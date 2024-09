Тише воды: в России завирусился новый модный тренд — объясняем, кто такая Demure Girl и как ею стать

Тихая скромница

Тренд подхватили другие пользователи, а фраза very mindful, very demure стала его визитной карточкой. Девушки буквально завалили Сеть контентом, рассказывая о том, насколько скромно и деликатно они подают себя в обществе. Сравнимо с «тихой роскошью» и намеком на элиту: перед нами благовоспитанная девица с безупречными манерами.

Кто такая Brat?

Мифическая королева — It Girl

It Girl — это собирательный образ идеальной особы

Среди девичьих трендов, направленных на внешний облик и манеру поведения, существует иерархия. Преобладает над всеми та самая «эта девушка». It Girl можно назвать королевой всех Girls. И это не тренд, а, скажем, икона, на которую хотят равняться.

Пользователи соцсетей под It Girl понимают привлекательных и уверенных в себе девушек и женщин, которые четко знают, чего хотят. Они умны, обаятельны и сексуальны. It Girl — это тренд, который направлен на самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам.

Как и любой тренд, образ It Girl имеет свою эстетику, которая может меняться с течением времени. Сегодня эстетика It Girl — это успешность, изящество, дороговизна и безупречность. It Girl всt делает правильно, идеально: успевает проснуться с первыми лучами солнца, занимается йогой, готовит тост с авокадо на завтрак, надевает красивую стильную одежду, отправляется по делам, — и все у нее получается.