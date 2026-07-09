Яд вместо лекарства: медсестра убила мужа капельницей с чистящим средством

Супруги часто ссорились Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В индийском штате Керала сотрудники полиции задержали медсестру, которую подозревают в организации убийства собственного мужа. По данным следствия, мотивом для расправы стала многолетняя супружеская неверность — женщина состояла в связи с другим мужчиной. Об этом сообщает местное издание News 9 Live.

Согласно материалам дела, женщина часто ссорилась с мужем из-за измен. Вместе с любовником она разработала план расправы. Злоумышленники напоили мужчину, после чего избили его и сбросили с крыши жилого дома. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавший остался жив.

Тогда подозреваемые убедили мужчину в том, что он из-за сильного опьянения сам упал с крыши, а после сами отвезли его в больницу. В клинике медсестра закончила начатое: она поставила ему капельницу с жидкостью для чистки туалетов, в результате чего супруг скончался.