Ярославцев предупредили об аномальной погоде. Чего ждать в городе

Жителям пришла SMS-рассылка

1 540
В Ярославской области ожидается аномальная жара

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Жителей Ярославской области предупредили о подступающей аномальной жаре. Сообщения об этом появилось в канале РСЧС, а также в SMS-рассылке.

«Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше климатической нормы (до +20…+22 градусов) ожидается на территории Ярославской области с 18 по 22 мая. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Соблюдайте меры безопасности при нахождении у водоемов, не оставляйте детей без присмотра. Телефон экстренных служб 112», — указано в сообщении для ярославцев.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупреждали о ливнях, которые обрушатся на регионы Центральной России в ближайшие дни. 15 мая в Ярославской области возможна гроза, местами с ливнем. Ветер усилится порывами до 18 м/с.

Согласно карте Гидрометцентра России, экстренное предупреждение о грозе сохранится в Ярославской области до 16 мая. При этом порывы ветра при грозе могут составлять до 15-20 метров в секунду.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
16
Гость
16 мая, 09:00
Разве 20-22 градуса-это аномальная жара?
Гость
15 мая, 23:55
В центре будет сковородка. Деревьев почти не осталось.
Гость
