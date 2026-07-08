«Повалило ветром»: в центре Ярославля упал рекламный баннер фильма

На улице Нахимсона упал баннер фильма Источник: Александр Куренной / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

На улице Нахимсона в центре Ярославля упал рекламный баннер фильма «Улица Ангела» (6+). Кинокартину представили на фестивале «В кругу семьи» (6+), который прошел в городе с 4 по 7 июля. Но само сооружение, посвященное фильму, долго на улице не простояло. На следующий день после завершения фестиваля, 8 июля, ярославский блогер Артем Ушков заметил, что баннер упал на лавочку.

«Рекламную конструкцию на Нахимсона повалило ветром. Кажется, даже природа против», — написал ярославец в своем телеграм-канале Yaroslavl Art.

Баннер упал на лавочку Источник: Yaroslavl Art / Telegram

В мэрии на запрос 76.RU сообщили, что в этот же день рекламный баннер с улицы убрали.

Напомним, благоустройство улицы Нахимсона вызвало бурную реакцию среди ярославцев. Улицу открыли на кинофестивале, но ремонт на ней всё еще нельзя назвать завершенным. К обсуждению подключился и Артем Ушков, резко раскритиковав пешеходную зону. Его мнение можно прочитать в нашей колонке.