В Ярославле снимают фильм: где перекроют дорогу

11 июля в Ярославле будут снимать фильм. В этот день съемки пройдут на улице Большой Октябрьской. Из-за этого, как предупредили в мэрии города, частично перекроют дорогу.
«Будут проводиться съемки кинофильма кинокомпанией „ЯрСинема“ с частичным перекрытием одной полосы движения», — предупредили власти.
Ограничения введут от дома 51/89 до 43/2 по Большой Октябрьской (у перекрестка рядом с физико-математическим факультетом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). Они будут действовать с 08:00 до 22:00.
Напомним, 13 июня в центре Ярославля заметили киношный вагончик. По данным 76.RU, на Советской площади работали над сценами для нового полнометражного фильма под рабочим названием «И я побегу». Предварительно, в центре сюжета — незрячий работник массажного салона, который решается пробежать марафон.
Также в городе снимают новый сезон сериала «Алекс Лютый» (16+). В конце мая звезду театра и кино Антона Хабарова заметили на Которосльной набережной.