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Город В Ярославле снимают фильм: где перекроют дорогу

В Ярославле снимают фильм: где перекроют дорогу

Публикуем схему проезда

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В Ярославле перекроют дорогу для съемок фильма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перекроют дорогу для съемок фильма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют дорогу для съемок фильма

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

11 июля в Ярославле будут снимать фильм. В этот день съемки пройдут на улице Большой Октябрьской. Из-за этого, как предупредили в мэрии города, частично перекроют дорогу.

«Будут проводиться съемки кинофильма кинокомпанией „ЯрСинема“ с частичным перекрытием одной полосы движения», — предупредили власти.

Ограничения введут от дома 51/89 до 43/2 по Большой Октябрьской (у перекрестка рядом с физико-математическим факультетом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). Они будут действовать с 08:00 до 22:00.

Схема перекрытия дороги | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия дороги | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия дороги

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, 13 июня в центре Ярославля заметили киношный вагончик. По данным 76.RU, на Советской площади работали над сценами для нового полнометражного фильма под рабочим названием «И я побегу». Предварительно, в центре сюжета — незрячий работник массажного салона, который решается пробежать марафон.

Также в городе снимают новый сезон сериала «Алекс Лютый» (16+). В конце мая звезду театра и кино Антона Хабарова заметили на Которосльной набережной.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Съемка фильма Перекрытие дороги Мэрия
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Комментарии
7
Гость
28 минут
Тарыгина, а не легче было написать, что от Республиканской, до Мукомольного переулка, а то развезла в статье...
Гость
1 час
Помню снимали на стрелке фильм "Большая перемена",где падал в воду учитель,так ничего не перегораживали. Мы были мальчишками на велосипедах,актёры угостили нас конфетами. Три дубля прыгали актеры в Волгу,и три раза переодевали в сухой костюм...
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Гость
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