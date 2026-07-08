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Политика «Я их цель номер один»: Трамп заявил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана

«Я их цель номер один»: Трамп заявил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана

Американский президент отметил, что не боится смерти

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Ранее Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану | Источник: Marco Bello / ReutersРанее Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану | Источник: Marco Bello / Reuters

Ранее Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану

Источник:

Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на него могут совершить покушение представители Ирана. Об этом он сказал во время выступления на саммите НАТО в Анкаре.

«Меня тоже может не быть. Потому что я у них цель номер один», — сообщил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что его не беспокоит перспектива гибели. По его словам, он сделал всё возможное для достижения мира.

«Я делаю то, что нужно для страны, и то, что нужно для мира», — подытожил он.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану. Он обвинил власти Исламской Республики в нарушении достигнутых договоренностей, касающихся Ормузского пролива. По словам президента, дальнейшие переговоры с Тегераном — это «пустая трата времени». Американский лидер отметил, что не видит в них никакого смысла.

По данным Центрального командования американских войск (CENTCOM), Иран нарушил условия режима прекращения огня и ударил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Поэтому в ночь на среду военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана.

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В апреле стороны согласились на прекращение огня до заключения сделки, однако долго не могли договориться об условиях. При этом несколько раз перемирие срывалось и противники атаковали друг друга.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Покушение Иран США
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Комментарии
4
Гость
59 минут
молодец! сильный лидер, самой великой страны на планете.
Гость
1 час
после 50 допускать к власти нельзя
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Гость
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