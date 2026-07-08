«Слепнет, глохнет, перестает ходить»: школьник мечтает стать айтишником, но редкая болезнь разрушает его мозг

На сбор есть не так много времени Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В июне Артему Горбунову исполнилось 17 лет. Он живет обычной жизнью подростка: ходит в зал, гуляет с друзьями и играет в компьютерные игры, чем иногда очень злит свою маму Людмилу.

Еще в детстве Людмила узнала, что у сына редкая генетическая болезнь — адренолейкодистрофия, которая постепенно разрушает его мозг. Но развитие недуга можно остановить. Для этого нужны сложная операция и реабилитация в Израиле за 22 миллиона рублей. Наши коллеги из 72.RU сходили в гости к Артему и его маме, чтобы узнать о том, как проявила себя болезнь и почему времени на сбор осталось не так много.

История Артема в ролике Источник: Илья Чикотин / 72.RU

«Ничего не хочу, только спать»

У Горбуновых большая семья. Отец Виталий, мама Людмила и трое детей: 17-летний Артем, 13-летняя Арина и 5-летняя Вика. Глава семейства работает в строительной сфере, а супруга занимается домом и помогает Артему. Из-за инвалидности сына им с матерью приходится много ходить по врачам.

Артем развивался и рос как обычно. Мама вспоминает, что он был большим непоседой: везде лазил, бегал. Очень любил футбол. А еще занимался бальными танцами и побеждал в соревнованиях.

О том, что со здоровьем Артема что-то не так, стало понятно в 2017 году, когда он в 7 лет переболел ветрянкой. После у мальчика появилась странная слабость.

— Я не понимала, что происходит. Я его зову: «Артем, айда кушать!» А он мне в ответ говорит: «Ничего не хочу, только спать». В какой-то момент я вызвала скорую, потому что видела: с сыном что-то не так. Нас увезли в больницу. В приемном отделении его капали-капали-капали, но состояние не улучшалось вообще. Потом пришел реаниматолог и забрал его в интенсивную палату, где Артем 3 дня провел в предкоматозном состоянии, — вспоминает мама.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На следующий день мальчику сделали пункцию, КТ и МРТ мозга и КТ надпочечников. Тогда и обнаружился первый признак заболевания — надпочечниковая недостаточность. Именно она и была причиной слабости ребенка. Когда маму и сына перевели в палату, доктор заподозрил у Артема адренолейкодистрофию и посоветовал съездить в Москву, где диагноз окончательно подтвердился.

— Я сразу начала читать про эту болезнь в Сети, и стало страшно. Просто земля из-под ног ушла. Там было написано, что адренолейкодистрофия разрушает организм. Начинается всё с головного мозга. Со временем ребенок слепнет, глохнет. Потом перестает ходить, и в конце концов наступает летальный исход, — говорит Людмила.

В запасе есть несколько месяцев

Активно занимаются лечением адренолейкодистрофии в израильской клинике «Хадасса» — туда Людмиле посоветовали обратиться другие матери, у чьих детей нашли такой же диагноз. В 2017 году перелет и консультация стоили семье 450 тысяч рублей. Деньги тогда собирали через группу в соцсетях.

— Доктор посмотрела и сказала, что неврологических ухудшений на тот момент нет. Возможно, трансплантация [костного] мозга не понадобится, если болезнь перестанет прогрессировать. Я, посоветовавшись с мужем, со всеми родственниками, всё-таки решила, что мы, дай бог, переживем это и пересадка не потребуется, — говорит мама.

После этого почти 10 лет семья жила относительно спокойно. В мае этого года Артему в очередной раз сделали МРТ — обследование показало, что у него появились 3 очага поражения мозга.

Артем — подросток, и поэтому, конечно, немного смущен вниманием со стороны Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Результаты обследования отправили израильским радиологам. Они оценили уровень поражения на 3 балла из 10 — это значит, что пока у парня есть время на пересадку.

В клинике семье сказали, что прилететь к ним желательно уже в сентябре. В России, считает Людмила, шанс на успешную трансплантацию ниже. К тому же, по ее словам, у нас чаще отказывают в операции, так как иначе рассчитывают шкалу поражения мозга.

«Хочу выздороветь»

Артем в сентябре пойдет в 11-й класс. Сначала он немного стесняется камер, но позже всё-таки решает поделиться подробностями о себе. Говорит, что хочет в будущем стать айтишником. Для будущего поступления планирует сдавать информатику и профильную математику. Понемногу осваивает язык программирования Python.

Учится неплохо — всего одна тройка. Учителя говорят, что он очень добрый и светлый ребенок, ведет себя как достойный и воспитанный парень. Никогда не пройдет мимо, если кому-то нужна помощь.

В свободное время любит заниматься футболом, а еще ходит в зал. Самое большое хобби — компьютерные игры. В основном соревновательные — Counter-Strike 2, Dota 2. В играх у него высокий рейтинг. О болезни, признаётся в беседе Артем, он старается не думать.

Эти листовки с призывом о помощи можно увидеть на улицах города Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— [Когда узнал о диагнозе], был ребенком, ничего не думал. А сейчас просто знаю, что болею, и всё. Не обращаю на это внимания. Только таблетки надо пить постоянно. Иногда забываю, а надо помнить.

— Когда вылечишься, чем займешься? Хотел бы как-то отметить это?

— Не знаю. Не могу загадывать. Я хочу выздороветь.

В день Артем принимает сразу несколько лекарств. Дело в том, что у него есть и сопутствующее заболевание — болезнь Крона (хроническое воспаление ЖКТ). В его таблетнице — препараты для работы кишечника и гормоны для поддержания работы надпочечников. Помимо этого, школьник регулярно получает курс капельниц. Благо, вся эта помощь оказывается по полису ОМС, то есть семья получает ее бесплатно.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Поражения мозга пока почти не успели дать о себе знать. Но болезнь уже ударила по глазам: вдаль Артем видит хорошо, но сами поля зрения сузились. Это одно из первых проявлений.

— Я так боюсь всего этого. Я не знаю, как мы это пройдем, без вашей помощи нам вообще никак не справиться. В эти 22 миллиона рублей включены консультации всех врачей, сама пересадка и реабилитация, — говорит Людмила.

Сейчас все близкие Артема помогают распространять о нем информацию. Мама готовит документы, чтобы семье помог благотворительный фонд «Алеша» — осталось собрать всего 2 справки. Друзья Горбуновых расклеивают листовки с фотографией мальчика по всему городу, договариваются с магазинами об установке боксов для сбора и пишут в соцсетях с просьбой о поддержке.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Через соцсети за месяц Горбуновым удалось собрать чуть больше 500 тысяч рублей, но это лишь малая часть суммы. Чтобы узнать, как помочь семье, вы можете связаться с Людмилой в соцсети «ВКонтакте».