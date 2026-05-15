Ярославцев предупредили об аномальной погоде. Чего ждать в городе

В Ярославской области ожидается аномальная жара Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Жителей Ярославской области предупредили о подступающей аномальной жаре. Сообщения об этом появилось в канале РСЧС, а также в SMS-рассылке.

«Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше климатической нормы (до +20…+22 градусов) ожидается на территории Ярославской области с 18 по 22 мая. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Соблюдайте меры безопасности при нахождении у водоемов, не оставляйте детей без присмотра. Телефон экстренных служб 112», — указано в сообщении для ярославцев.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупреждали о ливнях, которые обрушатся на регионы Центральной России в ближайшие дни. 15 мая в Ярославской области возможна гроза, местами с ливнем. Ветер усилится порывами до 18 м/с.