант для дам, которые не признают юбки и платья как явление, но всё-таки хотят выглядеть женственно и нарядно.
Все привыкли, что «белый верх, черный низ» — это деловой дресс-код. Стоит поменять их местами, сочетание этих же цветов теряет свою строгость и становится более праздничным. Если еще черный верх — в случае как рубашка на фото — пошит с узорами и рюшечками, получится интересный образ.
Вот вариант еще ярче. Белые палаццо комбинируем с малиновым кардиганом — всё-таки впереди долгий холодный сезон. В таком виде и на свидание можно, и на светском рауте не потеряетесь. Но важный момент: белые брюки могут просвечивать, поэтому, подруги, не прогадайте с выбором белья.
На последнем примере можно убедиться в одном из главных преимуществ брюк. Сами они обычно представлены в базовых цветах, поэтому легко впишутся в гардероб и тех, кто предпочитает сдержанные гаммы, и тех, кто любит яркость, потому что палаццо, хоть белые, хоть черные, отлично сочетаются с остальными цветами.
Ну и опять же они подойдут и к торжествам, и к деловым мероприятиям, и для досуга. В общем, не просто вещь, а палочка-выручалочка.
Найдите ДНК вашего собственного стиля
И напоследок: пока я обходила магазины в поисках вещей к новому сезону, была поражена. Если вещь качественная, то цена улетает в космос, но всё же, даже если цифры на бирке вас не испугают, присмотритесь внимательнее, чтобы не потратиться на сшитую как попало одежду.
Как относитесь к брюкам палаццо?