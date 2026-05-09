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Весна Ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов: мощный ураган прошелся по России — кадры непогоды

Ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов: мощный ураган прошелся по России — кадры непогоды

В некоторых регионах сила ветра достигала 25 м/с

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Перед стихией не могли выстоять даже деревья | Источник: читательница E1.RUПеред стихией не могли выстоять даже деревья | Источник: читательница E1.RU

Перед стихией не могли выстоять даже деревья

Источник:

читательница E1.RU

В некоторых регионах России 9 мая резко испортилась погода. Где-то сильным ветром повалило деревья и сорвало кровлю с домов, а где-то крупным градом побило посадки на участках. В этом материале собрали кадры буйства стихии из разных уголков страны.

Так, в Екатеринбурге вместе с сильным ливнем начался шквалистый ветер силой до 25 метров в секунду. Во время непогоды потоками воздуха снесло деревья и рекламные щиты. Также в некоторых районах сдуло остановки общественного транспорта, кровлю на зданиях и светофоры.

Источник: читатель E1.RU МарияИсточник: читатель E1.RU Мария
Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU
Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU
+2
Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU
Источник: читатель E1.RU Анна Источник: читатель E1.RU Анна

В Тюмень также добралась непогода, причем прямо в самый разгар праздника 9 Мая. Люди разбежались по домам и заведениям. В городе поднялся сильный ветер, похолодало и начался дождь.

Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
+1
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
Источник:

читатель 72.RU

Град и сильный ветер обрушились и на Челябинскую область. Так, ледяные осадки выпали в деревне Пятково Красноармейского района. В столице же региона потоки воздуха достигали 22 метров в секунду. По данным синоптиков, температура воздуха продолжит снижаться.

Источник: читатель 74.RUИсточник: читатель 74.RU
Источник: читатель 74.RUИсточник: читатель 74.RU
Источник: читатель 74.RUИсточник: читатель 74.RU
Источник:

читатель 74.RU

Непогода добралась и до Сибири. Так, в Новосибирской области прошел сильный ливень, а также начался мощный ветер. В некоторых районах также выпал крупный град.

Источник:

читатель NGS.RU

Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИсточник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Новосибирской области прошел крупный град

Источник:

телеграм-канал Mash Siberia

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Комментарии
2
Гость
9 мая, 20:08
вот поэтому и вырубают леса и парки чтобы деревья не падали, всё для народа стараются а мы не ценим
Гость
9 мая, 19:58
И у нас было предупреждение МЧС. Его даже продлили на сутки.
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Гость
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