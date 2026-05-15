«20–25% месячного объёма влаги»: в Центральной России пройдут ливни и грозы

В Ярославской области пройдут ливни Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эксперты центра «Фобос» рассказали, что на территории Европейской России пройдут экстраординарные ливни. Самое большое количество осадков выпадет на юге страны. В Центральной России ливни будут не столь интенсивными, поэтому существенного похолодания не ожидается.

«Над Москвой основные массивы кучево-дождевых облаков вновь появятся сегодня и ещё в воскресенье, но они принесут в сумме 20–25% месячного объёма влаги, и поэтому не смогут оказать заметного влияния на температурный режим. В пятницу-субботу в столице ожидается +21…+22 °С, а с воскресенья в мегаполисе потеплеет до +25…+28 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 15 мая в Ярославской области +19 °С, пасмурно, небольшие дожди, которые сохранятся до вечера.

Ночью 16 мая +14 °С, пасмурно, без осадков. Днем потеплеет до +20 °С, переменная облачность, дожди не ожидаются. Однако Ярославский ЦГМС прогнозирует местами кратковременный дождь и грозу ночью в отдельных районах.

Ночью 17 мая +12 °С, пасмурно, без осадков. Днем +20 °С, дожди не ожидаются.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 18 мая +14 °С, облачно, временами небольшой дождь. Днем потеплеет до +26 °С, без осадков.