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Дороги и транспорт Узнать, есть ли топливо и очереди на АЗС, стало проще: «Яндекс» открыл карту со статикой для водителей

Узнать, есть ли топливо и очереди на АЗС, стало проще: «Яндекс» открыл карту со статикой для водителей

Раньше эта функция была доступна лишь таксистам

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Совсем скоро карта станет доступна по всей стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСовсем скоро карта станет доступна по всей стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Совсем скоро карта станет доступна по всей стране

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС открыл «Яндекс». Она доступна всем пользователям «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что раньше эта карта была доступна лишь водителям такси. Теперь же ей могут пользоваться все желающие. Информация о наличии топлива и очередях в тестовом режиме пока доступна тем, кто живет в Москве и Санкт-Петербурге. Однако уже в ближайшие недели она станет доступна и в других городах.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, чтобы узнать, есть ли топливо на заправках и нет ли очередей, «Яндекс» использует технологию, похожую на ту, что показывает пробки на дорогах. Компания собирает информацию с «Карт», данные о заказах топлива через «Яндекс Заправки», а также опросы водителей, которые уже заправились или просто проехали мимо.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
АЗС Очередь Топливо Яндекс
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Комментарии
2
Гость
12 минут
ну вот и интернет в стабильной на что-то пригодился и отечественная разработка с картой топлива такого точно нигде в мире нет
Гость
30 минут
Зимой будет нужна карта с магазином где можно что-то купить?
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Гость
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