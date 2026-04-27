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Весна По грибы! «На кальмара похож»: ярославцы похвастались апрельским грибным уловом

«На кальмара похож»: ярославцы похвастались апрельским грибным уловом

В лесах региона уже удается набрать полные корзины

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Ярославцы пошли собирать весенние грибы | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comЯрославцы пошли собирать весенние грибы | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Ярославцы пошли собирать весенние грибы

Источник:

Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Ярославские грибники уже вовсю хвастаются своим уловом в соцсетях. Первые грибы они нашли в лесах еще в начале апреля. Тогда их было немного, но спустя пару недель счастливчики собирают полные лукошки грибов.

Елена Тихонова, например, поделилась своей находкой в Угличском районе. Гриб саркосцифа она обнаружила 16 апреля.

Гриб саркосцифа считается одним из первых весенних грибов. Он выглядят как бледно-розовые чашечки с яркой углубленной серединкой. В народе их называют «эльфова чаша» или «бабушкины ушки».

«Первый раз нашла саркосцифу, „эльфову чашу“. После отваривания цвет почти не поменялся, запах как от белого гриба, на ощупь на кальмара похож, особого вкуса нет. В салат для украшения положила», — написала Елена в группе «Грибы Ярославской области 2026».

Вот такие красочные грибы нашли в регионе | Источник: Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comВот такие красочные грибы нашли в регионе | Источник: Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Вот такие красочные грибы нашли в регионе

Источник:

Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Это одни из первых весенних грибов | Источник: Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comЭто одни из первых весенних грибов | Источник: Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Это одни из первых весенних грибов

Источник:

Елена Тихонова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Екатерина Силкина за грибами отправилась сразу с корзиной. И не зря, на пути ей встретились вот такие красавцы.

Насобирать удалось большую корзину | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comНасобирать удалось большую корзину | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com
Вот такой вот малыш прячется в тени | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comВот такой вот малыш прячется в тени | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com
Посмотрите, какой малюсенький грибочек! | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comПосмотрите, какой малюсенький грибочек! | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com
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На листве такие грибы тяжело заметить | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comНа листве такие грибы тяжело заметить | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com
Вот такая весна нам по душе! | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comВот такая весна нам по душе! | Источник: Екатерина Силкина, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

«Сморчковая шапочка и юнец сморчок», — подписала фотографии ярославна.

В Ростовском районе собрать удалось целое лукошко. Такими фотографиями поделился Илья Куликов. За грибами он отправился 25 апреля.

Лесная фотография! | Источник: Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comЛесная фотография! | Источник: Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Лесная фотография!

Источник:

Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Теперь грибочки поедут в дом | Источник: Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comТеперь грибочки поедут в дом | Источник: Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Теперь грибочки поедут в дом

Источник:

Илья Куликов, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

В Некоузском районе грибы нашли 26 апреля. По мнению Виктории, опубликовавшей фотографии, трофеев в лесах немного.

«Грибов еще маловато, нужно ждать тепла», — написала Виктория Цыганова.

Ярославцы собрали целый пакет грибов! | Источник: Виктория Цыганова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comЯрославцы собрали целый пакет грибов! | Источник: Виктория Цыганова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com
Вот такие маленькие сморчковые шапочки | Источник: Виктория Цыганова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comВот такие маленькие сморчковые шапочки | Источник: Виктория Цыганова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com
Какая крепенька ножка | Источник: Виктория Цыганова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.comКакая крепенька ножка | Источник: Виктория Цыганова, «Грибы Ярославской области 2026» / Vk.com

Напомним, к первым весенним грибам в Ярославской области относят строчки, сморчки и сморчковую шапочку. Миколог Ольга Лазарева объяснила, почему с ними нужно быть осторожными. Кстати, первая грибная волна обычно начинается с третьей декады апреля.

Также эксперт рассказала, будет ли грибным 2026 год.

А вы ходили уже за грибами?

Да, собрал целую корзину!
Да, но ничего не нашел…
Еще не ходил, но планирую!
Не люблю ходить за грибами
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Комментарии
7
Гость
28 апреля, 07:24
Такие грибы в Москве были популярны 150-200 лет назад . В области такие грибы не ели ,их собирали для столичных гурманов и на предприятия сдавали.
Гость
28 апреля, 06:58
А почему нет ответа: "пойду за грибами когда они появятся"? Собирать поганки весной я не собираюсь.
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Гость
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