НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, дождь

ощущается как +19

0 м/c,

 747мм 78%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,40
EUR 87,35
Упал рекламный баннер
Увидел фрагмент БПЛА — что делать
Какие новостройки будут дорожать
Фоторепортаж с Нахимсона
Здесь был Пушкин
Перекроют дорогу — схема
Вместо бани построят дом
Депутата хотят лишить полномочий
Поджог веранды кафе
Политика Встреча длилась более шести часов: Павел Дуров вновь оказался на допросе у французских следователей — в чем его обвиняют

Встреча длилась более шести часов: Павел Дуров вновь оказался на допросе у французских следователей — в чем его обвиняют

Адвокат сооснователя Telegram обжалует действия Франции

Ему предъявили обвинение еще в 2024 году | Источник: Lex Fridman / YouTubeЕму предъявили обвинение еще в 2024 году | Источник: Lex Fridman / YouTube

Ему предъявили обвинение еще в 2024 году

Источник:

Lex Fridman / YouTube

Сооснователя Telegram Павла Дурова вновь вызвали на допрос французские следователи вновь в рамках начатого в 2024 году против него расследования. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Дуров прибыл на допрос в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Это был четвертый допрос сооснователя Telegram в рамках данного расследования.

«Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», — приводит агентство заявление адвокатов Дурова.

По данным издания, допрос длился более шести часов. Адвокат сооснователя Telegram также отметил, что обжалует действия Франции и ее юстиции.

Дурова задержали парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Ему предьявили ряд обвинений среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предпринимателя поместили под судебный контроль с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему предписали дважды в неделю являться в полицейский участок и запретили покидать территорию Франции, однако с 10 июля 2025 года условия контроля смягчили.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Павел Дуров Следователь Франция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем