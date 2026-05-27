Желтеть не будут: чем подкормить чеснок и лук — объясняем в одной картинке

И чеснок, и лук нуждаются сейчас в азоте

Нельзя просто так взять и посадить лук с чесноком в открытый грунт. Чтобы они не пожелтели, нужно еще их обязательно полить подкормкой с азотом. И здесь главное — соблюдать пропорции и знать, какие удобрения можно дать растениям.

— Нужно в мае обязательно внести азот. Это может быть мочевина (30 грамм на квадратный метр) или кальциевая селитра в разведении 10 грамм на 10 литров воды, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Также можно использовать нашатырный спирт, но не сильно концентрированный раствор.

