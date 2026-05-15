Лето начнется раньше? Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни: прогноз

Несколько регионов России уже на следующей неделе накроет аномальная жара. Рассказываем, где начнется летняя погода.

По данным Гидрометцентра, с 18 по 22 мая температура около +27… +32 градусов ожидается в Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Тульской областях. По словам синоптиков, это на 7–9 градусов выше нормы для второй половины мая.

«Причиной аномально жаркой погоды станет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр Европейской России, что обеспечит высокий температурный фон», — объяснили в Гидрометцентре.

Жара будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами.

Аномальное тепло также придет на Урал. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, на выходных и в начале следующей недели там воздух прогреется до +28 градусов. Около +30 градусов ожидается и в регионах на юге страны.