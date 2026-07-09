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Криминал Яд вместо лекарства: медсестра убила мужа капельницей с чистящим средством

Яд вместо лекарства: медсестра убила мужа капельницей с чистящим средством

Перед расправой женщина и ее любовник напоили алкоголем свою жертву

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Супруги часто ссорились | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСупруги часто ссорились | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Супруги часто ссорились

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В индийском штате Керала сотрудники полиции задержали медсестру, которую подозревают в организации убийства собственного мужа. По данным следствия, мотивом для расправы стала многолетняя супружеская неверность — женщина состояла в связи с другим мужчиной. Об этом сообщает местное издание News 9 Live.

Согласно материалам дела, женщина часто ссорилась с мужем из-за измен. Вместе с любовником она разработала план расправы. Злоумышленники напоили мужчину, после чего избили его и сбросили с крыши жилого дома. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавший остался жив.

Тогда подозреваемые убедили мужчину в том, что он из-за сильного опьянения сам упал с крыши, а после сами отвезли его в больницу. В клинике медсестра закончила начатое: она поставила ему капельницу с жидкостью для чистки туалетов, в результате чего супруг скончался.

Однако мать погибшего заподозрила неладное и обратилась с заявлением в полицию. Во время допросов следователи выявили несоответствия в показаниях и установили причастность вдовы и ее любовника к расправе над мужчиной. Их обоих взяли под стражу, а уголовное дело передали в суд.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Медсестра Капельница Убийство Индия
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