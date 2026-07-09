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Страна и мир Умерла американская актриса Луиза Лассер — вы знаете ее по ролям в фильмах «Такси» и «Реквием по мечте»

Умерла американская актриса Луиза Лассер — вы знаете ее по ролям в фильмах «Такси» и «Реквием по мечте»

Кинозвезде и бывшей супруге Вуди Аллена было 87 лет

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Смерть произошла по естественным причинам | Источник: Lynn Goldsmith / Getty ImagesСмерть произошла по естественным причинам | Источник: Lynn Goldsmith / Getty Images

Смерть произошла по естественным причинам

Источник:

Lynn Goldsmith / Getty Images

На 88-м году жизни скончалась американская актриса Луиза Лассер. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкую подругу артистки Сьюзан Шарлотт.

По информации издания, Лассер умерла у себя дома на Манхэттене в Нью-Йорке. Смерть произошла по естественным причинам.

Луиза Лассер начала свою творческую карьеру в середине 1960-х годов. Важную роль в ее работе сыграл брак с режиссером Вуди Алленом. За три года супружеской жизни (1966-1969) она сыграла в четырех его картинах («Что случилось, тигровая лилия?», «Хватай деньги и беги», «Бананы», «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить»).

Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения на долгие годы. В 1980 году постановщик пригласил ее исполнить роль в трагикомедии «Воспоминания о звездной пыли».

В дальнейшем актриса снималась у Сэма Рэйми («Волна преступности», 1985), Тодда Солондза («Счастье», 1998) и Даррена Аронофски («Реквием по мечте», 2000), ее можно увидеть в комедии «Внезапное пробуждение» (1989) с Чичем Марином и Эриком Робертсом, драме «Еда и женщины на скорую руку» (2000) с Анной Левайн, популярнейшем сериале «Такси» (1980-1982) с Дэнни ДеВито и Кристофером Ллойдом.

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Корреспондент оперативной редакции
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