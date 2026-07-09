Встреча длилась более шести часов: Павел Дуров вновь оказался на допросе у французских следователей — в чем его обвиняют

Ему предъявили обвинение еще в 2024 году Источник: Lex Fridman / YouTube

Сооснователя Telegram Павла Дурова вновь вызвали на допрос французские следователи вновь в рамках начатого в 2024 году против него расследования. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Дуров прибыл на допрос в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Это был четвертый допрос сооснователя Telegram в рамках данного расследования.

«Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», — приводит агентство заявление адвокатов Дурова.

По данным издания, допрос длился более шести часов. Адвокат сооснователя Telegram также отметил, что обжалует действия Франции и ее юстиции.