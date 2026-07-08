Мать погибшей под Красноярском девочки признала вину в убийстве — рассказываем, что ее толкнуло на преступление

Тело ребенка нашли у железной дороги Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Мать погибшей под Красноярском маленькой девочки признала вину в убийстве и объяснила, что ее толкнуло на преступление. Как сообщили в региональном СК, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Задержана 32-летняя жительница Ачинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

На допросе женщина пояснила, что преступление она совершила из-за личной неприязни к своему мужу. По данным СК, мать сказала дочери, что они вместе идут в магазин, однако завела ее в безлюдное место и убила.

«Подозреваемая под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и целенаправленно пошла с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее. Оставив тело дочери в растительности на насыпи, женщина проследовала автостопом в города Красноярск, Томск и Новосибирск», — говорится в сообщении.

Напомним, девочку и ее 32-летнюю мать искали больше недели: 27 июня женщина ушла с ребенком из своего частного дома, после чего обе пропали. В полицию на следующий день обратился муж пропавшей женщины.

Тело ребенка нашли только 5 июля во время поисков. Установить местонахождение матери-беглянки удалось благодаря работе следователей и криминалистов краевого СК России и оперативных сотрудников полиции. Ключевую роль в поимке сыграло использование программного комплекса с видеоаналитикой, а также помощь местных жителей, писал NGS24.RU. Именно в Новосибирске правоохранители вышли на след женщины.