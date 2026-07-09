Встреча длилась более шести часов: Павел Дуров вновь оказался на допросе у французских следователей — в чем его обвиняют

Сооснователя Telegram Павла Дурова вновь вызвали на допрос французские следователи вновь в рамках начатого в 2024 году против него расследования. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Дуров прибыл на допрос в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Это был четвертый допрос сооснователя Telegram в рамках данного расследования.
«Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», — приводит агентство заявление адвокатов Дурова.
По данным издания, допрос длился более шести часов. Адвокат сооснователя Telegram также отметил, что обжалует действия Франции и ее юстиции.
Дурова задержали парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Ему предьявили ряд обвинений среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предпринимателя поместили под судебный контроль с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему предписали дважды в неделю являться в полицейский участок и запретили покидать территорию Франции, однако с 10 июля 2025 года условия контроля смягчили.