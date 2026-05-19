Лучшие сладкие сорта клубники для открытого грунта — список от агронома

Сладость ягод зависит не только от сорта, но и от условий выращивания Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Агроном назвала лучшие сладкие сорта клубники для открытого грунта. При выборе нужно всегда отдавать предпочтение районированным сортам: клубника должна быть готова к тем условиям, в которых она будет расти.

— Если правильно выращивать клубнику, то ягоды будут очень вкусные. Нельзя переливать грядки и засушать. Всегда нужно выбирать самое солнечное место для посадок. Обязательно вовремя полоть, рыхлить и подкармливать, — отметила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

«Даренка»

Очень известный сорт клубники, который отлично выдерживает морозы. Раннеспелая ягода по 15–30 граммов. В среднем урожайность с куста — 1,2–1,5 килограмма

«Первоклассница»

Среднеспелая клубника, которая отлично плодоносит даже в Сибири. Дает сладкую крупную ягоду по 40–80 граммов. В среднем урожайность с куста: 0,8–1,2 килограмма.

«Орлец»

Среднеспелая клубника с небольшими ягодами по 10–14 граммов. Морозостойкая. В среднем урожайность с куста: 0,8–1 килограмм.

«Фестивальная»

Сладкая среднеспелая клубника со средними по размеру ягодами по 30–50 граммов. Холодостойкая, выдерживает морозы до -30 градусов и ниже. В среднем урожайность с куста: 0,5–1 килограмм.

«Солнечная поляна»

Позднеспелая клубника со сладкими компактными ягодами по 15–30 граммов. Хорошо выдерживает морозы. В среднем урожайность с куста: 0,5–1,2 килограмма.