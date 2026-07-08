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«Повалило ветром»: в центре Ярославля упал рекламный баннер фильма

Инцидент случился на улице Нахимсона

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На улице Нахимсона упал баннер фильма | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Yaroslavl Art / TelegramНа улице Нахимсона упал баннер фильма | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

На улице Нахимсона упал баннер фильма

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

На улице Нахимсона в центре Ярославля упал рекламный баннер фильма «Улица Ангела» (6+). Кинокартину представили на фестивале «В кругу семьи» (6+), который прошел в городе с 4 по 7 июля. Но само сооружение, посвященное фильму, долго на улице не простояло. На следующий день после завершения фестиваля, 8 июля, ярославский блогер Артем Ушков заметил, что баннер упал на лавочку.

«Рекламную конструкцию на Нахимсона повалило ветром. Кажется, даже природа против», — написал ярославец в своем телеграм-канале Yaroslavl Art.

Баннер упал на лавочку | Источник: Yaroslavl Art / TelegramБаннер упал на лавочку | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Баннер упал на лавочку

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

В мэрии на запрос 76.RU сообщили, что в этот же день рекламный баннер с улицы убрали.

Напомним, благоустройство улицы Нахимсона вызвало бурную реакцию среди ярославцев. Улицу открыли на кинофестивале, но ремонт на ней всё еще нельзя назвать завершенным. К обсуждению подключился и Артем Ушков, резко раскритиковав пешеходную зону. Его мнение можно прочитать в нашей колонке.

Фотограф 76.RU также прогулялся по пешеходному центру. Поразглядывать улицу Нахимсона можно в фоторепортаже.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пешеходный центр Благоустройство Баннер
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Комментарии
23
Гость
18 минут
Упал по плану? :)))
Гость
23 минуты
Есть хорошие новости чтобы не падало, не горело ?
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Гость
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