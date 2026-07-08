Детям хотят запретить сидеть в соцсетях и делать маникюр: новости 8 июля

Для детей придумали новые ограничения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июля.

Мошенники обманывают пенсионеров

Мошенники обзванивают пенсионеров, выдавая себя за работников Социального фонда России или банков. Об этом сообщили в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты заявляют, что при начислении июльских надбавок к пенсии якобы случилась техническая ошибка. Для большей убедительности они упоминают несуществующие «новые указы» и намеренно торопят собеседника. Так они рассчитывают сбить человека с толку и вынудить на ходу продиктовать личные данные, реквизиты карты или одноразовые коды из СМС.

Важно помнить, что сотрудники Соцфонда и банков не запрашивают по телефону персональные сведения и коды подтверждения, в том числе чтобы оформить или пересчитать выплаты. В «Мошеловке» советуют сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. Если звонок вызывает сомнения, лучше сразу его прервать, а для проверки сведений самостоятельно обратиться в Социальный фонд.

Владельцам квартир объяснили, как грамотно гасить ипотеку

Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова рекомендует не копить большую сумму для единовременного погашения кредита, а вносить досрочные платежи регулярно, но небольшими частями. При этом выгоднее сокращать срок займа, а не уменьшать ежемесячный платеж.

Вот что советует эксперт:

не забывайте про обычный платеж. Перед тем как сделать досрочный взнос, нужно в срок внести ежемесячный платеж, иначе можно столкнуться с просрочкой и пенями;

следите за датой списания. Если перевести деньги позже установленной даты, часть суммы пойдет не на погашение основного долга, а на оплату текущих процентов. Из‑за этого выгода от досрочного погашения может потеряться;

при полном закрытии кредита уточняйте остаток. Проценты начисляются каждый день, поэтому даже после внесения крупной суммы может остаться небольшой долг, иногда в несколько тысяч рублей. Лучше заранее узнать точную сумму к погашению на дату списания.

При этом досрочное погашение подходит не каждому. Если у семьи нет финансовой подушки, направлять все свободные средства на ипотеку рискованно. В случае непредвиденных трат придется брать потребительский кредит под высокий процент, и тогда вся выгода от досрочных выплат сведется к нулю.

На поздних этапах ипотечного кредита, когда основная часть процентов уже выплачена, эксперт советует подумать о других вариантах использования денег, например о размещении средств на вкладе.

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке

На Чукотке произошла авария с вахтовым автомобилем. В результате десять человек попали в больницу, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: МЧС России / Telegram

ДТП случилось на 10‑м километре дороги возле города Билибино. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.

В момент аварии в салоне находились 14 человек. Десятерых с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в Билибинскую районную больницу. Еще четверых после осмотра врачей отпустили на амбулаторное лечение.

Режим прекращения огня между США и Ираном окончен

Режим прекращения огня между США и Ираном утратил силу на фоне взаимных атак. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел. Они мошенники, больные люди», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), Иран нанес удар по трем коммерческим судам в Ормузском проливе — в Вашингтоне сочли это нарушением режима прекращения огня. В ответ в ночь на среду ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам на юге Ирана.

Трамп встретился с Зеленским и анонсировал разговор с Путиным

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла на полях саммита НАТО в Анкаре и стала поводом для громких заявлений по ситуации вокруг Украины. Американский президент затронул разные аспекты, в том числе вопрос передачи лицензии на производство систем Patriot и возможные пути мирного урегулирования.

Одно из ключевых заявлений Трампа — телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он планирует совершить звонок 8 июля.

Как сэкономить на коммунальных платежах

Снизить траты на ЖКХ можно не только в квартире, но и за счет сокращения общедомового потребления электроэнергии. Об этом рассказали аналитики разработчика световых систем.

В подъезде и паркинге. «Умный свет» с датчиками движения и освещенности плюс LED‑лампы позволяют сократить расход электричества до 50%. Экономия на общедомовых нуждах — от 50 до 250 рублей в месяц (в домах с паркингом эффект выше). Для установки нужно согласовать решение с УК и провести общедомовое голосование.

В квартире. Датчики движения и освещенности помогают экономить около 100 рублей в месяц (особенно в коридорах, санузлах и гардеробных). Теплый пол с умными термостатами дает экономию на отоплении до 50% за счет регулировки нагрева. Датчики протечки и системы перекрытия воды не снижают платежи, но уберегут от крупных расходов при аварии.

ЦБ предложил ужесточить правила рассрочки при покупке жилья

Зампред ЦБ Михаил Мамута сообщил о планах включить в законопроект запрет на завышение цены квартиры при продаже в рассрочку. Сейчас разница между полной оплатой и рассрочкой достигает 15–20%.

Среди других мер — ограничение штрафов за просрочку до 20% годовых от суммы просроченного платежа (сейчас — до 50% от всего долга) и передача данных о рассрочках в бюро кредитных историй.

По данным ЦБ, на 1 апреля 2026 года долг граждан по рассрочкам на жилье составил 1,5 трлн рублей (17% от стоимости договоров долевого участия). Лишь 10% таких сделок переходят в ипотеку, растет число расторжений договоров. Подробнее об изменениях читайте в этом материале.

Российские ученые создают вакцины от аллергии на кошек и собак

Сеченовский университет ведет разработку вакцин от аллергии на домашних животных. Об этом РИА Новости рассказала аллерголог‑иммунолог, сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза Ксения Рябова.

По словам специалиста, вакцина от аллергии на кошек уже готовится к клиническим исследованиям, а препарат против аллергии на собак находится в стадии активной разработки.

Кроме того, сотрудники лаборатории создали тест‑систему «Аллергочип РФ». Вуз стал первым в стране, проведшим профилирование пациентов в разных регионах России. Созданный тест позволяет выявить повышенную индивидуальную чувствительность более чем к 120 аллергенам.

Как отметила эксперт, профилирование даст возможность выпускать аллергочипы с сокращенным набором аллергенов, например всего с 20 позициями. Такой подход снизит стоимость продукта и сделает его доступным для жителей любых регионов страны.

Что изменится в российских школах в 2026/2027 учебном году

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу несколько изменений. Так, учебная нагрузка в начальной школе станет другой : за четыре года обучения объем аудиторной работы должен укладываться в диапазон 2966–3305 академических часов (ранее — 2954–3345 часов).

Ученикам 1‑х классов перестанут задавать домашние задания — это должно помочь детям легче адаптироваться к школе. Содержание отдельных предметов скорректируют точечно . Например, в программе по истории закрепят обязательную последовательность тем в пределах класса, а в литературе обновят формулировки планируемых результатов и список произведений для внеклассного чтения (базовый перечень классики останется прежним).

В 5‑х классах появится курс «Основы духовно‑нравственной культуры народов России» . Его будут преподавать раз в неделю (34 часа в год). В дальнейшем курс поэтапно введут в 6‑х и 7‑х классах. Его цель — сформировать у школьников представление о традиционных ценностях и культурном многообразии страны.

По данным сенатора Игоря Мурога, более 85% школ уже подтвердили готовность к внедрению нововведений. Более подробно об изменениях мы рассказали в этом материале.

Правила для трудовых мигрантов ужесточат

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. В соответствии с ним, мигранты должны будут обеспечивать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Иначе патент или разрешение на работу не продлят, а мигранту с детьми придется покинуть страну в течение 15 дней.

Также расширены основания для аннулирования РВП (разрешение на временное проживание) и ВНЖ (вид на жительство). Документы отзовут при недостаточной занятости в течение года или низких доходах.

Дети мигрантов смогут находиться в России, только пока действует разрешение родителя. Мигрант обязан будет платить за них фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. После 18 лет дети должны в течение 30 дней получить патент либо уехать. Какие еще ограничения вступят в силу, мы рассказали в этом материале.

В России появился закон о поддержке развития ИИ

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ закрепляет понятие «искусственный интеллект» и создает условия для развития отечественных ИИ‑технологий.

В нем прописано регулирование работы с большими фундаментальными моделями ИИ, а также распределены полномочия в этой сфере между президентом, правительством, госорганами, госкорпорациями и Банком России.

Отдельно выделены «суверенные» и «национальные» модели ИИ: для них установят требование обрабатывать данные на территории России с участием российских компаний. Кроме того, закон предусматривает поддержку разработчиков, в частности поможет им получать доступ к данным, необходимым для обучения моделей.

В СПЧ обсуждают, нужно ли запретить детям соцсети

В России подняли вопрос о запрете соцсетей для детей. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за взвешенный подход к этому вопросу. По его мнению, прежде чем вводить какие‑либо запреты, необходимо провести серьезное исследование с привлечением ученых.

«Это не означает, что надо немедленно, опираясь на этот или подобные опросы, что-то запрещать и шашкой всё рубить», — сказал РБК Фадеев.

Фадеев считает, что в первую очередь нужно четко определить, какой контент может нанести вред ребенку и с какого возраста, а какой, напротив, способен принести пользу. Кроме того, важно понять, какие именно ограничения будут эффективными и действительно необходимыми, и только после этого рассматривать возможность их введения.

Детям запретят делать маникюр

С 1 декабря в силу вступит обновленный ГОСТ для салонов красоты — он запретит делать детям до 14 лет обрезной маникюр и покрытие гель‑лаком. Ограничения распространятся и на наращивание ногтей.