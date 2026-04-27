«На кальмара похож»: ярославцы похвастались апрельским грибным уловом

Ярославцы пошли собирать весенние грибы Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Ярославские грибники уже вовсю хвастаются своим уловом в соцсетях. Первые грибы они нашли в лесах еще в начале апреля. Тогда их было немного, но спустя пару недель счастливчики собирают полные лукошки грибов.

Елена Тихонова, например, поделилась своей находкой в Угличском районе. Гриб саркосцифа она обнаружила 16 апреля.

Гриб саркосцифа считается одним из первых весенних грибов. Он выглядят как бледно-розовые чашечки с яркой углубленной серединкой. В народе их называют «эльфова чаша» или «бабушкины ушки».

«Первый раз нашла саркосцифу, „эльфову чашу“. После отваривания цвет почти не поменялся, запах как от белого гриба, на ощупь на кальмара похож, особого вкуса нет. В салат для украшения положила», — написала Елена в группе «Грибы Ярославской области 2026».

Вот такие красочные грибы нашли в регионе Источник: Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com Это одни из первых весенних грибов Источник: Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Екатерина Силкина за грибами отправилась сразу с корзиной. И не зря, на пути ей встретились вот такие красавцы.

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«Сморчковая шапочка и юнец сморчок», — подписала фотографии ярославна.

В Ростовском районе собрать удалось целое лукошко. Такими фотографиями поделился Илья Куликов. За грибами он отправился 25 апреля.

Лесная фотография! Источник: Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com Теперь грибочки поедут в дом Источник: Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

В Некоузском районе грибы нашли 26 апреля. По мнению Виктории, опубликовавшей фотографии, трофеев в лесах немного.

«Грибов еще маловато, нужно ждать тепла», — написала Виктория Цыганова.

Напомним, к первым весенним грибам в Ярославской области относят строчки, сморчки и сморчковую шапочку. Миколог Ольга Лазарева объяснила, почему с ними нужно быть осторожными. Кстати, первая грибная волна обычно начинается с третьей декады апреля.

Также эксперт рассказала, будет ли грибным 2026 год.