США возобновили удары по Ирану — осколки попали в больницу, взрыв произошли в аэропорту и рядом с АЭС

Взрывы звучат в ряде населенных пунктов Источник: Mohsen Ganji / AP Photo

Американские военные возобновили удары по Ирану по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану», — говорится в публикации в соцсети Х.

Также США сосредоточили в Аравийском море около 20 боевых и вспомогательных кораблей. Как сообщил Fox News со ссылкой на источники, на них разметили коло 20 тыс. моряков и морских пехотинцев.

Во время авиаудара по иранскому городу Чабахар осколки снарядов попали в городскую больницу Имама Али. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB. Информации о возможных пострадавших среди пациентов и персонала больницы не приводится.

Ранее сообщалось о взрывах в иранских городах Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, по данным издания Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом. Также взрывы произошли на взлетной полосе и в здании аэропорта иранского города Ираншахр, сообщило гостелерадио Ирана.

Также серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз попадала под обстрелы.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану. Он обвинил власти Исламской Республики в нарушении достигнутых договоренностей, касающихся Ормузского пролива. По словам президента, дальнейшие переговоры с Тегераном — это «пустая трата времени». Американский лидер отметил, что не видит в них никакого смысла.

По данным Центрального командования американских войск (CENTCOM), Иран нарушил условия режима прекращения огня и ударил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Поэтому в ночь на среду военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана.