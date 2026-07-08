Узнать, есть ли топливо и очереди на АЗС, стало проще: «Яндекс» открыл карту со статикой для водителей

Интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС открыл «Яндекс». Она доступна всем пользователям «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отметим, что раньше эта карта была доступна лишь водителям такси. Теперь же ей могут пользоваться все желающие. Информация о наличии топлива и очередях в тестовом режиме пока доступна тем, кто живет в Москве и Санкт-Петербурге. Однако уже в ближайшие недели она станет доступна и в других городах.
«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, чтобы узнать, есть ли топливо на заправках и нет ли очередей, «Яндекс» использует технологию, похожую на ту, что показывает пробки на дорогах. Компания собирает информацию с «Карт», данные о заказах топлива через «Яндекс Заправки», а также опросы водителей, которые уже заправились или просто проехали мимо.