«Вульгарно для любого возраста»: 15-летнюю Анну Пересильд хейтят за откровенные наряды — что о них думает стилист

Стилист прокомментировала образы 15-летней актрисы Анны Пересильд Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











После того как зимой прошлого года сериал «Слово пацана» (18+) прогремел на всю страну, на молодых актеров обрушилась популярность. Причем на каждого по-разному. Больше всех достается самой младшей — Анне Пересильд. Ее критикуют буквально за всё, но особенно за образы на красных дорожках и чувство стиля. Полиция нравов в лице интернет-пользователей обвиняет актрису в чрезмерной взрослости, откровенности, а порой и в пошлости. NGS.RU попросил эксперта оценить образы юной звезды. Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева посмотрела, как одевается Анна Пересильд, и вынесла вердикт.

Кто такая Анна Пересильд

Анна Пересильд — дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. Вполне закономерно, что девочка пошла по стопам родителей и с ранних лет начала сниматься в кино. Поначалу родители были против кинокарьеры дочери и отклоняли предложения режиссеров, но в итоге сдались.

Первым фильмом, где зритель мог увидеть 8-летнюю девочку, стал «Черновик» (12+) по одноименному роману Сергея Лукьяненко. После были еще две работы: «Первый снег» (18+) и «Тибра» (18+), где Анна появилась в одной из главных ролей.

По-настоящему известной Анна Пересильд стала после нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Тогда еще 14-летняя актриса сыграла подростка с трагичной судьбой: по сюжету Айгуль Ахмерова покончила с собой после жестокого с ней обращения.

Из-за неоднозначной роли Анна получила повышенное внимание в социальных сетях. Под ее фотографиями можно найти тысячи комментариев — от слов поддержки до осуждений за излишнюю оголенность в таком юном возрасте.

Судя по фотографиям в соцсетях, актриса любит наряжаться и менять образы Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Особенно полюбилось хейтерам критиковать актрису за образы, в которых она появляется на мероприятиях, и в целом за вкус в одежде. Девушку ругают за отсутствующее чувство стиля, за чрезмерную «взрослость» нарядов или за их открытость.



В конце концов, за дочь вступилась звездная мама, дав четкий и резкий ответ хейтерам. Юлии Пересильд нравится, как одевается ее дочь, она поддерживает ее стиль и манеру поведения.



— Она одевается потрясающе. Более того, я даже консультируюсь у нее, идти ли мне в этом или не идти. Она очень хорошо разбирается в фешен-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус. Поэтому пусть идет своей дорогой, — заявила актриса.

Что говорит стилист

Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева считает важным отметить тот факт, что перед нами актриса и медийная личность, и прежде чем давать оценки, стоит учитывать некоторые моменты.

— Анна Пересильд имеет дело с шоу-бизнесом, ее образы должны вызывать эмоции, как позитивные, так и негативные, — это повышает медийность и это часть ее профессии, — говорит эксперт. — Некоторые образы сексуализированы — предположу, что это сделано для получения более взрослых ролей. Актриса хочет показать, что может играть не только школьниц, но и девушек постарше.

Не стоит забывать, что Анне всего 15 лет: в этом возрасте многие девушки изучают себя, моду, им нравится экспериментировать, примерять разные образы, включая откровенные.

— У Анны Пересильд много удачных образов, подходящих ей по типажу, но на ковровых дорожках чаще образы возрастные. Складывается ощущение, что ее собирает или мамин стилист, или сама мама — вещи будто из гардероба Юлии. Возможно, Анна сама хочет казаться старше, мы же не знаем, как есть на самом деле, — говорит стилист.

Стилист наряды всех трех Пересильд не оценила Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На фото — мать и дочери Пересильд на премьере фильма «Бременские музыканты». По мнению Марины Воробьевой, все три образа смотрятся неудачно, но если говорить конкретно про Анну, то жакет в стиле Шанель добавляет девушке возраста, обилие рюш — не актуально, а сапоги вообще из другой оперы.

— Голова отдельно, костюм сам по себе, обувь тоже отдельно от образа. По выражению лица Анны видно, что она молоденькая, такие вещи не для ее бебифейс-внешности. Уместнее костюмы в стиле Шанель будут на девушках постарше, — отмечает стилист.

Почти получилось, но снова промах Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Классный современный образ в стиле It Girl, многие девушки примеряют что-то похожее. Но опять-таки для 15 лет вырез слишком глубокий. Чуть меньше смотрелся бы уместнее, — продолжает Марина Воробьева.

Обувь подвела Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Эксперт предполагает, что пиарщики Анны Пересильд хотят сделать из нее икону стиля для молодежи — поп-звезду, которой она, по сути, уже является.

— Понятный для ее целевой аудитории образ. Юбка в пайетках актуальна уже не первый сезон, всегда хорошо смотрится в сочетании с белой рубашкой. Укладка, макияж — всё соответствует образу. Единственное, я бы заменила обувь: мюли сюда не подходят. Классические туфли или вечерние босоножки смотрелись бы лучше, — комментирует Марина Воробьева и добавляет, что многие медийные личности совершают ошибки при выборе обуви, а обувь, как известно, имеет большое значение и составляет 30% от образа.

Съемка для бренда одежды SAY NO MORE Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Классный образ в стиле Барби, хорошо смотрится на миловидной внешности Анны. Розовый цвет, длина мини, бант — всё хорошо, но шапочка из пайеток сильно дешевит образ. Возможно, стилисты хотели добавить актуальности и тренда в стилизации, но, как мне кажется, шапочку лучше или убрать совсем, или заменить на ободок, — отмечает Марина Воробьева.

Образ Анны для красной дорожки на Московском международном кинофестивале — 2024 Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Снова наряд не по возрасту. Марина Воробьева считает, что платье с излишне глубоким декольте в длине мини уместнее смотрелось бы на девушке от 20 лет, но никак не на 15-летней. К укладке и макияжу вопросов нет.

Девчонка из соседнего двора Источник: Anka Peresild / Telegram.org











Некоторые повседневные образы Анны тоже вызывают вопросы. К примеру, то, что мы видим на фото, — скорее заигрывание с целевой аудиторией. Марина Воробьева назвала это сочетание образом девчонки из соседнего двора, которая как раз-таки и является поклонницей актрисы и ее творчества.

— Она увидит в этом себя, — считает стилист. — Но присутствует ощущение обмана. Нам обычно показывают тяжелый люкс, всё на богатом, а тут неожиданно простенький недорогой образ, будто с Wildberries. Ощущение, что она примерила это, чтобы угодить своей аудитории. А может, экспериментирует.

Картинка с Pinterest — одобрено стилистом Источник: Anka Peresild / Telegram.org











— Этот образ более стильный и подходящий. Мы видим юбку с заниженной талией, широкий ремень, гольфы, обувь Adidas с леопардовым принтом, трендовая сумка-багет. Для 15 лет — хороший образ. Если родителей не смущает голый живот, то — да, — комментирует увиденное эксперт.

Типичный для целевой аудитории актрисы образ Источник: Anka Peresild / Telegram.org











— Платье и очки из недорогого шоурума или с Wildberries, максимально простая укладка и снова очень большие вырезы — для 15 лет слишком откровенно. Понятно, что пятнадцатилетние девушки хотят быть взрослыми, но существует понятие уместности и воспитания внутри семьи. Но давайте не будем забывать, что все мы в юности экспериментировали, носили короткие юбки с капроновыми колготками в минусовую погоду и обувь на шпильках. Это просто такой возраст, — рассуждает Марина Воробьева

Анна с мамой отдыхала в Италии Источник: Anka Peresild / Telegram.org











Образ, который Марина Воробьева оценила высоко, даже несмотря на мини и открытую спину.

— Прям девочка-девочка, идеально для ее кукольной внешности. Хорошо, что она не злоупотребляет макияжем — яркий возрастной мейк смотрелся бы комично, — говорит эксперт.

Анна, ну зачем? Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В соцсетях у Анны можно отыскать много разных и неожиданных образов, но все-таки картинка выше превзошла ожидания и несколько обескуражила.

— Лично для меня это вульгарно в любом возрасте, но особенно для 15 лет. Выглядит странно и напоминает картинку для взрослого календаря. Понятно, что стилизация под Снегурочку, но можно было сделать иначе, применить другие позировки, чтобы результат был корректным, — отмечает тренд-аналитик.

Анна часто снимается в рекламе разных брендов одежды Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Очень классный образ, который мне безумно понравился на ней. Классный кроп-жакет с увеличенным плечом, деним, гладкая укладка — супер. На мой взгляд, самый удачный из всей подборки, — говорит Марина Воробьева.

За что еще критикуют Анну Пересильд?

Впервые с критикой Анна столкнулась из-за роли, принесшей ей славу: зрители посчитали девушку слишком юной для той жестокости, что творилась в сериале «Слово пацана». Сначала спорам подвергся экранный поцелуй Пересильд с Минекаевым — Рузиль (Марат, Адидас-младший. — Прим. ред.) старше Анны на 10 лет, хотя по сюжету Айгуль и Марат ровесники. Кроме того, актриса призналась, что поцелуй в кадре был первым в ее жизни. Многие зрители считают, что такая сцена между актерами неприемлема. Серия с изнасилованием и последующим суицидом и вовсе повергла общественность в ужас.

Роль Айгуль принесла Анне Пересильд известность по всей стране Источник: anka.peresild_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Девушку также критикуют за то, что она добилась славы благодаря известным родителям.



— Это не очень приятно, когда про тебя пишут «дочка Юли Пересильд», то есть не имя мое называют, а просто «дочка», — объясняла Аня в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.



По словам молодой актрисы, благодаря родителям она попадает на фестивали и светские тусовки, но что касается кастингов, здесь отец с матерью на съемочную группу повлиять не могут.



— Такое бывает, что мне говорят: «Понятно, как ты всего достигла». Я не буду скрывать, это все равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает: у тебя известные родители, и поэтому ты тут снимаешься. Наверно, это просто не понять зрителю, — отмечает Анна. — Мама и папа понимали, что ко мне может быть разное отношение из-за того, кто мои родители. Мне они сразу сказали: «Если ты будешь вступать в конфликт, будет хуже».

Анна вместе с мамой Юлией и младшей сестрой Машей Источник: Anka Peresild / Telegram.org











Руководствуясь наставлениями родителей, звездная наследница не вступает в конфликты, не начинает выяснять отношения и старается не обращать внимания на оскорбительные комментарии.



Очередная волна критики обрушилась на Анну после начала работы во втором сезоне сериала «Нежность» (18+), где она снимается вместе с мамой. На этот раз общественность ругает актерскую игру юной Пересильд, заявляя, что девушка везде одинаковая.

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