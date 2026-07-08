Узнать, есть ли топливо и очереди на АЗС, стало проще: «Яндекс» открыл карту со статикой для водителей

Совсем скоро карта станет доступна по всей стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС открыл «Яндекс». Она доступна всем пользователям «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что раньше эта карта была доступна лишь водителям такси. Теперь же ей могут пользоваться все желающие. Информация о наличии топлива и очередях в тестовом режиме пока доступна тем, кто живет в Москве и Санкт-Петербурге. Однако уже в ближайшие недели она станет доступна и в других городах.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — говорится в сообщении.