Ажиотаж вырос на 30%: Путин поручил быстрее реагировать на ситуацию с топливом — главные заявления с заседания с правительством

Ситуация с топливом в стране остается сложной Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин поручил правительству мониторить ситуацию и оперативно реагировать на изменения на топливном рынке. Об этом он заявил во время встречи с правительством. Рассказываем подробнее, какие еще вопросы обсуждали на заседании.

На встрече Путин назвал востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширение сети НПЗ. Он отметил, что власти будут еще больше работать по этому взаимодействию.

«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере [нефтепереработки] тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — отметил он.

Путин также заявил, что нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Несмотря на то что ситуация остается сложной, проблем с горючим в сфере агропрома нет, сообщил президент.

«Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, всё там обеспечено. И надеюсь, что так и будет», — указал Путин.

Также президент Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму. Ресурсы на помощь региону в условиях роста цен на горючее есть, принимать решения об их выделении надо максимально быстро.

Другие заявления президента России:

трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон;

Киев хочет нанести ущерб экономике РФ, но главное — создать нервозность в обществе;

у энергетики РФ высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха;

крупным компаниям нужно распределять топливо по широкой сети, а не концентрировать его у себя.

Во время совещания вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что крупные нефтекомпании России стали приоритетно поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС. Кроме того, увеличили подвоз горючего в регионы.

«Хотел бы также обратить внимание на то, что наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы», — сказал он.

Также Новак отметил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть на фоне ажиотажа, что привело к дополнительной нагрузке на заправочные сети. Показатель превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 30%.