НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Давка в автобусе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Весна Лето начнется раньше? Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни: прогноз

Лето начнется раньше? Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни: прогноз

Столбики термометров покажут +30 градусов

706
Температура будет на 7 градусов выше нормы в мае | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТемпература будет на 7 градусов выше нормы в мае | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Температура будет на 7 градусов выше нормы в мае

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несколько регионов России уже на следующей неделе накроет аномальная жара. Рассказываем, где начнется летняя погода.

По данным Гидрометцентра, с 18 по 22 мая температура около +27… +32 градусов ожидается в Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Тульской областях. По словам синоптиков, это на 7–9 градусов выше нормы для второй половины мая.

«Причиной аномально жаркой погоды станет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр Европейской России, что обеспечит высокий температурный фон», — объяснили в Гидрометцентре.

Жара будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами.

Аномальное тепло также придет на Урал. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, на выходных и в начале следующей недели там воздух прогреется до +28 градусов. Около +30 градусов ожидается и в регионах на юге страны.

На Дальнем Востоке и в Сибири будет прохладнее. Дневные температуры будут держаться на отметках +17… +22 градуса.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Погода Аномальная жара Лето Май Прогноз
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
15 мая, 22:17
Прекрасно. Наконец, тепло пришло
Гость
15 мая, 21:16
где то всегда такая погода
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем