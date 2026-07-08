В Ярославле снимают фильм: где перекроют дорогу

В Ярославле перекроют дорогу для съемок фильма Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

11 июля в Ярославле будут снимать фильм. В этот день съемки пройдут на улице Большой Октябрьской. Из-за этого, как предупредили в мэрии города, частично перекроют дорогу.

«Будут проводиться съемки кинофильма кинокомпанией „ЯрСинема“ с частичным перекрытием одной полосы движения», — предупредили власти.

Ограничения введут от дома 51/89 до 43/2 по Большой Октябрьской (у перекрестка рядом с физико-математическим факультетом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). Они будут действовать с 08:00 до 22:00.

Схема перекрытия дороги Источник: мэрия Ярославля

Напомним, 13 июня в центре Ярославля заметили киношный вагончик. По данным 76.RU, на Советской площади работали над сценами для нового полнометражного фильма под рабочим названием «И я побегу». Предварительно, в центре сюжета — незрячий работник массажного салона, который решается пробежать марафон.