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Стиль и красота обзор Тише воды: в России завирусился новый модный тренд — объясняем, кто такая Demure Girl и как ею стать

Тише воды: в России завирусился новый модный тренд — объясняем, кто такая Demure Girl и как ею стать

Очередной Girl-тренд особенно понравится тревожным родителям — наконец-то в моде приличия

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В соцсетях завирусился новый тренд на скромность — разбираемся, в чем суть

В Сети со скоростью света распространяется новый тренд — Demure Girl («скромная девушка» в переводе). Полагаем, вы уже догадались, что речь идет о девице, тихой и естественно красивой. Скромницы пришли на смену дерзким бунтаркам brat — еще одно течение у молодого поколения. NGS.RU рассказывает, откуда у тренда ноги растут и почему пользовательницы TikTok и прочих визуальных платформ поголовно примеряют на себя роль скромниц.

Очередная «герл» регулярно появляется на просторах интернета. Ее мгновенно объявляют трендом, следом сыплется контент в духе заявленной эстетики. Правда, история эта скоротечна — «герлы» слишком быстро сменяют друга.

Тихая скромница

Новый тренд: скромность и кротость

Demure Girl — роскошные скромницы. Очередной тренд, который завирусился в TikTok. Сложно отследить историю его появления — он просто есть. В какой-то момент образ бунтарки brat наскучил, и вектор мышления сменился. Быть дерзкой и яркой стало не модно, девушки перешли на «светлую» сторону.

Кто такая Demure Girl? У нее незаметный макияж, она не надевает все кричащее из своего гардероба и старается как можно меньше выделяться и привлекать к себе внимание.

Примером Demure Girl можно назвать актрис Юлию Снигирь, Анну Пересильд, Паулину Андрееву, Равшану Куркову. Еще «тихими скромницами» окрестили певиц Алсу и Стефанию Маликову.

На фото та самая Джулс Либрон, которая начала тренд на demure

Первой о Demure заговорила тиктокерша с миллионной аудиторией Джулс Либрон. Практически в каждом опубликованном ею видео проскальзывает demure в значении «я не такая, как все, я воспитанная, приличная, соблюдаю правила, не скандалю и не несусь вперед паровоза».

Тренд подхватили другие пользователи, а фраза very mindful, very demure стала его визитной карточкой. Девушки буквально завалили Сеть контентом, рассказывая о том, насколько скромно и деликатно они подают себя в обществе. Сравнимо с «тихой роскошью» и намеком на элиту: перед нами благовоспитанная девица с безупречными манерами.

Кто такая Brat?

Британская певица Charli XCX задала тренд на эстетику Brat

Расскажем и о другой стороне медали — вышеупомянутой уже немодной Brat Girl. Подоплека тренда — политическая, но, опустив подробности, перейдем к сути. В английском это слово ругательное, переводится как «отродье» или «паршивец».

Несмотря на негативный подтекст, обозначение обзавелось эстетикой и стало трендом. По словам певицы Charli XCX, которая занесла тренд в массы, Brat — это неряшливая девчонка, которая любит вечеринки и творит, как и положено в юности, глупости. Brat неважно чужое мнение — плевать она на него хотела.

Эстетика Brat — это слегка неопрятные вещи, футболки с кричащими надписями или принтами, даже с пятном от кофе. Рваные топы или необработанные рваные края свитера. Смысл в том, чтобы с помощью тренда обуздать внутренний хаос, полюбить себя и не утратить любовь к жизни и приключениям, даже если они закончатся мелкими неприятностями.

Мифическая королева — It Girl

It Girl — это собирательный образ идеальной особы

Среди девичьих трендов, направленных на внешний облик и манеру поведения, существует иерархия. Преобладает над всеми та самая «эта девушка». It Girl можно назвать королевой всех Girls. И это не тренд, а, скажем, икона, на которую хотят равняться.

Пользователи соцсетей под It Girl понимают привлекательных и уверенных в себе девушек и женщин, которые четко знают, чего хотят. Они умны, обаятельны и сексуальны. It Girl — это тренд, который направлен на самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам.

Как и любой тренд, образ It Girl имеет свою эстетику, которая может меняться с течением времени. Сегодня эстетика It Girl — это успешность, изящество, дороговизна и безупречность. It Girl всt делает правильно, идеально: успевает проснуться с первыми лучами солнца, занимается йогой, готовит тост с авокадо на завтрак, надевает красивую стильную одежду, отправляется по делам, — и все у нее получается.

Какие еще бывают Girls?

Pick Me Girl — это девушки, которые стараются произвести впечатления на парня тем, что они не похожи на других женщин. «Выбери меня» девушки пьют пиво, играют в Dota, обожают футбол, не тратят деньги на платья и косметику, не любят тусовки, красивые заведения и соцсети. Тренд завирусился в TikTok — появился хештег #pickmegirl, под которым пользовательницы иронизировали над девушками, которые отчаянно пытаются вызвать симпатию у парней. История закончилась так же быстро, как и началась.

Обратная сторона тренда — Soft Girl: нежная женственная красотка, этакая девочка-ванилька. Термин тоже появился благодаря TikTok в конце 2019 года, а к 2021 году обрел бешеную популярность. Эстетика Soft Girl основана на чрезмерно милом, нежном и романтичном образе, который создается с помощью макияжа, одежды и аксессуаров в пастельных тонах. Случился бум на женственность, платья с цветочным принтом, летящие ткани, открытые плечи и банты.

Слева — Soft Girl, справа — Slavic Girl

Количество Girls множится бешеными темпами: зимой был популярен тренд на Slavic Girl, как раз перед появлением Brat в тренде были Clean Girls — чистюли с маниакальным желанием всё доводить до идеала.

Молодежные субкультуры также рождают разные стилевые тренды: к примеру, E-Girl — в нулевых таких девушек называли эмо (черно-розовая одежда, длинные косые челки). Существуют и загадочные «альтушки» — современные представительницы направления «альтернатива», которое тоже было популярно в нулевых. Вспомните ранние образы певицы Аврил Лавин.

Зачем нужны Girl-тренды?

Понимая, что подобраться к мифическому идеалу сложно (а, может, и невозможно вовсе), пользовательницы соцсетей сами изобретают микротренды подстать своему образу жизни, настроению или поведению. Их много, и они хороши тем, что каждая заинтересованная может найти для себя подходящую модель.

Спросите зачем? Так сложилось, молодому поколению нужен идеал, пример, опираясь на который девушки ищут себя и свое место в жизни. Подражание или следование микротрендам — это эксперимент, направленный на изучение себя как личности.

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