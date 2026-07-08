Подписчики слали лопаты, а УК игнорировала: пара превратила заросший двор в крутую площадку — фото до и после

Молодая семья решила восстановить детскую площадку ради маленького сына Источник: Дарья Озерова

Дарья и Кирилл Озеровы — молодая пара. Когда их сын Дамир подрос, они столкнулись с проблемой: детская площадка у дома оказалась совершенно непригодна для игр. Тогда супруги решили действовать самостоятельно и облагородить двор.

Сейчас их блог о преображении старой площадки набирает тысячи просмотров, а подписчики помогают инициативным родителям лопатами, краской и даже привезли новую песочницу. Почему коммунальщики отказали им в помощи и как двор выглядел до ремонта — рассказали наши коллеги из NGS22.RU.

«Стало понятно, гулять негде»

23-летняя Дарья и 25-летний Кирилл вместе уже около пяти лет. Пара познакомилась в колледже.

— На выпускном он мне сделал предложение, через год сыграли свадьбу. А потом купили квартиру. Первоначального взноса у нас не было, а цены на жилье в этом микрорайоне ниже, чем в городе. Плюс место знакомое, раньше у меня в этом же доме жила бабушка, — рассказала Дарья.

Семья живет в микрорайоне, где все детские площадки находятся в плачевном состоянии Источник: Дарья Озерова

Когда супруги переезжали в новое жилье, они уже знали, что рядом есть игровая зона, но в плохом состоянии. Но, пока их сын Дамир был еще маленьким, проблема не казалась острой.

— Когда тут еще жила моя бабушка, площадка не была такой заброшенной, там играли дети. Но когда мы переехали, она уже пришла в запустение, всё было в кустах, каких-то зарослях, — добавила героиня.

При этом другая игровая зона в их микрорайоне — единственная, по словам пары, официально признанная администрацией, — также вызывает вопросы.

— Там проводят праздники, но территория в очень плачевном состоянии. Две песочницы полуразрушены. Песок уже давно зарос травой. Крыша на одной уже просто упала, на второй ее спилили, потому что тоже уже пришла в негодность. Как и качели. Вообще все аттракционы там еще советские, ржавые, железные. Маленькому ребенку находиться там довольно опасно, — уточнил Кирилл.

В итоге оказалось, что подросшему Дамиру гулять и проводить время с другими детьми недалеко от дома просто негде.

В таком месте приходилось играть мальчику, пока его родители не взялись изменить ситуацию Источник: Дарья Озерова

— В прошлом году он еще маленький был летом, ему нужна была только песочница. Мы сильно по этому поводу не запаривались, ездили к бабушкам, гуляли в городе. Но теперь он стал старше, активнее, стало понятно, что около дома гулять негде, — отметила Дарья.

От зарослей до песочницы

Сначала пара пыталась добиться ремонта через управляющую компанию, но там им ответили, что территория площадки относится к дому, и если жильцы хотят ее благоустроить — пусть всё делают сами.

Не дождавшись помощи от других, пара решила навести порядок своими руками Источник: Дарья Озерова

— Мы спросили у соседей, но из заинтересованных оказались только мы. Остальные жильцы — в основном пенсионеры, к которым изредка приезжают внуки. Им это не нужно. А вот соседние дети нам помогали, им тоже ведь хочется место, где можно посидеть, поиграть, — рассказала Дарья.

В итоге Озеровы решили взять всё в свои руки. В начале лета, когда Кирилл перешел на сменный график «три через три» вместо прежнего «шесть через один», у супругов наконец появилось свободное время для ремонта. Первым делом молодые родители расчистили территорию: убрали стекла, бутылки, грязь, кусты, сорняки — всё, что накопилось за годы запустения.

— Я выходила, полола, вырывала траву, красила. Пока спина не сказала «пока-пока». Четыре дня я лежала дома, — поделилась Дарья.

Озеровы убрали мусор, сорняки, а также повесили качели и покрасили конструкции Источник: Дарья Озерова

Кирилл взял на себя монтаж и всю тяжелую физическую работу. При этом сначала инструментов у пары почти не было — что-то просили у соседей, а потом начали покупать сами.

— Кто-то из подписчиков прислал нам тяпку, кто-то лопату. Они нам очень помогают, — добавила героиня.

«Аудитория дает нам силы»

Идея снимать процесс восстановления детской площадки пришла спонтанно. Сначала Дарья просто планировала фиксировать изменения.

— Я хотела для себя поснимать, ну и, может, миру показать, может, кому-то понравится, кто-то тоже вдохновится, потому что в России немало таких площадок, я думаю, — отметила она.

В итоге история семьи завирусилась с первого же видео. Люди начали писать, спрашивать, как помочь: кто-то предлагал деньги, кто-то присылал материалы. Семья открыла небольшой сбор — и люди откликнулись.

— Мне кажется, эта тема наболела у многих. Мы не одни такие. Просто не все решаются выйти и начать, — подчеркнула Дарья.

Одна из подписчиц пары прислала им детскую песочницу Источник: Дарья Озерова

По ее словам, аудитория у блога теплая и поддерживающая. Хейтеров почти нет.

— Иногда, конечно, люди пишут: «Придут, сломают», «Зачем вы это делаете», «Администрация даст штраф за самоуправство». Но таких комментариев мало, — подчеркнула героиня.

Недавно одна из подписчиц сделала паре подарок — прислала песочницу. Они уже поставили ее на площадке, и маленький Дамир уже протестировал ее.

— Сами мы бы на это долго копили. С учетом того, что я в декрете. Аудитория дает нам силы. Мы продолжаем ради них и ради своего ребенка, — признается Дарья.

«Не пожалели ни капли»

Сейчас на площадке усилиями молодой семьи царит порядок. Они повесили качели и установили новую песочницу. Но останавливаться на этом не планируют.

Озеровы хотят поставить вторые качели, отремонтировать скамейку, а в идеале — разместить горку и игровой домик. Кроме того, семья решила, что будет поддерживать порядок на площадке, пока здесь живет.

Семья планирует поддерживать порядок на площадке, пока живет в доме поблизости Источник: Дарья Озерова

— Пока мы тут живем, площадка будет цвести. Мы не пожалели ни капли, что начали это дело, — подчеркнула молодая мама.

Супруги признаются: их главная цель заключалась в том, чтобы сын мог играть во дворе с другими детьми. Дамир — очень общительный мальчик, и, когда на площадку приходят соседские ребятишки, он счастлив.