Миллионный кредит, исчезновение и утопленный BMW: тайны дела «королевы кафе», которую не могут найти 15 лет

История таинственного исчезновения владелицы сети кафе Мугимы Ахметовой Источник: DANCE CAFE «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН» / Vk.com

С момента загадочного исчезновения владелицы сети кафе Мугимы Ахметовой прошло 15 лет, а ее так и не нашли — ни живой, ни мертвой. Наши коллеги из UFA1.RU в деталях рассказывают, как пропала предпринимательница и что стало с фигурантами расследования. В этой истории есть всё: следы крови в салоне, утопленная BMW, частный детектив и бывший муж, которого арестовали, но потом отпустили. Настоящий трукрайм по-русски.

Таинственный звонок

19 июля 2011 года семья Истоповых (фамилия изменена. — Прим. ред.) приехала отдохнуть на реку под Уфой. Вечером, когда только начало темнеть, а дочери играли на берегу, их мама услышала рев двигателя и звук пробуксовки шин по земле. Она огляделась и увидела, как по воде, вращаясь, плывет черный внедорожник.

Стёкла автомобиля опущены, внутри никого не видно, в салон постепенно набиралась вода. Несколько других отдыхающих тоже успели обратить внимание на машину. Она проплыла около 200 метров, прежде чем утонуть. Муж Истоповой позвонил в полицию. После приезда полицейских джип вытащили на берег.

BMW X5 Мугимы Ахметовой Источник: МВД Башкирии

В салоне действительно никого не оказалось, но обнаружились следы крови. По номерам выяснилось, что это — машина предпринимательницы Мугимы Ахметовой, которой принадлежали кафе «Амазонка» и сгоревший полугодом ранее «Сиреневый туман» — одни из самых популярных заведений в городе.

Однако саму хозяйку авто найти не удалось. Сотрудницы офиса рассказали, что днем Ахметова была на работе, но уехала после неожиданного телефонного звонка. По их словам, начальница не сказала, кто звонил, но сильно спешила и, судя по ее виду, явно нервничала.

Полиция опросила и семью предпринимательницы. Сестра сообщила, что за 5 дней до исчезновения оформила по просьбе Ахметовой кредит на 4,3 миллиона рублей. Бухгалтер кафе подтвердила, что начальница говорила об этом. Владелица «Амазонки» и ранее периодически брала в банках займы на крупные суммы под расширение своей сети кафе.

Сын пропавшей рассказал, что та незадолго до исчезновения звонила и спрашивала о некоем одногруппнике, который назначил ей встречу по якобы важному делу. Ахметова назвала фамилию этого человека, но в группе сына такие не учились, и она вроде бы поняла, что ее пытались развести на деньги. Но ни родственники, ни коллеги не понимали, куда уехала предпринимательница и где ее искать.

Главный подозреваемый

Поиски затянулись, а слухи о таинственном исчезновении Ахметовой расходились по всему городу. Ее лично знали многие другие бизнесмены. Кроме «Амазонки» и «Сиреневого тумана», она владела еще несколькими заведениями. Ахметова занималась управлением вместе с мужем, но после развода сеть досталась исключительно ей.

Пожар в ресторане Ахметовой случился в 2010 году Источник: МЧС Башкирии

Бывший супруг тоже активно занимался поисками Ахметовой, за помощь была назначена награда в 5 миллионов рублей. По его словам, несмотря на разлад и потерю бизнеса, зла матери своего ребенка он не желал: развод состоялся еще в 1990-х годах, предприниматель уже открыл новое дело и завел другую семью.

Тем не менее он попал под подозрение и в 2016-м, спустя годы безуспешных поисков, был арестован. Одна из ниточек привела сыщиков в салон сотовой связи, где продали сим-карту, по которой Ахметовой и поступил таинственный звонок. Местная работница среди выставленных на опознание лиц назвала бывшего мужа пропавшей «наиболее знакомым».

«Дело не двигалось с мертвой точки, нужен был козел отпущения, — рассказывал UFA1.RU бизнесмен. — Видимо, решили, что я — подходящая кандидатура. Меня скрутили прямо у дверей фитнес-центра и увезли в участок, предъявили обвинение в убийстве, рапортовали наверх, что убийцу задержали, и вздохнули свободно».

Сразу несколько человек — родственники и коллеги арестованного — подтвердили наличие у него алиби. Но в течение года главным подозреваемым в деле таинственного исчезновения владелицы «Амазонки» оставался ее бывший муж. Причем Ахметову так и не нашли, а потому не было наверняка известно, жива она или мертва.

Куда уехала Мугима?

На фоне расследования ресторанная сеть Ахметовой рассыпалась. Ее сестра и сын едва справлялись с управлением и лишались заведений одного за другим. В то же время они продолжали надеяться, что Мугима жива. Они наняли частного детектива — экс-майора МВД Нурсила Жданова.

Нурсил Жданов Источник: Елена Жилинская / UFA1.RU

Жданов поначалу тоже подозревал бывшего мужа Ахметовой, но почувствовал, что тот обид к экс-супруге не имел. К тому же сводка сотового оператора свидетельствовала, что предприниматель не мог звонить пропавшей в тот день и в те же минуты, потому что был занят другими телефонными переговорами.

Кроме мести, была и другая версия: кто-то узнал, что в распоряжении хозяйки сети кафе оказалась крупная сумма, и решил заполучить деньги. В тот вечер, когда отдыхающие на реке увидели машину Ахметовой, некоторые из них рассказали, что до этого на той части берега стояла пара мужчин, а недалеко от них было еще одно авто.

«Очевидцы говорили, что женщину сопровождали как минимум два автомобиля, но с места изъяли отпечатки протектора только ее машины. Я вышел на [владельца второй машины]», — рассказывал Жданов.

В 2017-м следователи переключились на вторую версию. Экс-супруга исчезнувшей выпустили из-под стражи, а вместо него появились сразу три новых фигуранта дела. Первым задержали владельца второй машины. Он показал на своего знакомого — судимого в 1990-х годах за вымогательство и разбой Рустема Гареева.

За деньгами не успели

Гареев узнал о деньгах, оказавшихся в распоряжении «Амазонки», и понял, что через угрозу о сыне ее можно вывести на встречу в безлюдном месте и забрать деньги. В компаньоны он нашел двух человек — того самого водителя и ветерана боевых действий Радмира Давлетбаева.

Давлетбаев, в отличие от Гареева, судим не был. Более того, во время службы он зарекомендовал себя как морально устойчивый человек, имел медали и награды, после устроился педагогом по обучению военной специальности, занимался благотворительностью, работал с трудными детьми, выезжал в детские лагеря.

В 2014 году, уже после исчезновения Ахметовой, он отбирался на право ношения Крапового берета — знака отличия военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, ради которого они должны пройти тяжелейшие испытания. Собственных детей у Давлетбаева было аж трое.

Впрочем, Гареева родственники и знакомые тоже характеризовали исключительно положительно: воспитывал двоих малолетних детей, ухаживал за больным отцом, дружелюбен, трудолюбив. Но следователи установили, что именно он разработал план и командовал в деле Ахметовой.

Так выглядел «Сиреневый туман» в 2023 году Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Они следили за хозяйкой «Амазонки» почти 3 недели. 19 июля Гареев позвонил с левой сим-карты, сказал, что ее сына собираются похитить, и пригласил на встречу, обещая помощь. Там он и Давлетбаев сели в ее BMW, избили и, угрожая убийством, увезли к реке. По дороге забрали деньги из сумочки — там было всего 25 тысяч рублей, потому что кредит предпринимательница уже пустила в дело. Добычей стали лишь телефон, часы и украшения на 300 с лишним тысяч.

Нет тела — нет дела

На допросе Гареев, как утверждала сторона обвинения, сказал, что Ахметова убита, но на суде он вину в ее смерти признать отказался. Давлетбаев сказал, что тоже не видел трупа. Третий обвиняемый заявил, что привез их на встречу, а забрал лишь после того, как машину Ахметовой утопили в реке — убили ее подельники или нет, он ни подтвердить, ни опровергнуть не мог.

Таким образом, доказать убийство не удалось. Гареева и Давлетбаева судили только за автоугон и разбой. Приговор вынесли 31 января 2018 года. Первому вменили еще и уничтожение машины, и он получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Давлетбаеву дали 8 лет, а третьего подельника приговорили к 5 годам.

Примечательно, что в 2022 году Верховный суд Башкирии рассматривал еще одно дело против Гареева. Его обвиняли в убийстве осенью 2011-го. Тогда некто застрелил человека на улице Летчиков. Но суд присяжных, а затем и ВС РБ оправдали Гареева. Что касается Давлетбаева, то он к настоящему моменту уже отбыл свой срок и освободился.