«Я их цель номер один»: Трамп заявил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана

Ранее Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану Источник: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на него могут совершить покушение представители Ирана. Об этом он сказал во время выступления на саммите НАТО в Анкаре.

«Меня тоже может не быть. Потому что я у них цель номер один», — сообщил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что его не беспокоит перспектива гибели. По его словам, он сделал всё возможное для достижения мира.

«Я делаю то, что нужно для страны, и то, что нужно для мира», — подытожил он.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану. Он обвинил власти Исламской Республики в нарушении достигнутых договоренностей, касающихся Ормузского пролива. По словам президента, дальнейшие переговоры с Тегераном — это «пустая трата времени». Американский лидер отметил, что не видит в них никакого смысла.

По данным Центрального командования американских войск (CENTCOM), Иран нарушил условия режима прекращения огня и ударил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Поэтому в ночь на среду военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана.