Умерла американская актриса Луиза Лассер — вы знаете ее по ролям в фильмах «Такси» и «Реквием по мечте»

На 88-м году жизни скончалась американская актриса Луиза Лассер. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкую подругу артистки Сьюзан Шарлотт.
По информации издания, Лассер умерла у себя дома на Манхэттене в Нью-Йорке. Смерть произошла по естественным причинам.
Луиза Лассер начала свою творческую карьеру в середине 1960-х годов. Важную роль в ее работе сыграл брак с режиссером Вуди Алленом. За три года супружеской жизни (1966-1969) она сыграла в четырех его картинах («Что случилось, тигровая лилия?», «Хватай деньги и беги», «Бананы», «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить»).
Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения на долгие годы. В 1980 году постановщик пригласил ее исполнить роль в трагикомедии «Воспоминания о звездной пыли».
В дальнейшем актриса снималась у Сэма Рэйми («Волна преступности», 1985), Тодда Солондза («Счастье», 1998) и Даррена Аронофски («Реквием по мечте», 2000), ее можно увидеть в комедии «Внезапное пробуждение» (1989) с Чичем Марином и Эриком Робертсом, драме «Еда и женщины на скорую руку» (2000) с Анной Левайн, популярнейшем сериале «Такси» (1980-1982) с Дэнни ДеВито и Кристофером Ллойдом.